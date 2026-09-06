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Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ recibirán a los ‘cremas’ en el estadio Alejandro Villanueva en la próxima fecha del campeonato. Revisa todos los detalles de este esperado encuentro

Alianza Lima recibirá a Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima recibirá a Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP
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Alianza Lima y Universitario de Deportes ya tienen la mira puesta en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. ‘Blanquiazules’ y ‘cremas’ se medirán por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete sacar chispas por la importancia de los tres puntos y la histórica rivalidad entre ambos. La expectativa crece mientras los dos equipos ultiman detalles para afrontar uno de los partidos más atractivos de la temporada.

Ambos equipos llegarán a este decisivo choque después de igualar en sus respectivos compromisos de la octava jornada, por lo que buscarán reencontrarse con la victoria en un momento clave del campeonato. Un triunfo podría significar un importante impulso para cualquiera de los dos en la pelea por los primeros lugares, más aún considerando que Deportivo Garcilaso ha conseguido tomar ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

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Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV del partidazo

El próximo clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará este sábado 12 de septiembre desde las 20:00 horas de Perú, de acuerdo con la programación oficial de la Liga 1. El esperado encuentro tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva, donde los ‘íntimos’ ejercerán como locales.

La transmisión oficial del partido estará a cargo de L1MAX, señal que cuenta con los derechos de transmisión del campeonato peruano. El duelo podrá seguirse a través de los operadores que tienen incluido este canal en su programación y también mediante L1Play, plataforma de streaming disponible para usuarios con un plan de suscripción.

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