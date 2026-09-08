Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

U.S. Secretary of State Marco Rubio delivers remarks at the launch of the Foundry School, a workforce training initiative, at the U.S. Institute of Peace in Washington, D.C., U.S., September 3, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz

Guardar

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el Perú será aceptado como parte del Escudo de las Américas, el grupo de países aliados de Estados Unidos en una estrategia regional contra el avance de la criminalidad en el hemisferio, como parte de su gira por Sudamérica en la que visitará el Perú, Colombia y Ecuador para profundizar la cooperación en seguridad y economía

En el caso peruano, dijo que uno de los ejes que se discutirá con la presidenta Keiko Fujimori será el ingreso del país al Escudo de las Américas, según indicó en una columna de opinión publicada en el diario El Comercio.

PUBLICIDAD

Seguridad regional e inversión minera en Perú

Rubio presentó a Perú como un socio incorporado a una arquitectura hemisférica de seguridad. Según la publicación, vinculó ese paso con una estrategia más amplia de Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico, la trata de personas, la inmigración ilegal y la acción de organizaciones criminales que, a su juicio, corrompen instituciones públicas, reclutan menores y desalientan inversiones formales.

El secretario de Estado también puso el foco en la dimensión económica de la relación bilateral. Indicó que la alianza con Lima se apoya en “inversiones transparentes de alto valor en sectores estratégicos clave” y mencionó que, tras la firma del Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos en febrero de 2026, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos destinó USD 5 millones al sector minero peruano.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: U.S. Secretary of State Marco Rubio speaks during a memorandum of understanding signing ceremony with Paraguayan Vice President Pedro Alliana on strategic civil nuclear cooperation, at the State Department in Washington, D.C., U.S., August 4, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

“Nuestra alianza económica con el Perú se construye sobre la base de inversiones transparentes de alto valor en sectores estratégicos claves. Tras la firma de nuestro Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos en febrero del 2026, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC) de EE.UU. destinó US$5 millones de forma directa al sector minero del Perú, que generan ingresos fiscales y empleos locales en ese país”, indicó Rubio.

Sobre ese punto, el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump afirmó que esos fondos generan ingresos fiscales y empleo local. La referencia a los minerales críticos apareció como uno de los componentes concretos de la visita y como parte de una política de inversión que el funcionario contrapuso al avance de actores externos en la región.

Rubio visitará Colombia y Ecuador antes de llegar a Lima

Antes de arribar a Perú, Rubio partirá hacia Barranquilla para reunirse con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Después viajará a Quito para mantener un encuentro con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa.

En la columna difundida por El Comercio, también describió objetivos específicos para esos dos países. En Colombia, vinculó la cooperación a seguridad territorial, asistencia operativa y movilización de inversiones estadounidenses en infraestructura energética, logística y transporte; en Ecuador, dijo que buscará avanzar en la campaña conjunta contra la criminalidad organizada transnacional.

PUBLICIDAD

La presidenta Keiko Fujimori reveló que durante una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó el interés del Perú de incorporarse al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump. Fuente: Canal N

Rubio añadió que, tras la designación formal de las pandillas ecuatorianas Los Lobos, Los Choneros y los Chone Killers como organizaciones terroristas extranjeras por la administración de Donald Trump el año pasado, se abrieron capacidades de coordinación militar, seguridad pública e inteligencia a través del Escudo de las Américas y de la Coalición contra los Cárteles de las Américas. También señaló que Estados Unidos moderniza su tratado bilateral de extradición con Ecuador.

El anuncio del secretario Rubio se produce luego de que el Perú decidiera romper relaciones diplomáticas con Irán, y concreta uno de los intereses expresados por la presidenta Keiko Fujimori desde antes de asumir la presidencia: integrar al Perú como parte del Escudo de las Américas como parte de la estrategia contra el avance de la criminalidad.

PUBLICIDAD

¿Qué gana Perú con su incorporación al Escudo de las Américas?

Para el internacionalista Fabián Vallas, la principal ventaja de que Perú se incorpore al Escudo de las Américas sería reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional mediante cooperación regional, intercambio de inteligencia y acceso a capacidades tecnológicas de Estados Unidos.

En diálogo con Canal N, sostuvo que las organizaciones criminales actúan fuera de las fronteras nacionales, por lo que requieren una respuesta coordinada entre los países de la región. Según explicó, Estados Unidos puede aportar recursos logísticos, militares y tecnológicos para seguir los movimientos de estos grupos y apoyar operaciones conjuntas.

La presidenta Keiko Fujimori ya había anunciado en campaña electoral su interés por incorporar al Perú en el Escudo de las Américas para luchar contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. (Composición: Infobae Perú)

Vallas señaló que Perú podría beneficiarse, sobre todo, de herramientas de inteligencia como sistemas de monitoreo satelital y mecanismos de focalización de desplazamientos. También planteó la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de la Policía Nacional del Perú a partir de experiencias de cooperación internacional, como la que, según mencionó, involucró al Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la captura de un cabecilla de Los Pulpos.

PUBLICIDAD

“Estados Unidos es un país que tiene la capacidad logística, militar, tecnológica para poder combatir a estos grupos. Entonces, yo creo que en esa parte el Escudo de las Américas, en todo lo que es el tema de la seguridad regional, es bastante positivo ante este nuevo tipo de crimen organizado que enfrentamos. Ahora, hay temas que sí tenemos que aclarar y discutir acerca de que esto hasta qué punto podría, digamos, tener cierta influencia o amenaza a la soberanía nacional”, indicó a Canal N.

El analista consideró favorable la incorporación al esquema regional, aunque advirtió que Perú debe establecer límites jurídicos claros para una eventual presencia u operación de fuerzas extranjeras en el país. A su juicio, la cooperación contra el crimen no debe dejar dudas sobre las facultades de contingentes estadounidenses u otros cuerpos de seguridad en territorio nacional.

Vallas también descartó que una mayor coordinación en materia de seguridad con Washington implique romper los vínculos económicos con China. Sostuvo que Perú puede mantener una política de multialineamiento estratégico: cooperación con Estados Unidos frente al crimen transnacional y apertura comercial hacia distintos mercados.

PUBLICIDAD