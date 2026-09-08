Programación de la fecha 1 de la Champions League 2026/27: partidos, horarios y canales TV en Perú de la fase de la liga

La fecha 1 de la fase de la liga de la Champions League 2026/27 comenzará este martes 8 de setiembre: conoce su programación.

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La Champions League 2026/27 comenzará este martes 8 de setiembre con la primera jornada de la fase de liga. Los 36 clubes participantes harán su estreno en el torneo, con una programación de partidos que se extenderá durante la semana. Conoce los cruces de la fecha inaugural.

Programación de la fecha 1 de la fase de la liga de Champions League 2026/27

Martes 8 de setiembre

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Brujas vs Aston Villa (11:45 horas / ESPN)

AEK vs Lask Linkz (11:45 horas / ESPN 5)

Real Madrid vs Inter (14:00 horas / ESPN)

Porto vs Manchester City (14:00 horas / ESPN 5)

LOSC Lille vs Real Betis (14:00 horas / ESPN 4)

Borussia Dortmund vs Villarreal (14:00 horas / ESPN 6)

Miércoles 9 de setiembre

Barcelona vs Feyenoord (11:45 horas / ESPN)

Stuttgart vs Viking FK (11:45 horas / ESPN 5)

Liverpool vs Atlético Madrid (14:00 horas / ESPN)

PSG vs Slovan Bratislava (14:00 horas / ESPN 3)

Sporting CP vs Galatasaray (14:00 horas / ESPN 4)

Napoli vs Arsenal (14:00 horas / ESPN 5)

Jueves 10 de setiembre

Fenerbahce vs AS Roma (12:45 horas / ESPN)

PSV vs Shakhtar Donetsk (12:45 horas / ESPN 2)

Bayern Munich vs Bodo/Glimt (14:00 horas / ESPN)

Manchester United vs Sabah FK (14:00 horas / ESPN 2)

Slavia Praha vs RC Lens (14:00 horas / ESPN 3)

Como 1907 vs RB Leipzig (14:00 horas / ESPN 5)

Programación de la fecha 1 de la fase de la liga de la Champions League 2026/2027. Créditos: Puntaje ideal / X.

Los mejores partidos de la fecha 1

La primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27 ofrecerá varios partidos de alto perfil. Este martes, Real Madrid recibirá a Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que Manchester City visitará a Porto en el estadio do Dragão.

La programación continuará el miércoles con el duelo entre Barcelona, uno de los candidatos al título, y Feyenoord. Ese mismo día, Liverpool enfrentará a Atlético de Madrid en Inglaterra y Napoli será local ante Arsenal en Italia.

El jueves, Bayern Múnich se medirá con Bodø/Glimt en Alemania. El equipo noruego buscará repetir el desempeño que tuvo en la temporada pasada. Manchester United, en tanto, afrontará un exigente partido frente a Sabah FK, uno de los debutantes del certamen.

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La primera fecha de la fase de la liga comenzará este martes 8 de setiembre. Créditos: UEFA.

Formato de la fase de la liga

La fase de liga de la Champions League 2026/27 contará con 36 clubes en una tabla única. Cada equipo disputará ocho partidos ante rivales diferentes, con cuatro encuentros como local y cuatro como visitante.

La clasificación se definirá a partir de los puntos obtenidos durante esas ocho fechas. Los ocho primeros de la tabla avanzarán de manera directa a los octavos de final.

Los equipos ubicados entre el noveno y el 24.º puesto accederán a una ronda de play-offs, que se jugará a doble partido. De esas 16 instituciones saldrán los otros ocho clasificados a octavos.

En cambio, los clubes que terminen entre las posiciones 25.ª y 36.ª quedarán eliminados de las competiciones europeas. En total, 16 equipos accederán a los octavos de final: ocho de forma directa y otros ocho tras los play-offs.

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Solo ocho clubes clasificarán a los octavos de final de la Champions League de forma directa.

Calendario de la fase de la liga de la Champions League 2026/27

Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19/20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027