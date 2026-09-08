Said Palao dedica extenso mensaje a Alejandra Baigorria y la sorprende con un lujoso regalo de cumpleaños: “Celebro la suerte de tenerte”

Alejandra Baigorria posa junto a su pareja Said Palao durante la celebración de su cumpleaños en un restaurante.

Guardar

Said Palao sorprendió a Alejandra Baigorria con una cartera Lady Dior valorizada en aproximadamente USD 4 mil durante la celebración de los 38 años de la empresaria en Tokio, Japón. El exchico reality también le dedicó un extenso mensaje en Instagram, donde repasó parte de la historia de la pareja.

Alejandra Baigorria viajó a Japón junto a su esposo, su hermano Sergio y el gerente general de su empresa para celebrar su cumpleaños este 8 de setiembre. Desde ese país, la empresaria compartió imágenes de su recorrido y de la cena que organizó junto a sus acompañantes.

PUBLICIDAD

La celebración incluyó una reunión nocturna con música, comida y personas cercanas a la pareja. En las fotografías difundidas por Said Palao, también apareció el regalo que eligió para su esposa: una Lady Dior, uno de los modelos de cartera de la firma francesa.

El video documenta la entrega de un regalo durante una celebración. Said Palao obsequia una bolsa blanca a Alejandra Baigorria. Ella abre una caja blanca con el logo 'DIOR' y descubre un bolso Lady Dior negro.

El bolso está valorizado en cerca de 4 mil dólares y se sumaría a la colección de accesorios de lujo de Alejandra Baigorria. La empresaria se mostró emocionada por el detalle de su esposo durante la celebración.

En la publicación, Palao destacó los años que llevan juntos y expresó su deseo de continuar compartiendo viajes, proyectos y fechas especiales con la empresaria.

PUBLICIDAD

“Hoy celebro tu vida, pero también celebro la suerte que tengo de tenerte como mi esposa, mi compañera y esa persona con la que sigo queriendo vivir y descubrir tantas cosas”, escribió el integrante de Esto es guerra.

El mensaje estuvo acompañado por fotografías de la cena y momentos de la estadía de la pareja en Tokio. “Que sigamos sumando historias, viajes, risas y muchos cumpleaños más juntos. Te amo. Felices 38, mi amor”, añadió Palao.

Alejandra Baigorria sostiene un bolso negro que extrajo de una caja durante la celebración de su cumpleaños.

Alejandra Baigorria respondió a críticas por seguir con Said Palao

El viaje de cumpleaños de Alejandra Baigorria también abrió una discusión en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la presencia de Said Palao, su hermano y el gerente general de su empresa, además de hacer comentarios sobre los gastos de la celebración.

PUBLICIDAD

Parte de esos mensajes fue difundida en el programa de Magaly Medina. Entre las frases que circularon, algunos usuarios señalaron: “Said bailando para que viaje gratis” y “Jaja, Said, todo por un viaje”.

Otros comentarios hicieron alusión a la situación económica de la pareja. Ante esas publicaciones, Baigorria respondió a quienes sostienen que ella mantiene a su esposo.

Alejandra Baigorria responde a quienes aseguran que mantiene a Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿A quién le consta que yo mantengo a alguien? No, jo. Solo porque una señora lo dice en su programa sin pruebas. Ya todos son sus borreguitos. Ya, pues, ya cansan de verdad”, escribió la empresaria, según difundió ATV.

PUBLICIDAD

Baigorria también cuestionó los mensajes que atribuyó a comentarios realizados en televisión. “Hablan por la boca de la bruja y porque tiene odio dentro de ustedes. Ya déjenme en paz”, respondió.