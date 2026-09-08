Perú

Said Palao dedica extenso mensaje a Alejandra Baigorria y la sorprende con un lujoso regalo de cumpleaños: “Celebro la suerte de tenerte”

El chico reality viajó hasta Japón con su esposa, a quien sorprendió con una cena y un regalo exclusivo

Un hombre abraza a una mujer frente a un mural de fotos mientras un recuadro la muestra al abrir una caja con un bolso negro
Alejandra Baigorria posa junto a su pareja Said Palao durante la celebración de su cumpleaños en un restaurante.
Guardar

Said Palao sorprendió a Alejandra Baigorria con una cartera Lady Dior valorizada en aproximadamente USD 4 mil durante la celebración de los 38 años de la empresaria en Tokio, Japón. El exchico reality también le dedicó un extenso mensaje en Instagram, donde repasó parte de la historia de la pareja.

Alejandra Baigorria viajó a Japón junto a su esposo, su hermano Sergio y el gerente general de su empresa para celebrar su cumpleaños este 8 de setiembre. Desde ese país, la empresaria compartió imágenes de su recorrido y de la cena que organizó junto a sus acompañantes.

PUBLICIDAD

La celebración incluyó una reunión nocturna con música, comida y personas cercanas a la pareja. En las fotografías difundidas por Said Palao, también apareció el regalo que eligió para su esposa: una Lady Dior, uno de los modelos de cartera de la firma francesa.

El video documenta la entrega de un regalo durante una celebración. Said Palao obsequia una bolsa blanca a Alejandra Baigorria. Ella abre una caja blanca con el logo 'DIOR' y descubre un bolso Lady Dior negro.

El bolso está valorizado en cerca de 4 mil dólares y se sumaría a la colección de accesorios de lujo de Alejandra Baigorria. La empresaria se mostró emocionada por el detalle de su esposo durante la celebración.

En la publicación, Palao destacó los años que llevan juntos y expresó su deseo de continuar compartiendo viajes, proyectos y fechas especiales con la empresaria.

PUBLICIDAD

Hoy celebro tu vida, pero también celebro la suerte que tengo de tenerte como mi esposa, mi compañera y esa persona con la que sigo queriendo vivir y descubrir tantas cosas”, escribió el integrante de Esto es guerra.

El mensaje estuvo acompañado por fotografías de la cena y momentos de la estadía de la pareja en Tokio. “Que sigamos sumando historias, viajes, risas y muchos cumpleaños más juntos. Te amo. Felices 38, mi amor”, añadió Palao.

Una mujer sonriente sostiene un bolso negro sobre una mesa que tiene una caja de regalo abierta
Alejandra Baigorria sostiene un bolso negro que extrajo de una caja durante la celebración de su cumpleaños.

Alejandra Baigorria respondió a críticas por seguir con Said Palao

El viaje de cumpleaños de Alejandra Baigorria también abrió una discusión en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la presencia de Said Palao, su hermano y el gerente general de su empresa, además de hacer comentarios sobre los gastos de la celebración.

Parte de esos mensajes fue difundida en el programa de Magaly Medina. Entre las frases que circularon, algunos usuarios señalaron: “Said bailando para que viaje gratis” y “Jaja, Said, todo por un viaje”.

Otros comentarios hicieron alusión a la situación económica de la pareja. Ante esas publicaciones, Baigorria respondió a quienes sostienen que ella mantiene a su esposo.

Alejandra Baigorria responde a quienes aseguran que mantiene a Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.
Alejandra Baigorria responde a quienes aseguran que mantiene a Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

¿A quién le consta que yo mantengo a alguien? No, jo. Solo porque una señora lo dice en su programa sin pruebas. Ya todos son sus borreguitos. Ya, pues, ya cansan de verdad”, escribió la empresaria, según difundió ATV.

Baigorria también cuestionó los mensajes que atribuyó a comentarios realizados en televisión. “Hablan por la boca de la bruja y porque tiene odio dentro de ustedes. Ya déjenme en paz”, respondió.

Temas Relacionados

Said PalaoAlejandra Baigorriaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

El árbitro FIFA dirigirá por primera vez un clásico entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’. El partido se disputará este sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

La competencia por la sintonía del sábado dejó resultados distintos entre los principales programas de entretenimiento de la televisión peruana

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

La Tinka del domingo 6 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del sorteo

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Consulte si se rompió el pozo millonario

La Tinka del domingo 6 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del sorteo

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

El ministro del Interior, César Astudillo, adelantó ante el Congreso que el Ejecutivo busca acuerdos con Caracas para aumentar las expulsiones y trasladar a grupos numerosos por vía marítima. No precisó cuándo empezarían los operativos ni cómo se ejecutarían

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

Sueldo mínimo de S/1.300 aún sin acuerdo firme: ¿Cuándo volverá a sesionar la CNT?

Si bien empleadores y trabajadores sí validan que haya un aumento de la RMV, aún no se define en el Consejo Nacional de Trabajo ni se da formalmente el acuerdo

Sueldo mínimo de S/1.300 aún sin acuerdo firme: ¿Cuándo volverá a sesionar la CNT?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

JNE afirma que ya identificó locales de votación en riesgo ante posibles lluvias por el Fenómeno El Niño

Adiós a leyes de pensión de maestros y gratificación CAS: TC confirma que se aplicará nuevo criterio al resolver demandas

Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP una semana más: El martes 15 será pasado al retiro

ENTRETENIMIENTO

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

Taemin, integrante de SHINee, llega a Lima por primera vez como solista: fecha, lugar y precios de entradas

Incidente puso en riesgo el vestido de Susy Díaz para su viaje a España: se manchó durante baño de florecimmiento

André Bankoff responde a Rafael Cardozo tras comentarios sobre su matrimonio con Carol Reali: “Dios los bendiga”

Pamela López revela que pidió a Christian Cueva hacerse cargo de sus hijos los fines de semana: “Trabajo muchísimo”

DEPORTES

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 1 de la Champions League 2026/27: partidos, horarios y canales TV en Perú de la fase de la liga

Gabi Guimarães, capitana de Brasil, confesó su amor por Perú y sus objetivos en el Sudamericano de Vóley 2026

“Acción temeraria, pero roja no es”: la sorpresiva revelación del audio del VAR sobre la patada a Luis Advíncula en Juan Pablo II vs Alianza Lima

Nolberto Solano suma a antiguo referente de la Premier League a su comando técnico en Pakistán con el propósito de reforzar aspectos defensivos