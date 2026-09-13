Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

¡Día de partido! Perú y Chile se enfrentan en una nueva edición del Clásico del Pacífico. Las acciones iniciarán a las 13:00 horas en todo el territorio nacional y el compromiso tendrá lugar en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

La caída en Lima complicó la situación de Perú en el Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 . El equipo de Antonio Rizola necesitaba vencer a Brasil en la fecha siguiente para conservar opciones de avanzar en el torneo, pero no pudo y solo venció en la fase inicial frente a Bolivia.

Perú cometió errores en recepción y bloqueo que le dieron puntos directos a Chile. La ‘blanquirroja’ solo encadenó tres puntos consecutivos en todo el encuentro, una dificultad que le impidió sostener los parciales en los que consiguió acercarse. Coraima Gómez fue la máxima anotadora peruana en el tercer set, con siete puntos, mientras que Kiara Montes dejó la cancha por molestias físicas en el segundo parcial.

Chile derrotó a Perú por 3-0 en el Coliseo Eduardo Dibós, con parciales de 25-20, 25-19 y 25-22, en un partido que la ‘ bicolor ’ no logró controlar. El equipo dirigido por Eduardo Guillaume impuso su defensa y su bloqueo, recursos que limitaron las opciones ofensivas del conjunto peruano. Sommerfeld selló el triunfo con un remate sobre la línea.

La selección peruana de vóley atraviesa un momento adverso en el Campeonato Sudamericano . El equipo dirigido por Antonio Rizola perdió sus cuatro partidos en el certamen y quedó sin posibilidades de acceder al Mundial 2027. Tras la última caída ante Colombia , Kiara Montes hizo una autocrítica sobre el desempeño del plantel y puso la mira en el duelo frente a Chile, el último compromiso de la ‘ bicolor ’.

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¿Cómo llegan Perú y Chile a la última jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley?

Perú y Chile llegarán sin opciones de clasificación a la última jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, en la que se enfrentarán este domingo 13 de septiembre. La selección peruana ocupa el último lugar luego de cuatro derrotas consecutivas, mientras que el conjunto chileno sumó una victoria, pero sus resultados posteriores lo dejaron fuera de la pelea por los cupos.

Chile, por su parte, consiguió su único triunfo ante Venezuela, al imponerse por 3-1 con parciales de 25-18, 25-20, 21-25 y 25-22. Antes había perdido 3-0 contra Colombia y luego sufrió otra caída en sets corridos frente a Argentina. En la cuarta fecha, Brasil también venció 3-0 al seleccionado chileno.

Con Perú sin puntos y Chile con tres unidades, ambos equipos quedaron sin posibilidades de alcanzar las plazas de clasificación, ya aseguradas por Brasil, Argentina y Colombia. El cruce de la última fecha servirá para definir sus posiciones finales en el torneo y cerrar sus participaciones en Río de Janeiro.