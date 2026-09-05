Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Sábado decisivo! Universitario de Deportes recibirá a Comerciantes Unidos en el estadio Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 . El equipo de Héctor Cúper buscará prolongar su buen momento y defender el liderato.

Gianluca Lapadula y Álex Valera encabezan la producción ofensiva del equipo con cinco tantos cada uno en el Clausura.

La ‘U’ llegará al encuentro tras encadenar tres victorias en el torneo. En su última presentación, revirtió una desventaja de dos goles y venció 4-2 a UTC en Cajamarca.

El cuadro crema comparte la cima con Deportivo Garcilaso , con 16 unidades. El próximo resultado tendrá incidencia directa en la distancia que pueda mantener frente a su rival íntimo.

Universitario busca sostener el liderato del Clausura y conservar, como mínimo, la ventaja de cuatro puntos sobre Alianza Lima antes del clásico del fútbol peruano.

Rodrigo Vilca también aportó tres tantos en el campeonato. Josuee Herrera y Jean Carlo Olivares completan el grupo de jugadores que pueden inclinar los partidos para Comerciantes Unidos.

La ofensiva del cuadro cutervino tiene en Matías Sen a su principal carta. El delantero suma cuatro goles y lidera la tabla de artilleros del club en el Clausura.

El equipo de Cheche Hernández ocupa el duodécimo lugar del torneo, con ocho unidades tras siete fechas. En su última presentación, perdió 3-2 como local frente a FC Cajamarca.

Comerciantes Unidos apunta a la Sudamericana y se encuentra a cuatro puntos de la zona de clasificación en la Tabla Acumulada.

08:19 hs

Dónde ver Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

La transmisión del partido entre Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos estará a cargo de L1 MAX, señal disponible para los hogares que tienen el canal incluido en su programación de televisión.

Los hinchas podrán seguir el encuentro por esa vía sin necesidad de contratar servicios adicionales ni contar con conexión a internet.

La alternativa digital será L1 Play, plataforma que emitirá el duelo en directo para suscriptores. El servicio permitirá ver el partido desde teléfonos, tabletas y computadoras conectadas a internet.