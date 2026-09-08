“Ante Alianza Lima van a demostrar quién está y quién no”: la firme opinión del ‘Puma’ Carranza sobre Requena y Murrugarra

El exfutbolista analizó la competencia entre ambos jugadores y de lo que espera con miras al clásico ante Alianza Lima. (Video: Todas Las Canchas)

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Universitario de Deportes atraviesa un Torneo Clausura irregular y una gran parte de los hinchas no quedó conforme con el rendimiento de Juan Manuel Requena. El argentino llegó a mediados de este año para competir con Jorge Murrugarra por el puesto de ‘6’, el cual quedó sin su referente tras la salida del chileno Rodrigo Ureña.

Bajo esa premisa, José Luis Carranza se refirió a la disputa interna por ese lugar y remarcó el valor que tenía el ‘Pitbull’ dentro de la estructura del equipo.

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“Ureña es Ureña acá, en la China y en todos lados. Era el que ya estaba afianzado con el equipo, sobre todo involucrado. Es lamentable lo que ha pasado, pero hay que seguir y el que juegue lo tiene que hacer de la mejor manera”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, Todas Las Canchas.

El ‘Puma’ describió las obligaciones que, a su juicio, tiene el jugador que ocupa esa posición. “El ‘6’ sabe que tiene que correr, meter y no cansarse nunca, porque de verdad, ahí es donde tú tienes que ser el equilibrio de todo el equipo. Yo siempre lo he dicho: el ‘6’ es el que lleva todo el peso del partido”, afirmó.

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Juan Manuel Requena ha sido considerado como titular como volante de marca de Universitario por el técnico Héctor Cúper. - créditos: Universitario

Carranza evitó inclinarse de manera definitiva por Juan Manuel Requena o Jorge Murrugarra, aunque sí dejó una advertencia de cara al choque con Alianza Lima. “Los dos son buenos. Tienen que saber que este partido es importantísimo, los dos están en el nivel justo y lo único que tienen que hacer es meter y meter. Este partido se tiene que ganar porque se tiene que ganar, este es el importante. Ahí van a demostrar quienes están y quiénes no están, para que vean que la ‘U’ siempre es muy diferente. Y sobre todo, en el equipo todos se llevan bien; es un gran grupo, entonces eso también vale en el fútbol”, indicó.

‘Puma’ Carranza sobre el clásico ante Alianza Lima

José Luis Carranza afirmó que el plantel de Universitario ya dejó atrás el empate en casa frente a Comerciantes Unidos y que todos los jugadores enfocan su atención en el duelo contra Alianza Lima. “Todos quieren jugar el clásico, todos quieren demostrar por qué están en el equipo más grande, donde nosotros siempre somos felices”, declaró.

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El exjugador vinculó esa motivación con el significado de vestir la camiseta de la ‘U’. “Cuando uno se pone la camiseta crema, trata de dejar todo. Sobre todo cuando tú estás iniciado en el club, entonces tiene otro sabor”, afirmó.

“Nosotros, que hemos estado de chicos, tenemos otro sabor, tenemos otra sangre, otra perspectiva de contagiar a la gente que viene de afuera o de acá. Lo importante es que el club siempre ha sido de garra, de temperamento, de no dejar de pelear; eso es importante para nosotros”, expresó el ídolo ‘merengue’ sobre lo que implica la disputa de este tipo de encuentros.

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Análisis del técnico argentino por el empate de la 'U' ante las 'águilas cutervinas' por la fecha 8 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Eso no fue todo, ya que el ‘Puma’ Carranza también habló de una eventual asistencia al estadio Alejandro Villanueva, escenario en el que ya estuvo presente durante otros clásicos. Bajo esa premisa, el exfutbolista de 62 años señaló que todavía no tomó una decisión, aunque mantiene comunicación frecuente con varios integrantes del plantel de Universitario.

“¿Irá a Matute? La verdad que no sé”, respondió. Luego, reveló que conversa con Alex Valera, Jorge Murrugarra, Edison Flores y Andy Polo sobre las expectativas de jugar ante Alianza Lima. “Siempre ellos quieren que vaya, pero la verdad no sé”, concluyó el ‘Puma’ sobre su posible presencia en el clásico.

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