A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario en Matute por la fecha 9 del torneo Clausura de Liga 1

Eryc Castillo y Jairo Concha, protagonistas del clásico. - Crédito: Liga 1

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El Alianza Lima vs Universitario de Deportes, que se desarrollará este sábado 12 de septiembre, ofrecerá distintas emociones. Por un lado, en el conjunto local hay muchos deseos de revancha para batir al clásico rival en casa, algo que no sucede desde hace más de un lustro. Para los visitantes, entretanto, existe la plena confianza de sacar adelante el enfrentamiento para así no perder de vista a Deportivo Garcilaso, puntero sorpresivo del Torneo Clausura 2026. Aquel que trastabille en Matute, definitivamente, comenzará a quedar relegado en una clasificación que fecha a fecha se hace mucho más apretada.

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por el clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El juego se disputará este sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Para los aficionados que sigan el partido desde otros países de la región, los horarios son los siguientes:

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Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 21:00 horas / (Los Ángeles): 18:00 horas

España: 04:00 horas del día posterior

Universitario está a un partido de establecer una marca inédita en el clásico peruano. Si no pierde este sábado en Matute, alcanzará nueve encuentros oficiales consecutivos sin caer en el estadio de Alianza Lima. (Universitario de Deportes)

Canal TV del Alianza Lima vs Universitario por el clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El esperado compromiso, que definirá buena parte de la presencia en la parte alta de la clasificación del campeonato peruano, será transmitido por L1MAX, canal oficial de la FPF que difunde todos los partidos locales. De igual manera L1 Play se hará cargo de la emisión en dispositivos móviles.

Consignar que, en esta ocasión, se completará una cobertura especial, que contará con un amplio despliegue con distintos equipos de trabajo. Se destaca, además, la innovación de contenidos para redes sociales con creadores de contenido. Por último, la website Infobae Perú realizará un minuto a minuto con el que repasará las mejores acciones de la contienda.

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Así llega Alianza Lima al clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026

La actual campaña de Alianza Lima viene despertando muchas inquietudes. No queda el más mínimo rastro de la versión exitosa del Torneo Apertura. Por si fuera poco, el elenco liderado por Pablo Guede convive con una mala racha que ha repercutido en su trayectoria en el Clausura 2026.

Sin ir muy lejos, los ‘blanquiazules’ llevan tres partidos consecutivos sacando resultados adversos: dos empates y una caída. La única manera para repuntar pasa por superar, bajo las circunstancias que sean posibles, a la ‘U’, en Matute. Todo aquello que no sea una victoria, representará un auténtico fiasco.

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Federico Girotti ha ganado pista en Alianza Lima, aunque todavía no trasciende en partidos claves. - Crédito: Sergio Vela

Así llega Universitario al clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026

A pesar de que existen discusiones por parte de la afición de Universitario acerca de la labor de Héctor Cúper, lo cierto es que ha logrado establecer al elenco con marcadores más que positivos. En concreto, los ‘cremas’ concatenan cinco juegos invictos y buscan prolongar su grata actualidad en el clásico de Matute.

De asaltar el fortín aliancista, la ‘U’ seguirá firme en su lucha por la cúspide del Torneo Clausura 2026, que tiene a Deportivo Garcilaso como líder indiscutible tras una dinámica esplendorosa amparada en una estructura solvente, sobre todo en Cusco.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs Universitario por el clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Federico Girotti, Luis Ramos.

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- Universitario de Deportes: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Piero Quispe, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Gianluca Lapadula, Alex Valera.