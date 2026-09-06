Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Tarde de partido! Alianza Lima, obligado a recuperarse, acude a la ciudad de Chongoyape para desafiar a Juan Pablo II, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2026. Las acciones iniciarán a las 15:00 horas.
Así llega Alianza Lima al partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026
Las altas metas que se había propuesto Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026 se han derribado de un solo golpe. La inestabilidad, en toda la extensión de la palabra, se ha hecho fuerte en un equipo que en la jornada pasada perdió por primera vez en casa y fue a manos del Deportivo Garcilaso.
Es una obligación de los ‘íntimos’ recuperarse en el siguiente paradero frente a Juan Pablo II. Conviene mencionar que para ese choque no estará presente Paolo Guerrero, quien acusa una dolencia física que lo mantendrá en el dique seco por dos semanas.
Así llega Juan Pablo II al partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026
Juan Pablo II College ha ido de menos a más en el Torneo Clausura 2026. Sus presentaciones iniciales fueron más que vacilantes, pero sobre la marcha encontró cierta estabilidad. El golpe de autoridad, de hecho, llegó en la última jornada cuando asaltó Andahuaylas al vencer a Los Chankas (3-4).
Una semana atrás, el club de Chongoyape arrolló de una manera contundente a ADT, confirmando un repunte notable en la clasificación general. Ahora queda por ver si mantendrá ese rendimiento contra Alianza Lima, rival que sobre el papel es superior, aunque su presente no es el mejor.
Alineaciones probables del Alianza Lima vs Juan Pablo II por Torneo Clausura de Liga 1 2026
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez; Fernando Gaibor, Alan Cantero, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Federico Girotti.
- Juan Pablo II: Matías Vega, Fabián Agurto, Pablo Míguez, Matías Almirón, Paolo Reyna; Christian Flores; Erinson Ramírez, Álvaro Rojas, Nilton Ramírez; Juan Pablo Goicochea, Janio Pósito.
Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II por Torneo Clausura de Liga 1 2026
L1MAX asume el rol de canal exclusivo para la transmisión de todos los partidos. Los aficionados pueden acceder a la jornada completa a través de operadores como Best Cable, DIRECTV, Claro, Win y Movistar, lo que elimina restricciones y amplía las opciones de visualización.
Además, la digitalización se consolida con la aplicación oficial Liga 1 Play, que permite ver los encuentros en directo desde dispositivos móviles o computadoras. La cobertura periodística complementa la experiencia de los seguidores. Infobae Perú ofrece información previa, relatos minuto a minuto, detalles de goles y jugadas claves.
A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II por Torneo Clausura de Liga 1 2026
El partido, a desarrollarse en la ciudad de Chongoyape, se disputará este domingo 6 de septiembre, a partir de las 15:00 horas locales. Consignar que el escenario deportivo solo albergará a 3.000 espectadores, su máxima capacidad de aforo.
Últimos resultados del Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1
• Alianza Lima 2-0 Juan Pablo II (Torneo Apertura 2026)
• Juan Pablo II 1-2 Alianza Lima (Torneo Clausura 2025)
• Alianza Lima 1-0 Juan Pablo II (Torneo Apertura 2025)