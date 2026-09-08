Perú

Alejandra Baigorria explotó por comentarios que afirman que mantiene a Said Palao: “¿A quién le consta?"

La empresaria se mostró incómoda con los mensajes que le dejan en sus publicaciones de redes sociales

Rostro de una mujer en primer plano a la izquierda y cuatro personas de pie en una sala con ventanales a la derecha
La cantante estadounidense Maren Morris aparece en primer plano a la izquierda junto a cuatro personas que posan en un espacio con ventanales.
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Alejandra Baigorria respondió a los comentarios que cuestionaban su relación con Said Palao y sostenían que ella asume los gastos de su esposo. La empresaria se mostró incómoda con los mensajes que recibió en sus redes sociales después de compartir imágenes de su viaje a Japón, donde celebró su cumpleaños número 38.

La discusión comenzó por un video difundido antes de que la pareja abordara su vuelo. En las imágenes, Baigorria y Palao bailan en el aeropuerto mientras esperan la salida hacia Tokio, una escena que varios seguidores comentaron con críticas sobre la situación económica de ambos.

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La llamada ‘Rubia de Gamarra’ viajó acompañada por Said Palao y por su hermano. El exchico reality ocupa el cargo de gerente general de una de las empresas de Baigorria, un aspecto que algunos usuarios utilizaron para plantear que ella sería la responsable de financiar los viajes y otras actividades de la pareja.

Imagen dividida con Alejandra Baigorria en vestido de lentejuelas y Said Palao en camiseta blanca, ambos mirando a cámara
Alejandra Baigorria aclaró que el viaje a Sudáfrica junto a Said Palao y su hija fue planificado por la empresa desde hace un año.

Los cuestionamientos se multiplicaron en las publicaciones de la empresaria. Varios seguidores opinaron sobre asuntos personales y afirmaron, sin aportar pruebas, que Palao dependería económicamente de su esposa. Alejandra decidió intervenir ante la insistencia de esos mensajes y pidió que dejaran de especular sobre su matrimonio.

Ya déjenme en paz”, escribió Baigorria en respuesta a una usuaria. Su mensaje evidenció el fastidio que le generaron las opiniones que aparecieron luego de que compartiera contenido de su salida rumbo al país asiático.

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En otra interacción, la empresaria precisó que existe independencia económica dentro de la relación. “Cada quien trabaja y paga sus cosas”, sostuvo cuando un usuario le consultó quién cubre los gastos de los viajes y de otras experiencias que ambos exhiben en redes sociales.

Baigorria también enfrentó de manera directa la versión de que mantiene a Palao. “¿A quién le consta que yo mantengo a alguien?”, respondió, con lo que rechazó las afirmaciones que circulaban entre los usuarios que comentaban sus publicaciones.

Capturas de pantalla con mensajes de usuarios y respuestas escritas por la cuenta de Alejandra Baigorria
Alejandra Baigorria responde a comentarios en TikTok que cuestionan la economía de su relación con Said Palao.

Las críticas no se concentraron solo en la empresaria. Parte de los comentarios se dirigió a Said Palao, cuya actitud en los videos desde Japón fue comparada con otras apariciones públicas que ha tenido junto a Baigorria.

Said Palao le dio un lujoso regalo a Alejandra por su cumpleaños

En medio de la celebración, Said Palao entregó a su esposa una cartera Lady Dior, uno de los modelos de la firma francesa. El accesorio tendría un valor aproximado de USD 4 mil y fue mostrado en las fotografías que el integrante de Esto es guerra publicó en su cuenta de Instagram.

Las imágenes retrataron una reunión nocturna con música, comida y personas próximas a la pareja. Entre las postales de la cena también se pudo ver el obsequio que Palao eligió para Alejandra Baigorria durante el festejo de sus 38 años.

Una mujer sonriente sostiene un bolso negro sobre una mesa que tiene una caja de regalo abierta
Alejandra Baigorria sostiene un bolso negro que extrajo de una caja durante la celebración de su cumpleaños.

El empresario acompañó la publicación con una dedicatoria en la que hizo referencia a su matrimonio. “Hoy celebro tu vida, pero también celebro la suerte que tengo de tenerte como mi esposa, mi compañera y esa persona con la que sigo queriendo vivir y descubrir tantas cosas”, escribió.

Palao cerró el mensaje con una referencia a los proyectos que espera compartir con Baigorria. “Que sigamos sumando historias, viajes, risas y muchos cumpleaños más juntos. Te amo. Felices 38, mi amor”, añadió junto a las fotografías de su estadía en Japón.

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