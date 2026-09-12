Universitario: Juan Manuel Requena y los jugadores que no fueron convocados para el clásico ante Alianza Lima

El volante argentino fue excluido por Héctor Cúper luego de los cuestionamientos de los hinchas. Créditos: L1 Max.

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A horas del clásico del fútbol peruano, Universitario de Deportes confirmó la lista de convocados para visitar a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Una de las principales ausencias es la de Juan Manuel Requena, habitual titular en el mediocampo del cuadro crema, pese a los cuestionamientos de parte de los hinchas por su rendimiento y estilo de juego.

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José Rivera tampoco fue considerado por Héctor Cúper. En su lugar, ingresó Edison Flores a la convocatoria. Bryan Reyna quedó fuera de la lista y aún no ha podido debutar en el Torneo Clausura.

Jordan Guivin, uno de los refuerzos que llegó en el último mercado de fichajes, tampoco estará disponible para el clásico ni integrará el banco de suplentes. El volante todavía no ha tenido las oportunidades esperadas desde su incorporación.

La ausencia de Juan Manuel Requena no responde a una lesión, según informó Gustavo Peralta, sino a una decisión técnica. En su lugar, Jorge Murrugarra se perfila como titular en el estadio Alejandro Villanueva.

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En contraparte, Universitario también contará con dos regresos para el clásico: Edison Flores y Aldo Corzo, capitán del equipo crema en los últimos años.

Juan Manuel Requena y los jugadores de Universitario que no fueron convocados para el clásico ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.

Los convocados de Universitario para el clásico ante Alianza Lima

Diego Romero Caín Fara Williams Riveros Anderson Santamaría Matías Di Benedetto Héctor Fértoli Horacio Calcaterra Jairo Concha Gianluca Lapadula Edison Flores Alex Valera Jorge Murrugarra Andy Polo Miguel Vargas Adrián Quiróz Aldo Corzo Lisandro Alzugaray César Inga Piero Quispe Jorge Gutiérrez

Los convocados de Universitario para el clásico ante Alianza Lima.

Todo lo que debes de saber del clásico Universitario vs Alianza Lima

Alianza Lima y Universitario de Deportes disputarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano este sábado 12 de septiembre, desde las 20:00 horas de Perú, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El estadio Alejandro Villanueva será escenario del encuentro, con el cuadro ‘blanquiazul’ como local.

El clásico adquiere relevancia porque ambos equipos llegan tras empatar en la última fecha y buscan recuperar terreno en el Clausura. La ‘U’ necesita un triunfo para mantenerse cerca de Deportivo Garcilaso, que le lleva dos puntos de ventaja en la tabla de posiciones. Alianza, a su vez, necesita imponerse para cortar una racha de tres partidos sin victorias y volver a sumar de a tres en el campeonato.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras la derrota de UTC ante Juan Pablo II por fecha 9.

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Micke Palomino como juez principal del compromiso. Michael Orue y Stephen Atoche cumplirán funciones como asistentes, mientras que Alexander Blas será el cuarto árbitro. Asimismo, Alejandro Villanueva estará a cargo de la sala de videoarbitraje (VAR), junto con Raúl López.

La transmisión estará a cargo de L1MAX por televisión. Los aficionados que cuenten con una suscripción digital podrán seguir el encuentro mediante L1Play. Además, Infobae Perú realizará la cobertura del clásico, con el minuto a minuto, las incidencias y las reacciones posteriores al pitazo final.

El primer clásico de 2026 terminó con triunfo de Universitario de Deportes. El cuadro de Ate venció 1-0 a Alianza Lima en el estadio Monumental, por la fecha 9 del Torneo Apertura. Martín Pérez Guedes marcó el único gol del encuentro a los 52 minutos. El volante argentino ingresó al área y conectó de cabeza un centro preciso de Álex Valera para superar al arquero Alejandro Duarte. Esa anotación permitió que los ‘merengues’ sumaran los tres puntos como local.

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