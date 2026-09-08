Médicos realizan inédita cirugía fetal para tratar una malformación que comprometía los pulmones

El equipo médico espera mantener el embarazo hasta una etapa cercana al término mientras monitorea el desarrollo pulmonar de la bebé - Créditos: Essalud.

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La ecografía que Yerenith Vargas esperaba con ilusión para conocer el sexo de su bebé terminó revelando una complicación que ponía en riesgo su vida. La gestante, de 26 años y procedente de Oxapampa, descubrió durante ese examen que su hija padecía una grave malformación que impedía el adecuado desarrollo de sus pulmones. Semanas después, especialistas del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Essalud realizaron una intervención inédita para el establecimiento con el propósito de mejorar sus posibilidades de supervivencia.

La menor fue diagnosticada con una hernia diafragmática congénita, alteración que permite que órganos ubicados en el abdomen asciendan hacia el tórax. Esta condición reduce el espacio disponible para los pulmones y limita su crecimiento durante la gestación. En los cuadros más severos, la insuficiencia respiratoria puede representar una amenaza después del nacimiento.

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Vargas llegó al Hospital Rebagliati cuando tenía 27 semanas de embarazo, luego de recibir el diagnóstico mediante una ecografía morfológica. Tras analizar el estado de la bebé y verificar que cumplía con los criterios establecidos para este tipo de tratamiento, el equipo del Programa de Cirugía Fetal decidió intervenir dos semanas después.

La hernia diafragmática congénita provoca que órganos abdominales asciendan hacia el tórax y compriman los pulmones - Créditos: Essalud.

A las 29 semanas de gestación, los médicos colocaron temporalmente un pequeño balón dentro de la tráquea del feto. La técnica busca favorecer el desarrollo pulmonar durante el periodo restante del embarazo y está destinada a pacientes cuyos hijos presentan una evolución particularmente desfavorable sin tratamiento prenatal.

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El doctor Igor Huerta Sáenz, jefe del Programa de Cirugía Fetal, explicó que el problema se origina cuando las estructuras abdominales ingresan al tórax y ejercen presión sobre los pulmones. Por ello, la estrategia busca generar mejores condiciones para que estos órganos alcancen un desarrollo suficiente antes del nacimiento.

“Es un diagnóstico fetal severo porque los órganos abdominales del bebé suben a la región del tórax y comprimen el pulmón. Esta cirugía busca darles una posibilidad diferente a bebés que, sin una intervención fetal, tienen un pronóstico muy adverso”, señaló el especialista.

El balón permanecerá colocado durante el periodo que los médicos consideren conveniente, mientras se monitorea de manera constante la evolución de la gestación. La expectativa del personal sanitario es prolongar el embarazo hasta una etapa cercana al término, siempre que las condiciones de la madre y la bebé continúen siendo favorables.

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El equipo médico espera mantener el embarazo hasta una etapa cercana al término mientras monitorea el desarrollo pulmonar de la bebé - Créditos: Essalud.

Este procedimiento constituye el primero de su tipo realizado en el Hospital Rebagliati y fortalece la capacidad del establecimiento para atender patologías complejas antes del nacimiento. El Programa de Cirugía Fetal acumula 27 operaciones de distintas características desde su creación y ha incorporado procedimientos especializados para ampliar las alternativas terapéuticas disponibles en el país.

Para Yerenith, el diagnóstico llegó de manera inesperada. Hasta entonces, no había presentado síntomas que hicieran sospechar que su hija atravesaba una complicación. El hallazgo se produjo durante un control que, inicialmente, tenía otro propósito.

“Solo quería saber el sexo de mi bebé y fue en la ecografía donde detectaron que tenía esta condición. Me explicaron que el caso era severo y que, si no recibía ayuda, las posibilidades de supervivencia eran muy difíciles”, relató.

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Ahora, el seguimiento médico continuará durante las próximas semanas. La evolución del crecimiento pulmonar será uno de los principales factores que determinarán los siguientes pasos para garantizar la atención de la menor después del parto.