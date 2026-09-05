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Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cremas’ saldrán a defender el liderato frente las ‘águilas cutervinas’ en casa. Sigue las incidencias del crucial cotejo

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08:20 hsHoy

¡Sábado decisivo! Universitario de Deportes recibirá a Comerciantes Unidos en el estadio Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Héctor Cúper buscará prolongar su buen momento y defender el liderato.

08:20 hsHoy

Así llega Universitario al partido

Universitario busca sostener el liderato del Clausura y conservar, como mínimo, la ventaja de cuatro puntos sobre Alianza Lima antes del clásico del fútbol peruano.

El cuadro crema comparte la cima con Deportivo Garcilaso, con 16 unidades. El próximo resultado tendrá incidencia directa en la distancia que pueda mantener frente a su rival íntimo.

La ‘U’ llegará al encuentro tras encadenar tres victorias en el torneo. En su última presentación, revirtió una desventaja de dos goles y venció 4-2 a UTC en Cajamarca.

Gianluca Lapadula y Álex Valera encabezan la producción ofensiva del equipo con cinco tantos cada uno en el Clausura.

Un partido de infarto en el estadio Héroes de San Ramón. UTC se adelantó con dos goles, pero Universitario de Deportes reaccionó y dio vuelta al marcador para llevarse una victoria clave por 4-2.
08:19 hsHoy

Así llega Comerciantes Unidos al partido

Comerciantes Unidos apunta a la Sudamericana y se encuentra a cuatro puntos de la zona de clasificación en la Tabla Acumulada.

El equipo de Cheche Hernández ocupa el duodécimo lugar del torneo, con ocho unidades tras siete fechas. En su última presentación, perdió 3-2 como local frente a FC Cajamarca.

La ofensiva del cuadro cutervino tiene en Matías Sen a su principal carta. El delantero suma cuatro goles y lidera la tabla de artilleros del club en el Clausura.

Rodrigo Vilca también aportó tres tantos en el campeonato. Josuee Herrera y Jean Carlo Olivares completan el grupo de jugadores que pueden inclinar los partidos para Comerciantes Unidos.

Matías Sen, capitán de Comerciantes Unidos, lucha por enmendar el camino de los suyos. - Crédito: Difusión
Matías Sen, capitán de Comerciantes Unidos, lucha por enmendar el camino de los suyos. - Crédito: Difusión
08:19 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

La transmisión del partido entre Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos estará a cargo de L1 MAX, señal disponible para los hogares que tienen el canal incluido en su programación de televisión.

Los hinchas podrán seguir el encuentro por esa vía sin necesidad de contratar servicios adicionales ni contar con conexión a internet.

La alternativa digital será L1 Play, plataforma que emitirá el duelo en directo para suscriptores. El servicio permitirá ver el partido desde teléfonos, tabletas y computadoras conectadas a internet.

Infobae Perú acompañará la jornada con una cobertura que comenzará en la previa y seguirá hasta el pitazo final. El portal informará el minuto a minuto, las incidencias principales y los goles del partido.

08:19 hsHoy

Horarios de Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

El partido se jugará hoy, sábado 5 de septiembre, a las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. En México, el encuentro comenzará a las 19:30 horas. Colombia y Ecuador compartirán el horario peruano, con inicio previsto para las 20:30 horas.

En Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile, el compromiso se verá desde las 21.30 horas. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay tendrán la transmisión a las 22.30 horas.

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026
A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026
08:19 hsHoy

Precios de entradas

Todavía quedan boletos para el duelo en el estadio Monumental. Los hinchas podrán adquirir sus tickets en el portal de Teleticket.

- Norte: S/. 20 soles

- Sur Familiar: S/. 20 soles

- Oriente: S/. 50 soles

- Occidente Lateral: S/. 70 soles

- Occidente Central: S/. 80 soles

- Butacas: S/. 350 soles

- Experiencia Crema: S/. 700 soles

- Palco: S/. 130 soles

La venta de entradas para el Universitario vs Comerciantes Unidos inició días atrás mediante Teleticket.
La venta de entradas para el Universitario vs Comerciantes Unidos inició días atrás mediante Teleticket.

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