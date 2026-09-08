Investigadores identifican una posible nueva especie de ave en un bosque andino del Perú

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta y de la Universidad de Cambridge identificaron en Ayacucho un ave que podría corresponder a una nueva especie. (Universidad Nacional Autónoma de Huanta)

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Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH) y de la Universidad de Cambridge identificaron un ejemplar que podría corresponder a una nueva especie de ave en remanentes de bosque andino de la provincia de Huanta, en la región de Ayacucho, según informó la agencia Andina.

Los análisis iniciales permiten ubicar de forma provisional al ave dentro del género Phacellodomus, conocido de manera común como “espineros” e incluido en la familia Furnariidae. El equipo científico aún desarrolla estudios para establecer si se trata de una especie no descrita hasta ahora por la ciencia.

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La investigación se realiza dentro del proyecto “Investigación de los Sistemas Ambientales y los Servicios del Ecosistema en la región de Huanta del Perú”, que surge de un convenio de cooperación entre la UNAH y el Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge.

El ejemplar presenta diferencias morfológicas y en sus vocalizaciones

Los investigadores compararon al ave con otras especies y detectaron rasgos morfológicos y vocalizaciones diferenciadas. Esas particularidades sostienen la hipótesis de que el ejemplar podría pertenecer a una especie nueva.

La confirmación requiere estudios adicionales. El grupo prepara un manuscrito especializado para efectuar la descripción formal del ave, definir sus características diagnósticas, precisar su distribución geográfica y ampliar la información disponible sobre su hábitat y su estado de conservación.

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El estudio está bajo la dirección de Eustace Barnes, investigador de la Universidad de Cambridge. En el trabajo participan investigadores, docentes y estudiantes de la UNAH.

La coordinación del proyecto por parte de la institución huantina está a cargo de Fabián Fabricio Lema Rivera. La investigación cuenta, además, con el respaldo de Hilda Maribel Huayhua Mamani, presidenta de la Comisión Organizadora de la UNAH; Enrique Rivera Vela, vicepresidente académico; y Roxani Keewong Zapata, vicepresidenta de Investigación.

Los remanentes de bosque andino concentran especies poco conocidas

El posible nuevo taxón fue registrado en sectores específicos de bosque andino, un ecosistema que alberga diversas especies y que enfrenta riesgos asociados a la pérdida y fragmentación de los hábitats, además de otros impactos ambientales.

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Para la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, el registro refuerza la necesidad de sostener la exploración científica en los Andes de Huanta. La institución señaló que estos estudios aportan información para conocer los procesos vinculados con la evolución, el endemismo y la distribución de especies en los Andes peruanos.

La universidad también indicó que la conservación de los remanentes de bosque donde apareció el ejemplar adquiere relevancia debido a que esas áreas podrían contener otras especies con escasa documentación científica o sin identificación formal.

“Este hallazgo pone en evidencia que Huanta posee una riqueza natural extraordinaria que aún necesita ser investigada, protegida y puesta en valor de manera responsable”, destacó la Universidad Nacional Autónoma de Huanta.

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Perú registra 1.879 especies de aves, según el Sernanp

El hallazgo se conoció en un país que reúne una amplia diversidad de aves. De acuerdo con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Perú registra 1.879 especies de aves, una cifra que lo ubica por delante de Colombia y Brasil en los registros oficiales actualizados mencionados por la fuente.

El país también cuenta con más de 100 tipos de especies endémicas, exclusivas de su territorio. La identificación preliminar en Huanta se suma a las investigaciones sobre la biodiversidad presente en zonas altoandinas que todavía disponen de áreas poco exploradas.

La UNAH sostuvo que el trabajo representa uno de los resultados de su cooperación académica con la Universidad de Cambridge. La alianza busca fortalecer las capacidades institucionales en investigación, innovación y formación de nuevos científicos.

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El estudio plantea acciones de educación ambiental y turismo científico

La universidad señaló que el mayor conocimiento de la biodiversidad local puede impulsar iniciativas de educación ambiental, investigación universitaria y turismo científico responsable en la provincia de Huanta.

Entre las posibilidades mencionadas figuran la observación especializada de aves, la formación de guías locales y la participación de comunidades en medidas destinadas a conservar sus territorios y ecosistemas.

La institución afirmó que continuará con el proceso de investigación necesario para establecer la condición taxonómica del ejemplar registrado en los bosques andinos de Huanta.