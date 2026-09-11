Perú

Ataque a bus en Chorrillos: sicario balea al conductor y dispara contra la unidad a tres cuadras de una comisaría

El atentado ocurrió en la calle Fernando Velasco, en San Genaro. El chofer fue trasladado de emergencia a un hospital y permanece con pronóstico reservado. Peritos encontraron al menos nueve casquillos en una de las zonas inspeccionadas

Momentos de terror se vivieron en Chorrillos cuando un sicario atacó a balazos un bus de transporte público. Tras dispararle al chofer, el criminal continuó disparando contra los asientos, que afortunadamente se encontraban vacíos. | Canal N
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Un nuevo ataque armado contra una empresa de transporte público se registró este viernes en Chorrillos. Un hombre armado esperó el paso de un bus de la empresa San Genaro, disparó contra el conductor y luego abrió fuego contra las ventanas y asientos de la unidad antes de retirarse caminando de la zona.

El atentado ocurrió en la calle Fernando Velasco, aproximadamente a tres cuadras de la comisaría de San Genaro. El conductor acababa de iniciar su recorrido y se detuvo brevemente para que un controlador de la empresa realizara una coordinación habitual cuando el atacante aprovechó que la puerta se encontraba abierta para acercarse y disparar.

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El chofer resultó herido y fue trasladado rápidamente en un vehículo particular hacia un establecimiento de salud. De acuerdo con el reporte periodístico desde el lugar, su estado era de pronóstico reservado.

Aunque el bus no llevaba pasajeros en ese momento, en los alrededores había vecinos, entre ellos niños, que corrieron al escuchar las detonaciones.

Un bus de la empresa San Genaro permanece detenido en una calle de tierra junto a vehículos policiales y agentes de Criminalística
Peritos de la Policía Nacional investigan el ataque armado perpetrado contra un bus de transporte público en el distrito de Chorrillos.

Cámaras registraron el momento del ataque

Una cámara de videovigilancia captó parte de la secuencia. Las imágenes muestran al sospechoso caminando por la zona mientras llevaba un casco de motociclista en la mano.

Antes de acercarse al bus, el hombre habría permanecido detrás de un vehículo de gran tamaño estacionado en la vía. Posteriormente salió de ese punto, sacó un arma que mantenía oculta y se dirigió hacia la unidad de transporte.

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Según el reporte televisivo, primero efectuó disparos contra el sector donde se encontraba el conductor y después avanzó algunos metros para continuar disparando contra las ventanas y los asientos del bus.

Tras el atentado, el atacante se retiró caminando por un pasaje cercano, aparentemente sin apresurarse. Las autoridades investigan si una motocicleta lo esperaba en la zona y si actuó solo o contó con la participación de otros integrantes de una organización criminal.

Peritos encontraron casquillos en la zona

Personal de Criminalística de la Policía Nacional y una representante del Ministerio Público llegaron hasta el lugar para iniciar las diligencias.

La zona fue acordonada mientras los especialistas fotografiaban la escena, recogían testimonios y buscaban evidencias que permitan reconstruir la ruta utilizada por el atacante.

Durante la transmisión desde el lugar se observaron al menos nueve casquillos de bala en uno de los puntos inspeccionados. Estos serán sometidos a peritajes balísticos para determinar las características del arma utilizada y establecer si existen coincidencias con otros hechos delictivos.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector serán también parte de la investigación para identificar al agresor y determinar cómo llegó y abandonó la zona.

Choferes denuncian cobro de cupos

El posible móvil del atentado todavía se encuentra bajo investigación. Conductores de la empresa señalaron fuera de cámaras que vendrían pagando S/10 por cada chofer como parte de un presunto cobro de cupos.

De manera preliminar, trabajadores sospechan que otra organización estaría intentando imponer un nuevo pago extorsivo, pero esta versión no ha sido confirmada por la Policía y deberá ser contrastada durante las investigaciones.

La forma en que se produjo el ataque —dirigido contra el conductor y posteriormente contra la propia unidad— es uno de los elementos que los investigadores deberán evaluar para establecer si se trató de una represalia vinculada con extorsiones.

El hecho genera especial preocupación porque ocurrió a pocas cuadras de una dependencia policial y en una zona donde había vecinos y menores de edad. La ausencia de pasajeros dentro del bus evitó que el número de víctimas pudiera ser mayor debido a la cantidad de disparos efectuados contra la unidad.

Las diligencias continuaban en la zona mientras la Policía recogía evidencias y buscaba determinar la identidad del atacante y el móvil detrás del nuevo atentado contra el transporte público en Lima Sur.

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