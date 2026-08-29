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Liga Peruana de Vóley 2026/27: se confirmó el número de extranjeras permitidas y se evalúa la participación de Perú Sub 19

El presidente de la Federación, Gino Vegas, y los representantes de los clubes se reunieron el pasado viernes 28 de agosto para dialogar sobre las bases del campeonato

Liga Peruana de Vóley 2026/27 definió su número de extranjeras y evalúa participación de la selección peruana sub 19.
Liga Peruana de Vóley 2026/27 definió su número de extranjeras y evalúa participación de la selección peruana sub 19.
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El viernes 28 de agosto, la Federación Peruana de Vóley (FPV) organizó una reunión con los clubes en un hotel de Lima para tratar las bases de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. En este marco, se conocieron algunos detalles surgidos del encuentro.

Según informó la periodista Raquel Rodríguez de Latina TV, el primer punto definido en la reunión fue la cantidad de jugadoras extranjeras permitidas para la próxima temporada.

Este tema generaba inquietud entre los clubes, ya que necesitaban claridad sobre el límite de incorporaciones internacionales en medio del periodo de fichajes.

Se mantendrá el máximo de tres extranjeras en cancha, como en la temporada 2025/2026. No obstante, habrá un cambio: solo podrán figurar hasta seis jugadoras extranjeras en la lista de 14 convocadas para cada partido.

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El objetivo es garantizar una mayor presencia de jugadoras peruanas en los equipos de la liga y ofrecer más oportunidades a las voleibolistas nacionales, quienes conforman la base de la selección.

Se permitirá tres extranjeras en campo en Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Se permitirá tres extranjeras en campo en Liga Peruana de Vóley 2026/27.

La selección peruana sub 19 podría participar en Liga Peruana de Vóley

El segundo tema abordado en la reunión entre la Federación Peruana de Vóley y los clubes fue la posible inclusión de la selección nacional sub 19 en la temporada 2026/2027, dado que actualmente participan 11 equipos.

Esta medida aportaría experiencia competitiva a las jugadoras juveniles, quienes enfrentarían rivales de mayor edad y nivel, lo que favorecería su desarrollo de cara a un eventual ascenso a la selección absoluta.

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La propuesta para que Perú Sub 19 dispute la liga surgió de Gino Vegas y del entrenador Antonio Rizola, quien semanas atrás mencionó la iniciativa, aunque señaló que aún no existía un acuerdo con los clubes: “Yo había pedido, no es viable porque no existe la autorización o el acuerdo con los clubes”, expresó.

Por ahora, la inclusión de la selección sub 19 es una alternativa que se evalúa para cubrir la vacante disponible, con el objetivo de reducir la cantidad de equipos y elevar la competitividad en la Liga Peruana de Vóley.

La inclusión de la ‘bicolor’ se definirá una vez que se oficialicen las bases del campeonato en las próximas semanas. La posibilidad genera expectativa entre los aficionados, que aguardan el debut del equipo nacional en el torneo local.

El técnico brasileño señaló que no se ha aprobado que la selección peruana sub 19 forme parte de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: AquiTVO / Youtube.

Retraso en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 no será el 5 de octubre y se reprogramaría para la tercera semana del mes, con el 17 de octubre como nueva fecha tentativa. La Federación Peruana de Vóley confirmará oficialmente el calendario en los próximos días.

Esta modificación ajustará el cronograma del torneo y requerirá la programación de partidos en jornadas intersemanales, debido a la realización de los Juegos Panamericanos en Lima el próximo año.

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 puede retrasarse.
El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 puede retrasarse.

Clubes que participarán en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

En la temporada 2026/27 competirán 11 equipos, en línea con la estrategia de la Federación Peruana de Vóley para reducir la cantidad de clubes y aumentar la competitividad de la liga.

La presencia de un número impar de participantes implicará que cada jornada uno de los equipos quedará libre. Aún no se ha confirmado si se mantendrá el formato de la edición pasada, que contempló dos fases y rondas finales.

  • Alianza Lima
  • Universidad San Martín de Porres
  • Universitario de Deportes
  • Regatas Lima
  • Deportivo Géminis
  • Circolo Sportivo Italiano
  • Club Atlético Atenea
  • Rebaza Acosta
  • Deportivo Soan
  • Olva Latino

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