Murió Enrique Espejo, el popular Yuca, a los 75 años

Murió Enrique Espejo a los 75 años

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La televisión peruana está de luto. Enrique Espejo, conocido artísticamente como ‘Yuca’, falleció a los 75 años, según informó Jorge Benavides mediante una publicación en sus redes sociales. El comediante recordó a su compañero de elenco con un mensaje en el que destacó su capacidad para la improvisación y los años de trabajo que compartieron en programas humorísticos.

“Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia”, escribió Benavides este viernes 11 de septiembre. El conductor acompañó sus palabras con un fragmento del sketch “La farmacia”, una de las secuencias que protagonizaron juntos.

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El mensaje no estuvo centrado en la tristeza, sino en la memoria de los momentos que compartieron. “La única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos compartiendo risas y carcajadas”, señaló el creador de JB en ATV.

Benavides definió a ‘Yuca’ como un actor que facilitaba la construcción de escenas por su espontaneidad. “Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado”, afirmó.

Jorge Benavides confirmó en redes sociales la muerte de Enrique Espejo, conocido por el público como ‘Yuca’. (Facebook)

Jorge Benavides recordó sus personajes y las improvisaciones de ‘Yuca’

El humorista evocó uno de los segmentos más asociados a Enrique Espejo dentro de sus producciones: “La jugada polémica”. Benavides contó que, desde que ‘Yuca’ se alejó de los sets por sus problemas de salud, esa secuencia perdió una presencia que consideraba irremplazable.

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“Desde que nos dejó por su estado de salud jamás fue igual ‘La jugada polémica’. Siempre lo llamaba para que él sea el ejemplo de la jugada”, sostuvo.

También recordó una dinámica recurrente en los sketches. Según relató, Espejo solía pedir un aumento de sueldo cada vez que participaban en una parodia. “Siempre me pedía en todos los sketches su inflada de llanta”, escribió Benavides. El conductor respondía que acababa de incrementarle el pago y, de acuerdo con su testimonio, esa respuesta provocaba la risa del actor.

“Yuca era de esos personajes que solo con su presencia, sin decir nada, te daba risa”, añadió. Benavides indicó que incluso en las parodias más recientes solía pensar en los papeles que habría interpretado su compañero. “Aquí el Yuca sería fabuloso”, repetía al repartir personajes, según reveló.

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El mensaje concluyó con una despedida dirigida al actor y a sus familiares. “Pero bueno, Yuquita, solo te nos adelantaste. QEPD querido Yuquita. Un fuerte abrazo hasta el cielo. Y mi más sentido pésame a toda su familia”, publicó.

El actor cómico se alejó de la televisión durante el último año debido al delicado estado de salud que atravesaba (JB)

Su salud se había deteriorado tras una caída y una prolongada hospitalización

Durante el último año, Enrique Espejo atravesó un delicado cuadro de salud que lo mantuvo alejado de la televisión. La situación comenzó tras una fuerte caída en marzo de 2025, que motivó su internamiento de emergencia, según informaciones difundidas en ese momento.

El comediante permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alberto Sabogal y luego recibió atención en el Hospital Casimiro Ulloa. La familia mantuvo en reserva los detalles clínicos, por lo que no se difundió un diagnóstico médico específico.

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En diciembre de 2025, Jorge Benavides informó que su compañero estaba “bien delicado” y que ya no podía escuchar. En ese entonces, explicó que había guardado silencio por pedido de las hijas de Espejo, quienes buscaban preservar la intimidad del artista durante su recuperación.

Meses después, en junio de 2026, el actor Martín Farfán señaló que ‘Yuca’ había recibido el alta luego de una larga hospitalización. Sin embargo, no se conocieron nuevos detalles oficiales sobre su evolución posterior.

La muerte de Enrique Espejo generó pesar entre colegas y seguidores que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria. Su figura quedó ligada a personajes cómicos, parodias y escenas de improvisación que compartió durante años con Jorge Benavides y otros artistas de la televisión peruana.

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‘Yuca’ fue parte de diversos sketches de Jorge Benavides, entre ellos “La jugada polémica” y “La farmacia”