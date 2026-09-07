Regatas Lima anuncia a Julieta Sández como nuevo refuerzo: central argentina de 1.93 metros llega desde Estados Unidos

Regatas Lima anuncia a Julieta Sández como nuevo refuerzo para la temporada 2026/27. Crédito: Regatas

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Regatas Lima continúa reforzando su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley y confirmó la incorporación de Julieta Sández, central argentina de 23 años y 1.93 metros de estatura. La voleibolista llega procedente del vóley universitario de Estados Unidos y se suma al conjunto chorrillano para fortalecer su juego en la red.

El club oficializó su fichaje a través de sus redes sociales, donde presentó a la voleibolista con fotografías luciendo la camiseta celeste. “Bienvenida a las más campeonas, Juli. Sangre argentina a tope, garra de sobra y unas ganas enormes de comerse la cancha. ¡Bienvenida a casa Juli!”, publicó la institución para darle la bienvenida a su nuevo refuerzo.

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Sández nació en La Plata y se desempeña como bloqueadora central. Con sus 1.93 metros, la argentina destaca por su presencia en la red y cuenta con experiencia en las selecciones juveniles de su país. En 2018 integró el plantel de Argentina que ganó el Campeonato Sudamericano Sub 18 en Colombia, donde continuó sumando experiencia importante en competencias internacionales.

Su formación comenzó en Gimnasia y Esgrima La Plata, antes de dar el salto al vóley universitario de Estados Unidos. Allí defendió a Chicago State durante tres temporadas, entre 2022 y 2024, y posteriormente pasó a UIC Flames, equipo en el que disputó su última campaña universitaria. Ahora, afrontará un nuevo desafío en la Liga Peruana de Vóley con Regatas Lima.

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Julieta Sández es anunciada como nuevo refuerzo de Regatas Lima. Crédito: Captura

Julieta Sández llega con buenos números desde Estados Unidos

Durante su última temporada universitaria, Sández tuvo una destacada participación con UIC. Disputó los 27 partidos de la campaña y 106 sets, además de registrar un porcentaje de efectividad de ataque de .428, cifra que la ubicó entre las diez mejores de la NCAA División I.

La argentina también terminó la temporada con 216 puntos de ataque y 96 bloqueos, números que reflejan su aporte tanto en ofensiva como en defensa. Además, fue incluida en el Second Team All-Missouri Valley Conference y recibió el reconocimiento como Jugadora de la Semana de la conferencia.

Regatas Lima suma altura para la temporada 2026/27

Con la incorporación de Julieta Sández, Regatas Lima añade una central de experiencia internacional y recorrido importante en el vóley universitario estadounidense. La argentina buscará convertirse en una pieza importante del conjunto chorrillano durante la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley.

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El equipo dirigido por el argentino Horacio Bastit afrontará la nueva temporada con la intención de recuperar protagonismo después de una campaña irregular en el 2025/26 en la que terminó en el quinto lugar del campeonato. Por ello, la institución viene trabajando en la conformación de un plantel competitivo que le permita mejorar su rendimiento.

Regatas terminó en la quinta posición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa RL

La llegada de Sández forma parte de ese proceso de renovación y fortalecimiento de la plantilla ‘celeste’. La central argentina afrontará su primera experiencia en la Liga Peruana de Vóley, luego de desarrollar buena parte de su carrera reciente en el vóley universitario de Estados Unidos.

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Con este refuerzo, Regatas Lima espera elevar su nivel competitivo y regresar a la pelea por los primeros lugares del torneo local. La llegada de Sández ha generado mucha expectativa en el conjunto chorrillano, que confía en que su biotipo y sus buenos registros en la NCAA le permitan marcar diferencias en la red y convertirse en una de las piezas importantes del equipo durante la temporada 2026/27.