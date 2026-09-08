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Jean Ferrari lanzó cruda opinión sobre el presente de Alianza Lima y Universitario previo al clásico: “No los veo en su máxima potencia”

El Director General de Fútbol de la FPF puntualizó que el ganador del encuentro se acercará al título nacional. También reveló su relación con el nuevo administrador ‘blanquiazul’, Alfredo Arosemena

Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció sobre el duelo entre Alianza Lima y Universitario en Matute. (Fútbol Satélite)
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Todo se detiene por el duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, y se empieza a vivir el ambiente del clásico peruano, que se jugará este sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

Jean Ferrari no es ajeno a la tendencia, y se refirió al choque que tendrán los ‘cremas’ con los ‘blanquiazules’. El Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) realizó un crudo comentario y marcó sus expectativas del decisivo encuentro.

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“No me preocupa quién dirigirá el clásico, me preocupa cómo vienen hoy. Porque hubiera sido ideal que vengan los dos equipos de ganar o de hacer un buen partido cada uno, pero los dos no los veo en su máxima potencia. Entonces, yo creo que va a ser un partido peleado, trabado y donde saben cualquiera de los dos que el que gana se mete de lleno al torneo”, apuntó el dirigente en entrevista con ‘Fútbol Satélite’.
Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2026

Jean Ferrari reveló relación con el nuevo administrador de Alianza Lima

El Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aseguró que tiene buena comunicación con Alianza Lima, y confesó que tiene un vínculo muy cercano con el nuevo administrador ‘blanquiazul’, Alfredo Arosemena.

“La comunicación con Franco siempre ha sido muy buena. Y hoy, Alfredo Arosemena es amigo; trabajamos en la Federación y en Media Network. Lo conozco de hace muchísimos años y Alfredo le va a hacer mucho bien a Alianza Lima, por su capacidad profesional y por su don de persona. Entonces, yo creo que Alfredo va a funcionar muy bien en lo que es reestructurar la parte administrativa dentro del club, y la parte deportiva, bueno, Franco, Franco está haciendo un buen trabajo”, añadió Ferrari.

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Alfredo Arosemena tomó el cargo de administrador de Alianza Lima en reemplazo de Fernando Cabada. - créditos: Alianza Lima
Alfredo Arosemena tomó el cargo de administrador de Alianza Lima en reemplazo de Fernando Cabada. - créditos: Alianza Lima

¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario al clásico?

Alianza Lima y Universitario de Deportes preparan el clásico peruano que disputarán por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El partido reunirá a los equipos blanquiazul y crema en una jornada de alta importancia por los tres puntos y por la rivalidad que sostienen en el fútbol nacional.

Ambos conjuntos llegarán después de empatar sus respectivos encuentros de la octava jornada y buscarán volver al triunfo. El resultado puede impulsar a cualquiera de los dos en la lucha por los primeros lugares, mientras Deportivo Garcilaso mantiene ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 agosto
El cruce entre Alianza Lima y Universitario queda programado para el sábado 12 de septiembre a las 20.00 por la fecha 9, con acceso restringido a la barra anfitriona, según lo informado (Universitario de Deportes)

La transmisión oficial del partido estará a cargo de L1 MAX, señal que posee los derechos televisivos del campeonato peruano. Los espectadores podrán seguir el duelo mediante los operadores que incluyen el canal en su programación.

El encuentro también estará disponible en L1 Play, plataforma de transmisión por internet a la que podrán acceder los usuarios que cuenten con un plan de suscripción.

Preocupación de Mano Menezes con la selección peruana

Jean Ferrari cuestionó las decisiones de algunos entrenadores de clubes por modificar la posición de futbolistas que son convocados a la selección peruana. El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) señaló que el DT brasileño de la ‘bicolor’ observa ese escenario con preocupación.

“El ‘10’ de Brasil juega de ‘10’, atrás del punta en la selección. Y cuando este jugador llega a su club, lo ponen de interior. Eso no hace sentido”, dijo Ferrari en el programa Fútbol Satélite, al explicar una comparación planteada por el entrenador.

Para el directivo, la selección representa la máxima instancia para los jugadores. “Si el entrenador de la selección, que por algo está ahí, está diciendo que tal jugador es enganche, atrás del punta, tiene que jugar de enganche en todos lados”, sostuvo.

El director general de fútbol de la FPF habló de un tema que inquieta al técnico brasileño de la 'bicolor'. (Video: Fútbol Satélite)

El directivo también afirmó que algunos técnicos de clubes toman decisiones a partir de criterios personales. “A veces hay entrenadores que tienen posturas difíciles”, manifestó.

El dirigente citó el caso de futbolistas que rinden como enganches o tienen condiciones para una función determinada en la selección, pero luego son utilizados como extremos o interiores en sus equipos.

“Más allá de la necesidad, es un tema del ego personal y dice ‘no, para mí es extremo’, pero lo ves y el chico no funciona como funciona en la selección”, agregó Ferrari.

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