Perú Deportes

Programación de la fecha 1 de la Champions League 2026/27: partidos, horarios y canales TV en Perú de la fase de la liga

Este martes 8 de setiembre comenzará la jornada inaugural que tendrá grandes enfrentamientos como el Real Madrid vs Inter de Milán en el Bernabéu. Conoce todos los compromisos

La fecha 1 de la fase de la liga de la Champions League 2026/27 comenzará este martes 8 de setiembre: conoce su programación.
La fecha 1 de la fase de la liga de la Champions League 2026/27 comenzará este martes 8 de setiembre: conoce su programación.
Guardar

La Champions League 2026/27 comenzará este martes 8 de setiembre con la primera jornada de la fase de liga. Los 36 clubes participantes harán su estreno en el torneo, con una programación de partidos que se extenderá durante la semana. Conoce los cruces de la fecha inaugural.

Programación de la fecha 1 de la fase de la liga de Champions League 2026/27

Martes 8 de setiembre

PUBLICIDAD

  • Brujas vs Aston Villa (11:45 horas / ESPN)
  • AEK vs Lask Linkz (11:45 horas / ESPN 5)
  • Real Madrid vs Inter (14:00 horas / ESPN)
  • Porto vs Manchester City (14:00 horas / ESPN 5)
  • LOSC Lille vs Real Betis (14:00 horas / ESPN 4)
  • Borussia Dortmund vs Villarreal (14:00 horas / ESPN 6)

Miércoles 9 de setiembre

  • Barcelona vs Feyenoord (11:45 horas / ESPN)
  • Stuttgart vs Viking FK (11:45 horas / ESPN 5)
  • Liverpool vs Atlético Madrid (14:00 horas / ESPN)
  • PSG vs Slovan Bratislava (14:00 horas / ESPN 3)
  • Sporting CP vs Galatasaray (14:00 horas / ESPN 4)
  • Napoli vs Arsenal (14:00 horas / ESPN 5)

Jueves 10 de setiembre

  • Fenerbahce vs AS Roma (12:45 horas / ESPN)
  • PSV vs Shakhtar Donetsk (12:45 horas / ESPN 2)
  • Bayern Munich vs Bodo/Glimt (14:00 horas / ESPN)
  • Manchester United vs Sabah FK (14:00 horas / ESPN 2)
  • Slavia Praha vs RC Lens (14:00 horas / ESPN 3)
  • Como 1907 vs RB Leipzig (14:00 horas / ESPN 5)
Programación de la fecha 1 de la fase de la liga de la Champions League 2026/2027.
Programación de la fecha 1 de la fase de la liga de la Champions League 2026/2027. Créditos: Puntaje ideal / X.

Los mejores partidos de la fecha 1

La primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27 ofrecerá varios partidos de alto perfil. Este martes, Real Madrid recibirá a Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que Manchester City visitará a Porto en el estadio do Dragão.

La programación continuará el miércoles con el duelo entre Barcelona, uno de los candidatos al título, y Feyenoord. Ese mismo día, Liverpool enfrentará a Atlético de Madrid en Inglaterra y Napoli será local ante Arsenal en Italia.

El jueves, Bayern Múnich se medirá con Bodø/Glimt en Alemania. El equipo noruego buscará repetir el desempeño que tuvo en la temporada pasada. Manchester United, en tanto, afrontará un exigente partido frente a Sabah FK, uno de los debutantes del certamen.

PUBLICIDAD

La primera fecha de la fase de la liga comenzará este martes 8 de setiembre. Créditos: UEFA.

Formato de la fase de la liga

La fase de liga de la Champions League 2026/27 contará con 36 clubes en una tabla única. Cada equipo disputará ocho partidos ante rivales diferentes, con cuatro encuentros como local y cuatro como visitante.

La clasificación se definirá a partir de los puntos obtenidos durante esas ocho fechas. Los ocho primeros de la tabla avanzarán de manera directa a los octavos de final.

Los equipos ubicados entre el noveno y el 24.º puesto accederán a una ronda de play-offs, que se jugará a doble partido. De esas 16 instituciones saldrán los otros ocho clasificados a octavos.

En cambio, los clubes que terminen entre las posiciones 25.ª y 36.ª quedarán eliminados de las competiciones europeas. En total, 16 equipos accederán a los octavos de final: ocho de forma directa y otros ocho tras los play-offs.

Solo ocho clubes clasificarán a los octavos de final de la Champions League de forma directa.
Solo ocho clubes clasificarán a los octavos de final de la Champions League de forma directa.

Calendario de la fase de la liga de la Champions League 2026/27

  • Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026
  • Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
  • Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026
  • Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
  • Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026
  • Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
  • Jornada 7: 19/20 de enero de 2027
  • Jornada 8: 27 de enero de 2027

Temas Relacionados

Champions LeagueReal MadridFC BarcelonaManchester CityPSGperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Acción temeraria, pero roja no es”: la sorpresiva revelación del audio del VAR sobre la patada a Luis Advíncula en Juan Pablo II vs Alianza Lima

Desde CONAR divulgaron las evidencias de la infracción de Nilton Ramírez sobre el lateral derecho del club ‘blanquiazul’, que emitió un fuerte comunicado

“Acción temeraria, pero roja no es”: la sorpresiva revelación del audio del VAR sobre la patada a Luis Advíncula en Juan Pablo II vs Alianza Lima

Gabi Guimarães, capitana de Brasil, confesó su amor por Perú y sus objetivos en el Sudamericano de Vóley 2026

La figura brasileña recordó sus experiencias en Perú y dio detalles sobre su recuperación tras una prolongada lesión

Gabi Guimarães, capitana de Brasil, confesó su amor por Perú y sus objetivos en el Sudamericano de Vóley 2026

Nolberto Solano suma a antiguo referente de la Premier League a su comando técnico en Pakistán con el propósito de reforzar aspectos defensivos

El ‘Maestrito’ entiende que para el crecimiento de los ‘halcones’ se requiere mejorar la estructura defensiva; lo que ha dado motivado incorporar un asistente técnico experto en bloque bajo con el que coincidió en su periplo por Newcastle United a inicios de los 2000

Nolberto Solano suma a antiguo referente de la Premier League a su comando técnico en Pakistán con el propósito de reforzar aspectos defensivos

Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y canal TV del duelo ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ se alista para recibir al cuadro uruguayo en Cusco en el primer cotejo de la llave rumbo a las semifinales. Conoce todos los detalles del decisivo partido

Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y canal TV del duelo ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del choque por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tras la goleada a Los Chankas, los ‘cerveceros’ buscarán meterse en lucha por el título frente los moqueguanos en su condición de visita. Conoce los detalles del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del choque por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP una semana más: El martes 15 será pasado al retiro

“Los homicidios no nos han sobrepasado”: Ministro Astudillo insiste en que la ola criminal es un problema de percepción ciudadana

Partidos exigen al JNE fijar postura sobre intento de Rafael López Aliaga de reelegirse pese a prohibición

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

ENTRETENIMIENTO

Taemin, exSHINee, llega a Lima por primera vez como solista: fecha, lugar y precios de entradas

Taemin, exSHINee, llega a Lima por primera vez como solista: fecha, lugar y precios de entradas

Incidente puso en riesgo el vestido de Susy Díaz para su viaje a España: se manchó durante baño de florecimmiento

André Bankoff responde a Rafael Cardozo tras comentarios sobre su matrimonio con Carol Reali: “Dios los bendiga”

Pamela López revela que pidió a Christian Cueva hacerse cargo de sus hijos los fines de semana: “Trabajo muchísimo”

Tefi Valenzuela anunció que se casará tras recibir anillo de su novio estadounidense

DEPORTES

Nolberto Solano suma a antiguo referente de la Premier League a su comando técnico en Pakistán con el propósito de reforzar aspectos defensivos

Nolberto Solano suma a antiguo referente de la Premier League a su comando técnico en Pakistán con el propósito de reforzar aspectos defensivos

Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y canal TV del duelo ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del choque por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú antes de jugar con Argentina por fecha 1

Gabi Guimarães, capitana de Brasil, confesó su amor por Perú y sus objetivos en el Sudamericano de Vóley 2026