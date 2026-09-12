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La vida de Enrique Espejo, ‘Yuca’: fue extra, galán de fotonovela y figura de la comedia en la TV peruana

El actor construyó una trayectoria de más de 40 años en la televisión y el cine peruano. Antes de consolidarse como actor cómico, trabajó en el sector bancario, fue extra en producciones televisivas y protagonizó fotonovelas.

La vida de Enrique Espejo, ‘Yuca’: fue extra, galán de fotonovela y figura de la comedia en la TV peruana
La vida de Enrique Espejo, ‘Yuca’: fue extra, galán de fotonovela y figura de la comedia en la TV peruana
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Enrique Espejo, ‘Yuca’, dejó una trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión y el cine peruano. El actor cómico, fallecido a los 75 años, construyó una carrera marcada por personajes secundarios, escenas de improvisación y una presencia que se volvió habitual en los programas de Jorge Benavides.

Aunque el público lo identificó principalmente por las parodias, los golpes ficticios y los remates en sketches, Enrique Eduardo Espejo Peña tuvo otras facetas. Antes de consolidarse en la comedia, trabajó en el sector bancario, participó como extra en televisión y, en 1986, apareció como galán de fotonovela junto a Monique Pardo.

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Su nombre artístico nació de una broma y terminó acompañándolo durante toda su carrera. ‘Yuca’ pasó por producciones como ‘Risas y Salsa’, ‘JB Noticias’, ‘El Especial del Humor’, ‘El wasap de JB’ y ‘JB en ATV’, además de participar en películas como Asu Mare 2 y La paisana Jacinta: En busca de Wasaberto.

Enrique Espejo, 'Yuca’, jutno al elenco de El Wasap de JB.
Enrique Espejo, 'Yuca’, jutno al elenco de El Wasap de JB.

Del Banco Hipotecario a sus primeros pasos en televisión

Enrique Espejo nació el 22 de abril de 1951 en Barranca. A los 15 años se mudó a Lima para estudiar Relaciones Públicas, carrera que luego ejerció durante cerca de 10 años en el desaparecido Banco Hipotecario.

Su llegada al espectáculo ocurrió mientras buscaba información para su tesis universitaria. En ese proceso, llegó a un canal de televisión como extra y encontró una oportunidad para acercarse a un medio que ya le interesaba por su vínculo con el teatro.

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En una entrevista con Trome, Espejo recordó que antes de ingresar a los programas cómicos trabajó como extra junto a la primera actriz Elvira Travesí. Ese recorrido le permitió ingresar, en 1980, al programa de Tulio Loza, quien le dio su primer espacio formal dentro de la comedia televisiva.

En 1986, el artista mostró una faceta distinta al protagonizar una fotonovela junto a Monique Pardo. La imagen de Enrique Espejo como galán contrastó con el personaje cómico que desarrollaría después en televisión y cine, pero forma parte de un periodo menos conocido de su carrera.

Cuatro años después llegó a ‘Risas y Salsa’, donde coincidió con Jorge Benavides y otros actores que marcarían distintas etapas de la televisión peruana. Fue allí donde comenzó a consolidar el personaje que lo acompañaría durante décadas: el hombre que, entre discusiones, golpes ficticios y bromas, terminaba convirtiéndose en el eje del remate humorístico.

Enrique Espejo apareció como galán de fotonovela junto a Monique Pardo en 1986. FB: Cineperuano.
Enrique Espejo apareció como galán de fotonovela junto a Monique Pardo en 1986. FB: Cineperuano.

El origen de ‘Yuca’ y su faceta como galán

El sobrenombre de ‘Yuca’ nació durante su etapa en ‘Risas y Salsa’. En una entrevista, Enrique Espejo contó que Adolfo Chuiman fue quien le puso la chapa cuando ingresó al recordado programa de Panamericana Televisión.

“(Fue) por el color de mi piel. Hasta ahora ando con manga larga porque el sol me hace daño”, recordó el actor al hablar sobre el origen de su nombre artístico en ua entrevista con el diario Trome.

Otra versión señala que el apodo surgió durante la grabación de una escena, en medio de una broma sobre un cobro pendiente. La ocurrencia provocó risas y terminó quedándose entre sus compañeros y el público.

Lejos de la imagen del personaje que solía recibir golpes en los sketches, Espejo también habló de su relación con las mujeres y de la popularidad que tenía. “No sé qué me ven. Debe ser mi talla, pero soy ‘chipi’”, afirmó en una entrevista, cuando le preguntaron por su jale con el sexo opuesto.

Enrique Espejo, 'Yuca’, junto Adolfo Chuiman, Tulio y su hermano Hugo Loza. Fb: Extra.
Enrique Espejo, 'Yuca’, junto Adolfo Chuiman, Tulio y su hermano Hugo Loza. Fb: Extra.

Su alianza televisiva con Jorge Benavides

Tras alejarse de Risas y Salsa en 1990, Enrique Espejo se sumó a ‘JB El Imitador’ y, desde 1994, volvió a trabajar de manera sostenida con Jorge Benavides en JB Noticias. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los actores de soporte más reconocidos de los programas del humorista.

Su presencia se mantuvo pese a los cambios de canales, formatos y elencos. Participó en La paisana Jacinta, Los Inimitables, Risas y Salsa: Nueva Generación, El especial del humor, JB en Willax, El wasap de JB y JB en ATV.

En los últimos años, el público lo identificó especialmente con segmentos como La jugada polémica, Rambo y La farmacia. Jorge Benavides recordó que Espejo aportaba una capacidad especial para improvisar y construir situaciones inesperadas frente a cámaras.

“Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado”, escribió Benavides al comunicar su fallecimiento.

El propio Espejo recordó una ocasión en la que se rebeló, en broma, contra Jorge Benavides durante un sketch. “Un día Carlos Vílchez me dijo que le conteste y lo pensé, hasta que llegamos a la escena, me golpeaban en la ficción y me paré, tomé del cuello a ‘JB’ y le menté la madre...”, contó entre risas.

Jorge Benavides – Yuca – Enrique Espejo – JB en ATV – Perú – entretenimiento – 21 diciembre
Tras semanas de rumores, Jorge Benavides aclaró la situación médica de Enrique Espejo y explicó por qué la familia decidió mantener en reserva los detalles, priorizando el bienestar de sus hijas (JB)

Sus apariciones en el cine y sus últimos años

La popularidad de ‘Yuca’ también llegó al cine. Enrique Espejo participó en ‘Asu Mare’, ‘Asu Mare 2′ y en ‘La paisana Jacinta: En busca de Wasaberto’, producciones que ampliaron su presencia más allá de la pantalla chica.

En 2019, la actriz cómica Clara Seminara lo acusó de haberla tocado de forma indebida antes de grabar un segmento de ‘El Wasap de JB’. El proceso se extendió durante seis años y, en enero de 2025, el Poder Judicial falló a favor de Seminara y sentenció a Espejo a tres años de pena privativa de libertad suspendida, además de una reparación civil de S/ 6 mil.

Luego de ello, a inicios del 2026, Seminara anunció que decidió no continuar con la denuncia por razones humanitarias, tomando en cuenta el delicado estado de salud del actor de comedia.

Clara Seminara retira denuncia a ‘Yuca’ y pone fin al caso por su delicado estado de salud.
Clara Seminara retira denuncia a ‘Yuca’ y pone fin al caso por su delicado estado de salud.

El deterioro de su salud comenzó el 14 de marzo de 2025, cuando fue hallado desorientado y, horas después, inconsciente en una calle de Lince. Tras ser trasladado de emergencia, fue sometido a una operación por una fractura en la cabeza y permaneció varios días en coma inducido.

Enrique Espejo recuperó la conciencia y salió de cuidados intensivos en mayo de 2025. Meses después recibió el alta médica, aunque permaneció postrado y bajo el cuidado de su familia. En diciembre de ese año, Jorge Benavides informó que su estado era delicado y que ya no reconocía a quienes lo visitaban.

Su fallecimiento cierra una carrera vinculada a la comedia, la improvisación y una forma de hacer reír que acompañó a distintas generaciones. ‘Yuca’ quedó en la memoria del público como el actor que, incluso sin decir una palabra, podía provocar una carcajada.

Enrique Espejo ‘Yuca’ sigue en UCI y familia denuncia presunta agresión
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