Perú

JNE afirma que ya identificó locales de votación en riesgo ante posibles lluvias por el Fenómeno El Niño

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, advirtió que durante la jornada electoral del 4 de octubre podría haber lluvias intensas en distintas zonas del país

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, advirtió que durante la jornada electoral del 4 de octubre podría haber lluvias intensas en distintas zonas del país. Foto: JNE
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, afirmó que el sistema electoral ya identificó locales de votación y zonas que podrían verse afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el próximo domingo 4 de octubre de 2026.

“Ya los tenemos identificados para ver qué alternativas tenemos frente a la intensificación de las lluvias o, por ejemplo, la interrupción de las vías de comunicación que podrían impedir que las personas lleguen a votar normalmente”, indicó el representante del JNE a la Agencia Andina.

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Burneo detalló que el sistema electoral conformó un subgrupo de trabajo y convocó a entidades del Estado para coordinar acciones que aseguren la jornada de votación. En ese marco, señaló que el despliegue requiere apoyo logístico y de seguridad del Gobierno.

“El sistema electoral no trabaja solo, sino con el apoyo logístico y de seguridad del Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, y con todas las entidades del Estado, a efectos de lograr que este 4 de octubre las elecciones se desarrollen con total normalidad, considerando que hay un fenómeno (El Niño) que es inevitable y que ya está acompañándonos en el día a día”, afirmó a la Agencia Andina.

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Una mujer con lentes y un hombre de cabello blanco participan en una votación. Dos personas con chalecos de JNE y una urna electoral se observan al fondo
Ciudadanos peruanos participan en una jornada electoral supervisada por miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un centro de votación. (JNE)

El titular del JNE advirtió que durante la jornada electoral podría haber lluvias intensas en distintas zonas del país, con impacto directo en el desarrollo de los comicios. Indicó que los equipos trabajan sobre dos frentes: los riesgos específicos en algunos centros de votación y los corredores viales que usan los electores para llegar a ellos.

El Niño en las preguntas a candidatos

En otro momento, Burneo señaló que las acciones para enfrentar El Niño también serán parte de las preguntas ciudadanas que se plantearán a los candidatos durante los debates. Precisó que una de las interrogantes se enfocará en las medidas que adoptarán las futuras autoridades regionales, provinciales y distritales.

Sobre esa convocatoria, informó que el JNE recibió 4.900 preguntas formuladas por ciudadanos. “Es importante que los candidatos sepan cómo actuar en la gestión de riesgo de desastres. Ellos van a empezar, muchos de ellos, sin tener mucha experiencia, a afrontar uno de los fenómenos del Niño más importantes de la historia del país”, explicó.

Burneo insistió en que el voto “se refleje en los resultados finales”

El otro eje de su mensaje estuvo puesto en la confianza sobre el proceso. Burneo remarcó que el JNE fiscaliza a los candidatos, la neutralidad, la publicidad y la propaganda, y también las acciones de los demás organismos del sistema electoral, incluidas las funciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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En la entrevista con El Peruano, Roberto Burneo afirmó que el organismo está preparado para una operación que definió como dinámica y compleja: las cédulas deberán llegar a los puntos más alejados del país, luego deberá hacerse el repliegue del material, el conteo de votos y la administración de justicia electoral a través de los Jurados Electorales Especiales. “Es un proceso bastante complejo, bastante dinámico que involucra todas las capacidades del sistema y en específico del Jurado, pero estamos totalmente preparados”, aseguró.

Respondió que esa garantía ya se sostuvo en procesos anteriores. También afirmó que el trabajo del organismo busca asegurar el derecho de participación política, el derecho al voto y el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Burneo pidió a la población acudir “con tranquilidad” a las urnas el 4 de octubre y convocó también a los miembros de mesa sorteados a participar de la jornada. Añadió que el proceso no terminará el día de la elección, sino con la proclamación de resultados, la entrega de credenciales y la definición de las nuevas autoridades.

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