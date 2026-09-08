Jean Ferrari confesó una preocupación de Mano Menezes en la selección peruana: “Hizo la comparación con Brasil”

El director general de fútbol de la FPF habló de un tema que inquieta al técnico brasileño de la 'bicolor'. (Video: Fútbol Satélite)

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La selección peruana se acerca a los amistosos frente a Estados Unidos y México, que se disputarán en menos de un mes. Mientras el técnico Mano Menezes prepara esos compromisos, la posible lista de convocados ya concentra la atención dentro de la Federación Peruana de Fútbol.

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, explicó que el DT brasileño observa con preocupación un problema que, según su mirada, afecta la evolución de algunos futbolistas. “Hay situaciones que lo hablamos con Mano. Él hace la comparación con Brasil y dice ‘El ‘10′ de Brasil juega de ‘10′, atrás del punta en la selección’. Y cuando este jugador llega a su club, lo ponen de interior. Eso no hace sentido”, dijo en el programa Fútbol Satélite.

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El directivo remarcó que la ‘bicolor’ representa la meta más alta para los futbolistas, por lo que “si el entrenador de la selección, que por algo está ahí, está diciendo que tal jugador es enganche, atrás del punta, tiene que jugar de enganche en todos lados”.

Jean Ferrari siempre se ha mantenido cerca de Mano Menezes en la selección peruana. - créditos: FPF

Ferrari Chiabra afirmó que existen entrenadores de clubes con criterios distintos y, en algunos casos, con decisiones que atribuyó a una postura personal. “A veces hay entrenadores que tienen posturas difíciles. ¿Necesidades de los equipos? Más allá de la necesidad, es un tema del ego personal y dice ‘no, para mí es extremo’, pero lo ves y el chico no funciona como funciona en la selección. O chicos que están en la selección, por ejemplo, que son convocados porque tienen un potencial, y juegan bien, pero llegan a su club y no juegan. Eso también a nosotros nos llama la atención", sostuvo.

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Jean Ferrari sobre el caso de César Inga en Universitario

El caso de César Inga fue uno de los ejemplos elegidos por Jean Ferrari para graficar la situación. El dirigente destacó que el futbolista de Universitario de Deportes recuperó su nivel después de atravesar un período en el que cambió de puesto de forma constante.

“Hoy estamos felices porque lo vemos a Inga volviendo a su nivel. Porque el chico, por necesidad, jugaba de ‘stopper’, de marcador derecho, de marcador izquierdo, de extremo por izquierda”, acotó.

El dirigente de 51 años explicó que el jugador chimbotano “perdió el timing, perdió el ritmo” porque ya no sabía en qué posición debía asentarse. Aun así, remarcó que Inga quería jugar y aceptaba las oportunidades que aparecían dentro del equipo.

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Revive el emocionante momento en que César Inga, con una brillante definición de derecha, marca el gol del empate 1-1 para Universitario de Deportes frente a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental. - L1 MAX

Jean Ferrari sobre Mano Menezes y los jugadores ofensivos de Perú

La búsqueda de alternativas de ataque también ocupa un espacio en las charlas entre Jean Ferrari y Mano Menezes. El director general de fútbol de la FPF mencionó a Beto da Silva, Gianluca Lapadula y Juan Pablo Goicochea al ser consultado por la aparición de opciones ofensivas.

Ferrari confirmó que conversa sobre esos nombres con el entrenador brasileño, pero además señaló que Menezes identifica “jugadores que él incluso menciona que por ahí muchos no los tienen considerados para una selección”.

“Se respira fútbol en la oficina”, dijo Ferrari al describir la dinámica de trabajo del veterano entrenador y sus colaboradores en la Videna. El dirigente aseguró que el técnico dedica buena parte de su tiempo a hablar sobre partidos, rendimientos y futbolistas disponibles.

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Jean Ferrari relató que, en ocasiones, debe retirarse de las reuniones porque la conversación se prolonga sobre aspectos futbolísticos. El directivo afirmó que le gusta el fútbol, aunque definió al entrenador y a sus asistentes como personas dedicadas por completo a ese trabajo. “Ellos son realmente enfermos del fútbol”, expresó.