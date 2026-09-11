Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Hoy, viernes 11 de septiembre, arranca la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 con duelos emocionantes que definirá el futuro de los 18 equipos. Alianza Lima y Universitario de Deportes estarán frente a frente en el esperado clásico que marcará el rumbo del título nacional.

Deportivo Garcilaso saldrá a defender su liderato frente Sport Boys, Sporting Cristal buscará sostener el buen momento ante CD Moquegua, y mucho más.

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Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 11 de setiembre

- UTC vs Juan Pablo II (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Cusco FC vs Melgar (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 12 de setiembre

- Los Chankas vs FC Cajamarca (10:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Universitario (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 13 de setiembre

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Miércoles 23 de setiembre

- ADT vs Cienciano (15:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)*

* Partido actualizado con el horario confirmado.

La programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Dónde ver los partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Los partidos de la novena fecha de la Liga 1 2026 se transmitirán por L1 Max, canal que cuenta con la exclusividad de los encuentros tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

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Los aficionados podrán seguir la programación desde teléfonos móviles y computadoras mediante la aplicación Liga 1 Play. Los clientes de Movistar también tendrán acceso a la señal en vivo a través de Movistar Play.

Quienes no puedan ver los partidos en directo podrán consultar las coberturas de Infobae Perú. El sitio publicará análisis previos, el minuto a minuto, los goles y los resúmenes de cada jornada.

Los 'blanquiazules' recibirán a los 'cremas' en Matute por la fecha 9 del campeonato nacional. (L1 Max)

Así llegan Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso a la fecha 9

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes concentrará la atención de la próxima jornada de la Liga 1 2026. El partido se jugará en Matute, con ambos equipos obligados a reaccionar tras dejar puntos en la fecha anterior.

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Los ‘blanquiazules’ ocupan el octavo puesto con 13 unidades, mientras que la ‘U’ marcha segundo con 17. Una derrota complicaría el panorama de cualquiera de los dos clubes.

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2026

Deportivo Garcilaso llegará como líder, con 19 puntos, a su encuentro frente a Sport Boys. El cuadro chalaco, sexto con 14 unidades, buscará mantenerse cerca de los puestos de pelea por el Clausura.

El cruce entre Cusco FC y Melgar también reunirá a dos equipos que aspiran a mantenerse en la disputa. El conjunto cusqueño es cuarto con 15 puntos y el equipo arequipeño figura quinto con 14.

En Piura, Alianza Atlético afrontará el clásico ante Atlético Grau con la necesidad de ratificar sus aspiraciones. El cuadro de Sullana ocupa el tercer lugar con 16 puntos y pretende sostenerse entre los candidatos al Clausura.

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Revive las mejores jugadas y los goles del vibrante partido entre Sport Huancayo y Sport Boys. Un encuentro que se definió con un polémico penal a favor del equipo local, sellando el 2-1 final. - L1 Max