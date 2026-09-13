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Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La ‘bicolor’ sale en busca de una victoria para no terminar como colero en la clasificación. Ambas selecciones buscarán cerrar su paso con un triunfo

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07:12 hsHoy

¡Día de partido! Perú y Chile se enfrentan en una nueva edición del Clásico del Pacífico. Las acciones iniciarán a las 13:00 horas en todo el territorio nacional y el compromiso tendrá lugar en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

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Antecedente más reciente

Chile derrotó a Perú por 3-0 en el Coliseo Eduardo Dibós, con parciales de 25-20, 25-19 y 25-22, en un partido que la ‘bicolor’ no logró controlar. El equipo dirigido por Eduardo Guillaume impuso su defensa y su bloqueo, recursos que limitaron las opciones ofensivas del conjunto peruano. Sommerfeld selló el triunfo con un remate sobre la línea.

Perú cometió errores en recepción y bloqueo que le dieron puntos directos a Chile. La ‘blanquirroja’ solo encadenó tres puntos consecutivos en todo el encuentro, una dificultad que le impidió sostener los parciales en los que consiguió acercarse. Coraima Gómez fue la máxima anotadora peruana en el tercer set, con siete puntos, mientras que Kiara Montes dejó la cancha por molestias físicas en el segundo parcial.

La caída en Lima complicó la situación de Perú en el Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El equipo de Antonio Rizola necesitaba vencer a Brasil en la fecha siguiente para conservar opciones de avanzar en el torneo, pero no pudo y solo venció en la fase inicial frente a Bolivia.

La alegría de la selección chilena contrasta con la desolación del equipo peruano tras caer 3-0 en la Copa Sudamericana. El video muestra la jugada final, la celebración de las ganadoras y la reacción del equipo local ante la inesperada derrota. | Latina
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El balance de Kiara Montes tras la eliminación de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley: “En Lima no son los únicos que están tristes”

La selección de Antonio Rizola cayó en su cuarta presentación y se despidió del sueño de clasificar al Mundial 2027. La ‘bicolor’ cerrará su participación ante Chile

Kiara Montes puso el foco al encuentro ante Chile para cerrar su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley con una victoria. Crédito: Instagram Sergio Moreno.
Kiara Montes puso el foco al encuentro ante Chile para cerrar su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley con una victoria. Crédito: Instagram Sergio Moreno.

La selección peruana de vóley atraviesa un momento adverso en el Campeonato Sudamericano. El equipo dirigido por Antonio Rizola perdió sus cuatro partidos en el certamen y quedó sin posibilidades de acceder al Mundial 2027. Tras la última caída ante Colombia, Kiara Montes hizo una autocrítica sobre el desempeño del plantel y puso la mira en el duelo frente a Chile, el último compromiso de la ‘bicolor’.

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07:12 hsHoy

¿Cómo llegan Perú y Chile a la última jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley?

Perú y Chile llegarán sin opciones de clasificación a la última jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, en la que se enfrentarán este domingo 13 de septiembre. La selección peruana ocupa el último lugar luego de cuatro derrotas consecutivas, mientras que el conjunto chileno sumó una victoria, pero sus resultados posteriores lo dejaron fuera de la pelea por los cupos.

Perú debutó con una derrota por 3-1 ante Argentina, pese a que ganó el primer set. Después cayó 3-0 frente a Brasil y perdió 3-1 ante Venezuela, un resultado que complicó sus posibilidades. En la cuarta fecha, Colombia se impuso por 3-0, con parciales de 25-15, 25-19 y 25-11, y confirmó la eliminación del equipo dirigido por Antonio Rizola.

Chile, por su parte, consiguió su único triunfo ante Venezuela, al imponerse por 3-1 con parciales de 25-18, 25-20, 21-25 y 25-22. Antes había perdido 3-0 contra Colombia y luego sufrió otra caída en sets corridos frente a Argentina. En la cuarta fecha, Brasil también venció 3-0 al seleccionado chileno.

Con Perú sin puntos y Chile con tres unidades, ambos equipos quedaron sin posibilidades de alcanzar las plazas de clasificación, ya aseguradas por Brasil, Argentina y Colombia. El cruce de la última fecha servirá para definir sus posiciones finales en el torneo y cerrar sus participaciones en Río de Janeiro.

Revive el emocionante punto final del partido entre Perú y Colombia en el Campeonato Sudamericano. Con un saque que se va largo, Colombia sella su victoria por 3-0 y desata la celebración al conseguir una histórica clasificación al Mundial. - Latina Noticias
07:12 hsHoy

Dónde ver Perú vs Chile

Perú y Chile se medirán por la quinta fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El encuentro será transmitido por Latina TV, a través de las señales 2 y 702 en alta definición.

Los aficionados podrán seguir el partido desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras mediante la aplicación y el sitio web de Latina. La señal también estará disponible sin costo en el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Infobae Perú cubrirá el duelo entre la selección peruana y Chile con la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, el resultado y la actualización de la tabla de posiciones.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.
07:12 hsHoy

A qué hora juega Perú vs Chile por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El encuentro entre Perú y Chile está programado para arrancar a las 13:00 horas de Perú este domingo 13 de septiembre. El duelo corresponde a la fecha tres del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 y se disputará en Río de Janeiro, Brasil.

Estos son los horarios para seguir el partido desde otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 13:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 14:00 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas
  • Miami, Estados Unidos: 14:00 horas
  • España: 20:00 horas

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