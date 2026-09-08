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Fernando Muñiz, CEO de América TV, respalda a América Hoy frente las críticas: “Ha evolucionado”

El directivo afirmó que el equipo del espacio matutino trabaja con autonomía y aseguró que las reacciones sobre sus figuras reflejan la atención del público

Fernando Muñiz respaldó a América Hoy y defendió los cambios del programa
Fernando Muñiz respaldó a América Hoy y defendió los cambios del programa
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Fernando Muñiz, CEO de América Televisión, expresó su respaldo a América Hoy frente a las críticas que rodean al programa y sostuvo que los cambios en el formato responden a los intereses de la audiencia. El ejecutivo afirmó que el espacio matutino funciona “perfectamente bien” y reafirmó su continuidad en la programación del canal.

Consultado por las opiniones que genera América Hoy y por los cuestionamientos a algunos de sus conductores, Muñiz consideró que las reacciones forman parte de la dinámica de un programa que tiene presencia en la conversación pública.

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“El hecho de que haya ruido alrededor de todos los personajes es bueno, significa que nos están viendo”, señaló el directivo en entrevista con Espectáculo Vip.

Para el CEO de América Televisión, los conductores y participantes de los espacios que integran la señal tienen relevancia dentro de la oferta del canal.

Muñiz evitó referirse de forma puntual a las críticas que recibe el magazine. En cambio, remarcó que el criterio central de la empresa está puesto en la respuesta de los televidentes.

“América Hoy cambió con el paso del tiempo”

Durante la conversación, el ejecutivo fue consultado sobre la transformación que ha tenido América Hoy desde su estreno y sobre las observaciones que reciben algunos de sus contenidos. Su respuesta se centró en la necesidad de que los formatos televisivos se actualicen de acuerdo con las preferencias de la audiencia.

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Todos los programas han evolucionado y América Hoy no es la excepción”, afirmó Muñiz. Luego precisó que ese proceso no depende de sus gustos personales, sino de la conexión que el contenido mantenga con los espectadores.

El hecho de que evolucione a lo que le gusta a la gente es lo importante para nosotros. Más que que me guste a mí, lo importante es que le guste al público”, añadió el CEO de América Televisión.

Sus declaraciones se producen en medio de las críticas que ha recibido una de las conductoras de América Hoy, Janet Barboza, tras referirse a César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz, quien fue denunciado de acoso, y posteriormente, retirado de la agrupación.

Janet Barboza afirmó que César Sánchez Chavesta es “un gran profesional” durante una emisión de América Hoy del 2 de septiembre.. TikTok.

“El hecho de que César Sánchez sea un presunto acosador, porque no está juzgado, no hay una sentencia en su contra, no le quita que sea un gran profesional”, fueron las palabras de la conductora. Barboza añadió: “Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Este hombre es el creador de muchísimos éxitos”.

El CEO de América Televisión destacó el papel de las figuras del canal

Al ser preguntado por los personajes que forman parte de la señal, Muñiz afirmó que todos cumplen una función relevante. “Todos los personajes que nosotros tenemos en el canal son personajes importantes, relevantes”, declaró.

Para el ejecutivo, las conversaciones, críticas y reacciones que pueden despertar las figuras televisivas constituyen un indicador de que mantienen atención entre los televidentes.

Además, aclaró que no participa en las reuniones cotidianas de producción del magazine. Explicó que su trabajo se desarrolla con los responsables de las áreas de producción, mientras que los conductores y el equipo del programa se encargan de las decisiones vinculadas con la emisión diaria.

Composición de dos imágenes: a la izquierda, una mujer de cabello largo con una camisa clara; a la derecha, un hombre y dos mujeres sonrientes sobre fondo amarillo
Rebeca Escribens se sumó a la conducción de América Hoy tras la salida de Ethel Pozo.

Yo no estoy en las juntas de producción con ellos en el día a día”, explicó. “Estoy con los jefes de producción, pero ellos saben hacer su trabajo, son profesionales. No necesitan coacheo de ningún tipo”.

Respecto a la continuidad de América Hoy en la programación del próximo año, Muñiz respondió que el formato mantiene un desempeño favorable. “América Hoy está funcionando perfectamente bien y lo que funciona hay que dejarlo como tal”, sostuvo el CEO.

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