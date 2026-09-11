Perú

Murió Enrique Espejo, el popular Yuca, a los 75 años

Jorge Benavides confirmó el fallecimiento del actor cómico y recordó su capacidad para improvisar, sus personajes en pantalla y el complejo estado de salud que lo alejó de la televisión durante el último año

Murió Enrique Espejo a los 75 años
Murió Enrique Espejo a los 75 años
Guardar

La televisión peruana está de luto. Enrique Espejo, conocido artísticamente como ‘Yuca’, falleció a los 75 años, según informó Jorge Benavides mediante una publicación en sus redes sociales. El comediante recordó a su compañero de elenco con un mensaje en el que destacó su capacidad para la improvisación y los años de trabajo que compartieron en programas humorísticos.

“Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia”, escribió Benavides este viernes 11 de septiembre. El conductor acompañó sus palabras con un fragmento del sketch “La farmacia”, una de las secuencias que protagonizaron juntos.

PUBLICIDAD

El mensaje no estuvo centrado en la tristeza, sino en la memoria de los momentos que compartieron. “La única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos compartiendo risas y carcajadas”, señaló el creador de JB en ATV.

Benavides definió a ‘Yuca’ como un actor que facilitaba la construcción de escenas por su espontaneidad. “Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado”, afirmó.

Jorge Benavides – Yuca – Enrique Espejo – JB en ATV – Perú – entretenimiento – 21 diciembre
Jorge Benavides confirmó en redes sociales la muerte de Enrique Espejo, conocido por el público como ‘Yuca’. (Facebook)

Jorge Benavides recordó sus personajes y las improvisaciones de ‘Yuca’

El humorista evocó uno de los segmentos más asociados a Enrique Espejo dentro de sus producciones: “La jugada polémica”. Benavides contó que, desde que ‘Yuca’ se alejó de los sets por sus problemas de salud, esa secuencia perdió una presencia que consideraba irremplazable.

PUBLICIDAD

“Desde que nos dejó por su estado de salud jamás fue igual ‘La jugada polémica’. Siempre lo llamaba para que él sea el ejemplo de la jugada”, sostuvo.

También recordó una dinámica recurrente en los sketches. Según relató, Espejo solía pedir un aumento de sueldo cada vez que participaban en una parodia. “Siempre me pedía en todos los sketches su inflada de llanta”, escribió Benavides. El conductor respondía que acababa de incrementarle el pago y, de acuerdo con su testimonio, esa respuesta provocaba la risa del actor.

“Yuca era de esos personajes que solo con su presencia, sin decir nada, te daba risa”, añadió. Benavides indicó que incluso en las parodias más recientes solía pensar en los papeles que habría interpretado su compañero. “Aquí el Yuca sería fabuloso”, repetía al repartir personajes, según reveló.

El mensaje concluyó con una despedida dirigida al actor y a sus familiares. “Pero bueno, Yuquita, solo te nos adelantaste. QEPD querido Yuquita. Un fuerte abrazo hasta el cielo. Y mi más sentido pésame a toda su familia”, publicó.

Jorge Benavides – Yuca – Enrique Espejo – JB en ATV – Perú – entretenimiento – 21 diciembre
El actor cómico se alejó de la televisión durante el último año debido al delicado estado de salud que atravesaba (JB)

Su salud se había deteriorado tras una caída y una prolongada hospitalización

Durante el último año, Enrique Espejo atravesó un delicado cuadro de salud que lo mantuvo alejado de la televisión. La situación comenzó tras una fuerte caída en marzo de 2025, que motivó su internamiento de emergencia, según informaciones difundidas en ese momento.

El comediante permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alberto Sabogal y luego recibió atención en el Hospital Casimiro Ulloa. La familia mantuvo en reserva los detalles clínicos, por lo que no se difundió un diagnóstico médico específico.

En diciembre de 2025, Jorge Benavides informó que su compañero estaba “bien delicado” y que ya no podía escuchar. En ese entonces, explicó que había guardado silencio por pedido de las hijas de Espejo, quienes buscaban preservar la intimidad del artista durante su recuperación.

Meses después, en junio de 2026, el actor Martín Farfán señaló que ‘Yuca’ había recibido el alta luego de una larga hospitalización. Sin embargo, no se conocieron nuevos detalles oficiales sobre su evolución posterior.

La muerte de Enrique Espejo generó pesar entre colegas y seguidores que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria. Su figura quedó ligada a personajes cómicos, parodias y escenas de improvisación que compartió durante años con Jorge Benavides y otros artistas de la televisión peruana.

Enrique Espejo ‘Yuca’ se encuentra internado tras sufrir aparatosa caída.
‘Yuca’ fue parte de diversos sketches de Jorge Benavides, entre ellos “La jugada polémica” y “La farmacia”

Temas Relacionados

Enrique Espejoperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Zulema Tomás, cuestionada exministra de Vizcarra, será la jefa de EsSalud, confirma Keiko Fujimori

Nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud renunció en 2019 tras denuncias de presunto nepotismo. Designación deberá ser refrendada por el ministro Juan Sheput

Zulema Tomás, cuestionada exministra de Vizcarra, será la jefa de EsSalud, confirma Keiko Fujimori

Afiliados que pasen de ONP a AFP recibirán bono de reconocimiento: ¿A quiénes aplica?

Cientos de afiliados podrán cambiar de ONP a AFP y recibir un bono de reconocimiento por sus aportes, pero no todos

Afiliados que pasen de ONP a AFP recibirán bono de reconocimiento: ¿A quiénes aplica?

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario en Matute por la fecha 9 del torneo Clausura de Liga 1

Los clubes con mayor arraigo del fútbol peruano se reencuentran en el estadio Alejandro Villanueva. El vencedor seguirá firme en la lucha por la primera plaza. Paolo Guerrero, ausencia confirmada por lesión. Conoce los horarios del esperado enfrentamiento

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario en Matute por la fecha 9 del torneo Clausura de Liga 1

Tragedia en la Panamericana Sur: Cuatro personas, entre peruanos y chilenos, mueren en accidente en Tacna

El accidente ocurrió en el kilómetro 17 de la vía, en el sector Hospicio. Una joven de 19 años fue rescatada con vida y permanece internada en el Hospital Hipólito Unanue.

Tragedia en la Panamericana Sur: Cuatro personas, entre peruanos y chilenos, mueren en accidente en Tacna

Receta de chanfainita

Aprende cómo preparar una chanfainita papa, ají panca, hierbabuena y un sabroso aderezo criollo.

Receta de chanfainita
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Zulema Tomás, cuestionada exministra de Vizcarra, será la jefa de EsSalud, confirma Keiko Fujimori

Zulema Tomás, cuestionada exministra de Vizcarra, será la jefa de EsSalud, confirma Keiko Fujimori

Keiko Fujimori no descarta darle un cargo a Óscar Arriola tras su renuncia a la comandancia de la PNP: “Es un hombre muy institucional”

Keiko Fujimori niega cuestión de confianza para forzar aprobación de facultades: “Por ahora no lo veo”

Keiko Fujimori sobre el recuerdo de su padre como presidente: “Lo tengo de ejemplo”

Keiko Fujimori confirma que Álvaro Vargas Llosa estará a cargo de la embajada de Perú en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

Micheille Soifer sobre su hermano menor y los rumores que lo señalaban como su hijo: “La mentira que más me lastimó”

The Lottery Winners es la banda que abrirá los shows de Robbie Williams en Lima

Hermana de Said Palao revela el fuerte motivo por el que no va al salón de Alejandra Baigorria: “Soy fiel, creo mucho en las energías”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario en Matute por la fecha 9 del torneo Clausura de Liga 1

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario en Matute por la fecha 9 del torneo Clausura de Liga 1

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026: cuadrangular con Alianza Lima, Fluminense, Gerdau Minas y Osasco

Entradas para la ‘Noche de la Pumas’ 2026: precios y cómo comprar boletos para presentación oficial de Universitario