Perú

Taemin, integrante de SHINee, llega a Lima por primera vez como solista: fecha, lugar y precios de entradas

El reconocido artista surcoreano se alista para llegar a nuestro país y reencontrarse con su público. Conoce todos los detalles

El cantante Taemin sentado en una butaca roja de teatro, viste saco oscuro, camisa clara, corbata y reloj de pulsera
El cantante surcoreano Taemin confirma su primer concierto como solista en la ciudad de Lima.
Guardar

Taemin se presentará por primera vez como solista en Lima el 6 de noviembre de 2026, como parte de su gira “2026-27 TAEMIN WORLD TOUR”. El integrante de SHINee ofrecerá un concierto en la Arena Monumental, donde interpretará canciones de su carrera individual y temas vinculados a su nueva etapa musical.

El artista surcoreano llegará a Perú tras años de expectativa entre sus seguidores locales. La fecha en Lima forma parte de la ruta internacional que Taemin anunció para esta nueva gira, que lleva el nombre “Liminal”.

PUBLICIDAD

Con una trayectoria que combina su actividad como miembro de SHINee y una discografía solista iniciada en 2014, Taemin consolidó un repertorio que incluye canciones como “Move”, “Guilty”, “Criminal”, “Danger”, “Advice” y “Press Your Number”. El espectáculo también incorporará temas de sus lanzamientos más recientes, entre ellos “Float” y “Gooey”.

Afiche con el cantante Taemin reclinado sobre butacas rojas, vistiendo saco gris y corbata, junto al título de su gira impreso en color rojo
El afiche promocional de la gira mundial de Taemin confirma su presentación en el Arena Monumental de Lima el 6 de noviembre de 2026.

La presentación marcará su primer concierto individual en el país. El anuncio se produce después de diversas interacciones del cantante con el público latinoamericano, una región a la que ha hecho referencia en anteriores actividades promocionales y giras del circuito del K-pop.

La producción estará a cargo de Galaxy Corporation, Iguana Producciones y Teleticket. La venta se efectúa de forma exclusiva mediante la plataforma digital de Teleticket.

PUBLICIDAD

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa para miembros del club de fans oficial de Taemin se realizó el 7 de septiembre de 2026, desde las 12:00 horas. Esta etapa estuvo destinada a quienes cuentan con la membresía del fandom del artista y se mantuvo disponible hasta agotar el stock asignado.

La venta general comenzó el 8 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas. Los organizadores indicaron que las entradas estarán disponibles hasta el 6 de noviembre de 2026 o hasta que se agote la capacidad habilitada para el concierto.

Los boletos pueden adquirirse desde la página oficial del evento en Teleticket: Taemin World Tour Liminal Lima.

Descubre la impresionante trayectoria de Taemin, el aclamado artista de K-Pop e integrante de SHINee. Desde sus inicios hasta convertirse en un solista que hizo historia en Coachella, te contamos todo sobre el ícono que llega a Lima con su gira mundial.

Precio de entradas

La información promocional del evento detalla precios para tres sectores del recinto: VIP, Platinum y Tribuna General. Los valores son los mismos para la preventa de miembros y para la venta general.

  • VIP: S/ 560
  • Platinum: S/ 400
  • Tribuna General: S/ 240

También hay tarifas con descuento para personas inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis):

  • VIP Conadis: S/ 454,40
  • Platinum Conadis: S/ 324,60
  • Tribuna General Conadis: S/ 194,80

Además, la organización puso a la venta dos paquetes vinculados al sector VIP:

  • LiMiNaLiST: S/ 1.650
  • TAEMate: S/ 1.200
Plano de sectores frente a un escenario y tabla con los precios de las entradas para las zonas VIP, Platinum y Tribuna General
El mapa de distribución y la lista de precios de las entradas para el concierto del cantante Taemin en Lima señalan zonas entre los 240 y los 1650 soles.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso para adquirir entradas en Teleticket es digital. Para completar la operación, los asistentes deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar al sitio oficial de Teleticket.
  2. Crear una cuenta personal con los datos solicitados por la plataforma.
  3. Validar el correo electrónico a través del enlace enviado por Teleticket. Este paso habilita el acceso a la compra de entradas.
  4. Buscar el evento “Taemin World Tour Liminal Lima” en el buscador de la página o ingresar directamente al enlace oficial de venta.
  5. Acceder a la cola virtual. El sistema asigna los turnos según el orden de llegada, por lo que se recomienda no actualizar la página para no perder la posición.
  6. Cuando llegue el turno, elegir la zona disponible y seleccionar la alternativa correspondiente antes de continuar con la compra. Completar el pago con los datos de la tarjeta.
  7. Tras finalizar la operación, la confirmación y los boletos digitales estarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta del usuario.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

Temas Relacionados

TaeminSHINeeconciertoperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

El árbitro FIFA dirigirá por primera vez un clásico entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’. El partido se disputará este sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

La competencia por la sintonía del sábado dejó resultados distintos entre los principales programas de entretenimiento de la televisión peruana

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

La Tinka del domingo 6 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del sorteo

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Consulte si se rompió el pozo millonario

La Tinka del domingo 6 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del sorteo

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

El ministro del Interior, César Astudillo, adelantó ante el Congreso que el Ejecutivo busca acuerdos con Caracas para aumentar las expulsiones y trasladar a grupos numerosos por vía marítima. No precisó cuándo empezarían los operativos ni cómo se ejecutarían

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

Sueldo mínimo de S/1.300 aún sin acuerdo firme: ¿Cuándo volverá a sesionar la CNT?

Si bien empleadores y trabajadores sí validan que haya un aumento de la RMV, aún no se define en el Consejo Nacional de Trabajo ni se da formalmente el acuerdo

Sueldo mínimo de S/1.300 aún sin acuerdo firme: ¿Cuándo volverá a sesionar la CNT?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

JNE afirma que ya identificó locales de votación en riesgo ante posibles lluvias por el Fenómeno El Niño

Adiós a leyes de pensión de maestros y gratificación CAS: TC confirma que se aplicará nuevo criterio al resolver demandas

Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP una semana más: El martes 15 será pasado al retiro

ENTRETENIMIENTO

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

Said Palao dedica extenso mensaje a Alejandra Baigorria y la sorprende con un lujoso regalo de cumpleaños: “Celebro la suerte de tenerte”

Incidente puso en riesgo el vestido de Susy Díaz para su viaje a España: se manchó durante baño de florecimmiento

André Bankoff responde a Rafael Cardozo tras comentarios sobre su matrimonio con Carol Reali: “Dios los bendiga”

Pamela López revela que pidió a Christian Cueva hacerse cargo de sus hijos los fines de semana: “Trabajo muchísimo”

DEPORTES

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 1 de la Champions League 2026/27: partidos, horarios y canales TV en Perú de la fase de la liga

Gabi Guimarães, capitana de Brasil, confesó su amor por Perú y sus objetivos en el Sudamericano de Vóley 2026

“Acción temeraria, pero roja no es”: la sorpresiva revelación del audio del VAR sobre la patada a Luis Advíncula en Juan Pablo II vs Alianza Lima

Nolberto Solano suma a antiguo referente de la Premier League a su comando técnico en Pakistán con el propósito de reforzar aspectos defensivos