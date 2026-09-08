Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Micke Palomino será el árbitro principal del Universitario vs Alianza Lima, clásico por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Guardar

Este sábado 12 de septiembre se disputará el segundo clásico de la temporada entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. El partido se jugará desde las 20:00 en el estadio Alejandro Villanueva, donde ya se conoció al árbitro que estará a cargo del encuentro.

Según informó el periodista Kevin Pacheco, Micke Palomino será el árbitro del duelo entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’. La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) oficializará la designación en las próximas horas a través de sus canales.

PUBLICIDAD

Además, el comunicador informó que Alejandro Villanueva estará a cargo de la sala de videoarbitraje (VAR), junto con Raúl López.

Minutos después, la Conar publicó la programación oficial para la fecha 9. Michael Orue y Stephen Atoche serán los asistentes de Palomino, mientras que Alexander Blas cumplirá funciones como cuarto árbitro.

Había expectativa por conocer al árbitro principal del Alianza Lima vs. Universitario, luego de los errores arbitrales registrados durante la fecha 8, disputada el último fin de semana.

Micke Palomino será el árbitro del clásico entre Alianza Lima y Universitario por el Torneo Clausura 2026.

Micke Palomino dirigirá su primer clásico

Según el historial, será la primera vez que Micke Palomino dirija un clásico entre Alianza Lima y Universitario desde que figura como árbitro oficial del campeonato peruano.

PUBLICIDAD

No hay antecedentes sobre su desempeño en un partido de estas características, aunque sí se puede revisar cómo le fue en sus últimas actuaciones con los ‘compadres’ durante este 2026.

La última vez que arbitró a Alianza fue en el empate 1-1 ante Melgar, en Arequipa, por el Torneo Clausura. Aquel encuentro estuvo marcado por la polémica en el gol de los ‘rojinegros’, ya que había dos pelotas dentro del campo.

En el caso de Universitario, su más reciente partido fue el triunfo por 3-2 ante FC Cajamarca como visitante. En esa oportunidad, Palomino expulsó a Anderson Santamaría tras sancionar un penal y le perdonó un clara tarjeta roja a Piero Quispe.

PUBLICIDAD

La tensión se apoderó del campo de juego. El entrenador de Alianza Lima no pudo contener su frustración y encaró duramente al árbitro por un polémico gol de Melgar. Los reclamos se centraron en la presencia de una segunda pelota en la cancha.

La importancia del clásico

Alianza Lima llegará al clásico tras igualar 1-1 ante Juan Pablo II, en Chongoyape. Matías Almirón abrió el marcador para los locales, mientras que Eryc Castillo estableció la paridad con una acción individual.

Universitario, a su vez, empató como local ante Comerciantes Unidos. Los ‘cremas’ estuvieron dos veces en desventaja y lograron igualar el marcador con goles de César Inga y Gianluca Lapadula.

El duelo en Matute tendrá relevancia en la lucha por el Torneo Clausura. La ‘U’ ocupa el segundo puesto con 17 puntos, mientras que Alianza se ubica octavo con 13 unidades. Una diferencia que podría reducirse, aumentar o mantenerse según el resultado.

PUBLICIDAD

Una derrota podría aumentar los cuestionamientos de los hinchas hacia los entrenadores Pablo Guede y Héctor Cúper, además de generar dudas sobre sus continuidades. Los últimos clásicos también tuvieron consecuencias para algunos técnicos.

Revive los momentos más emocionantes del intenso empate 2-2 entre Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos. Un partido lleno de goles espectaculares, jugadas polémicas y la intervención del VAR que mantuvo a todos al filo del asiento. - L1 MAX

Dónde ver el clásico Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026

La transmisión oficial del partido estará a cargo de L1MAX, señal que posee los derechos televisivos del campeonato peruano. El encuentro podrá verse a través de los operadores que incluyen el canal en su programación y mediante L1Play, la plataforma de streaming disponible con suscripción.

Los 'blanquiazules' y 'cremas' se medirán en Matute. Créditos: L1 Max.

Infobae Perú realizará una cobertura del compromiso, con la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles, las mejores jugadas y el resumen al término del encuentro. Todo esto mediante su página web.

PUBLICIDAD