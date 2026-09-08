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Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

La competencia por la sintonía del sábado dejó resultados distintos entre los principales programas de entretenimiento de la televisión peruana

El rating del sábado puso frente a frente a El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: las cifras de cada programa
El rating del sábado puso frente a frente a El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: las cifras de cada programa
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La noche del sábado 5 de septiembre reunió a los principales programas de entretenimiento de la televisión peruana en una nueva disputa por la preferencia del público. El reventonazo de la CholaYo soy y JB Noticias buscaron imponerse en una jornada que dejó diferencias en las cifras de audiencia.

Las cifras del sábado ubicaron a El reventonazo de la Chola por encima de otros programas que compitieron en la franja de entretenimiento. Yo soy, uno de los formatos de Latina, registró 4,6 puntos, menos de la mitad de la audiencia alcanzada por el espacio de América Televisión.

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El resultado de JB Noticias fue de 2,6 puntos. De ese modo, el programa de la Chola Chabuca obtuvo una cifra superior a cuatro veces la marcada por la propuesta de Panamericana Televisión.

JB Noticias se emite a través de Panamericana TV
JB Noticias se emite a través de Panamericana TV

El listado de programas que quedaron detrás de El reventonazo de la Chola también incluyó a Chapa tu money y Estás en todas, ambos de América Televisión. La producción sabatina logró posicionarse como la oferta con mayor sintonía de su horario durante el último fin de semana.

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, sonríen frente a un fondo fucsia con destellos. La imagen incluye el logo ‘Yo Soy’ con un micrófono dorado
Elenco de ‘Yo Soy’ posa para promocionar el regreso del programa de imitación en televisión.

Pimentel expresó su satisfacción por el desempeño del programa y resaltó el trabajo de su equipo. “Me siento muy contenta porque el esfuerzo que cada semana le ponemos al programa se ve reflejado en la preferencia del público y el rating”, afirmó la Chola Chabuca.

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El conductor sostuvo que cada edición requiere trabajo previo para definir los contenidos, los invitados y las secuencias que integran el formato. El programa reúne entrevistas, presentaciones musicales, sketches y segmentos con figuras de la televisión y el espectáculo.

La emisión del sábado contó con invitados del espectáculo local e internacional. Entre ellos estuvieron los protagonistas de la película Separada, pero nunca sola, quienes asistieron para hablar sobre el estreno de la producción. El actor colombiano Gregorio Pernía también participó en el programa y compartió pasajes de su carrera.

Durante la entrevista, Pernía se refirió a una etapa de su vida vinculada con el inicio de las grabaciones de Sin senos no hay paraíso. El artista contó experiencias sobre los excesos que atravesó en esos años y abordó aspectos de su recorrido profesional ante las cámaras de la Chola Chabuca.

El programa preparará un bloque especial para la Teletón 2026

La Chola Chabuca anunció que participará en la Teletón 2026, que tendrá lugar el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre. El conductor adelantó que El reventonazo de la Chola contará con una intervención especial junto con su elenco.

La campaña busca recaudar fondos para la atención de los niños de la Clínica San Juan de Dios. Pimentel señaló que el equipo del programa estará presente en uno de los bloques centrales de la transmisión del sábado.

Una vez más estaré en la Teletón dando toda mi colaboración para los niños de la Clínica San Juan de Dios”, indicó. También agradeció a los directivos de América Televisión por mantener el respaldo al programa y por permitir su participación en la actividad solidaria.

El conductor precisó que el bloque estelar reunirá a los integrantes de El reventonazo de la Chola. La producción no confirmó aún qué artistas o invitados se sumarán a esa edición especial, aunque Pimentel anticipó que el contenido incluirá música y mensajes dirigidos a incentivar las donaciones.

Antes de la nueva emisión de su espacio televisivo, Ernesto Pimentel participó en la feria Fusión, donde tuvo a su cargo la presentación de artistas. El conductor también realizó un espectáculo musical para los asistentes.

La Chola Chabuca destacó esa experiencia ante el público. “Me he revitalizado y cargado de energías con el público en la feria Fusión”, comentó. Además, señaló que la actividad le permitió combinar su rol de animador con sus presentaciones artísticas.

El reventonazo de la Chola lideró en el rating una vez más.
El reventonazo de la Chola lideró en el rating una vez más.

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