Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II HOY: partido en Chongoyape por Torneo Clausura de Liga 1 2026 El conjunto dirigido por Pablo Guede arriba al norte del país con la intención de llevarse los tres puntos a la capital y afrontar el clásico ante Universitario con una mejor versión

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026 El conjunto rimense recibe hoy a los andahuaylinos en el estadio Alberto Gallardo desde las 11:00 horas con la obligación de ganar tras dos derrotas consecutivas. Sigue las incidencias

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas HOY: partido en el Rímac por Torneo Clausura de Liga 1 2026 Los ‘celestes’, de muy mal pie en las últimas dos semanas, reciben en casa a unos ‘guerreros’ alicaídos que llevan más de un mes frustrados por pésimos resultados. Conoce los horarios del cruce

Universitario vs Comerciantes Unidos 2-2: goles y resumen del inesperado empate en el Monumental por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 La ‘U’ trastabilló en su fortín. En dos ocasiones apareció por detrás en el score. Jhon Sánchez y Flavio Alcedo anotaron para la visita. César Inga y Gianluca Lapadula respondieron. Arbitraje controversial de Michael Espinoza junto con el VAR