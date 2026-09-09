Marina Scherer regresa a la Liga Peruana de Vóley: Regatas Lima anunció el esperado fichaje de la armadora brasileña

Marina Scherer firmó por Regatas Lima para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram Regatas Lima.

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Marina Scherer volverá a disputar la Liga Peruana de Vóley con Regatas Lima. El club chorrillano confirmó la contratación de la armadora brasileña de 32 años, quien retorna al país después de una temporada en el vóley español y abrirá una nueva etapa tras cuatro campañas en Alianza Lima.

La llegada de Scherer refuerza una posición determinante para el equipo que dirige Horacio Bastit, que busca recuperar protagonismo luego de una temporada 2025/26 en la que no pudo pelear el título hasta las instancias finales. Regatas Lima tendrá entre sus opciones a una jugadora con recorrido en el torneo local y experiencia en definiciones.

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El anuncio se produjo luego de una publicación previa de la gerenta deportiva Karina del Castillo, quien difundió un video en las redes sociales del club con las iniciales “M. S.”. Horas más tarde, la institución confirmó que se trataba de la voleibolista brasileña.

“Nueva camiseta, nuevos retos y toda la actitud para dejarlo todo en la cancha”, publicó Regatas Lima en el mensaje de bienvenida. El club añadió: “Bienvenida a Regatas, Marina. Que sea el inicio de una gran aventura”.

Marina Scherer se perfila para ser la armadora titular de Regatas Lima. Crédito: Instagram Regatas Lima.

Scherer pasó las últimas cuatro temporadas en Alianza Lima, donde alcanzó dos subcampeonatos y obtuvo dos títulos nacionales. La armadora formó parte del proceso que llevó al cuadro de La Victoria a ganar las ediciones 2023/24 y 2024/25 de la Liga Peruana de Vóley.

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Después de ese ciclo, la brasileña siguió su carrera en España. Las informaciones sobre su paso europeo la vincularon con el CV JAV Olímpico de Gran Canaria. Ahora volverá a un campeonato que conoce y en el que tendrá un nuevo desafío con la camiseta celeste.

Su retorno al Perú se había instalado como una posibilidad desde mayo. El representante de la jugadora confirmó entonces que su intención era regresar a la Liga Peruana de Vóley, aunque sin revelar el nombre del club que concretaría su incorporación.

Alianza Lima no aparecía como una opción para su retorno. El vigente tricampeón cuenta en esa zona de la cancha con la colombiana María Alejandra Marín y Cristina Cuba, quien dejó precisamente Regatas Lima tras el cierre de la anterior campaña.

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Regatas Lima anuncia a Julieta Sández como nuevo refuerzo para la temporada 2026/27. Crédito: Regatas

La contratación de Scherer se suma a los movimientos de Regatas Lima para renovar su plantel. El club también anunció días atrás a la central argentina Julieta Sández, de 23 años, que llega procedente del vóley universitario de Estados Unidos.

¿Simone Scherer podría llegar a Regatas Lima?

El futuro de Simone Scherer, hermana gemela de Marina, permanece sin definición. La central brasileña confirmó en mayo que espera a su primer hijo y se despidió de Universidad San Martín, club con el que disputó la última temporada de la liga.

Las hermanas tenían el objetivo de compartir equipo antes del final de sus carreras deportivas. Esa posibilidad había ganado fuerza durante los meses previos, a partir de la intención de Marina de volver al Perú y de la salida de Simone del cuadro santo.

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El embarazo de Simone modificó esos planes inmediatos. La jugadora no tiene una fecha anunciada para su regreso a las canchas, por lo que su incorporación a Regatas Lima u otro club de la competición dependerá de su proceso personal y deportivo tras el nacimiento de su hijo.

Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunir a las gemelas en su plantilla. (Video: Dosis de Voleibol)

¿Cuándo empezará la Liga Peruana de Vóley?

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 tenía previsto empezar el 5 de octubre, pero la Federación Peruana de Vóley evalúa postergar su inicio hasta el 17 de octubre. La nueva fecha aún no fue oficializada, por lo que el calendario definitivo depende de la publicación de las bases del torneo.

El campeonato contará con 11 clubes confirmados: Alianza Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Circolo Sportivo Italiano, Club Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Deportivo Soan, Olva Latino y Deportivo Wanka.

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La participación de la selección peruana Sub 19 como un posible duodécimo equipo continúa en debate. La propuesta fue planteada para dar competencia a las juveniles ante voleibolistas de mayor experiencia, aunque los clubes todavía no alcanzaron un acuerdo y la Federación no confirmó su inclusión.