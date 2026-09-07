A qué hora juega Perú vs Argentina: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Argentina por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: Fotón / FPV

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Las selecciones de Perú y Argentina se enfrentarán en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 el martes 8 de setiembre en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. Este torneo definirá al campeón regional y tendrá efectos directos en la carrera hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027.

El certamen reunirá a seis países bajo el formato de todos contra todos. El equipo que termine primero obtendrá el boleto olímpico, mientras que los tres mejores de la clasificación final accederán a la próxima Copa del Mundo.

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A qué hora juega Perú vs Argentina por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El Perú vs Argentina se jugará en el Maracanazinho de Río de Janeiro (Brasil). El encuentro comenzará a las 15:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio está previsto para las 16:00 horas.

En Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, será a las 17:00 horas; en México, a las 14:00 horas, y en España, a las 22:00 horas.

Para la ‘bicolor’, el duelo ante la ‘albiceleste’ será una prueba inmediata de su evolución tras una Copa Sudamericana de resultados irregulares. La selección dirigida por Antonio Rizola terminó en el quinto puesto luego de vencer 3-1 a Venezuela en su última presentación.

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El conjunto peruano había caído previamente por 3-0 ante Chile y Brasil. Esos tropiezos le impidieron avanzar a las semifinales, aunque la victoria frente al seleccionado venezolano le dio la clasificación al Sudamericano.

Perú cierra el partido ganando el cuarto set por 25-20 a Venezuela por la Copa Sudamericana de vóley. TV Perú

La reciente campaña dejó la necesidad de sostener un rendimiento más estable durante los partidos. El plantel deberá trasladar al estreno la mejora mostrada en el cierre de aquella competencia, con mayor respuesta en ataque y defensa.

La preparación de la selección peruana también incluyó tres amistosos consecutivos contra Argentina en Salta. En esa línea, la ‘blanquirroja’ perdió toda la serie, y el último choque terminó 3-0 para las locales, con parciales de 25-23, 25-23 y 25-21.

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Por su parte, la selección argentina llegará respaldada por esos antecedentes directos y por un tercer puesto en la Copa Sudamericana disputada en Lima. Las ‘panteras’ vencieron a Chile en el partido por el podio, tras perder ante Brasil en semifinales.

El equipo de Facundo Morando contará con Bianca Cugno como una de sus principales referencias. También integran la convocatoria Victoria Mayer, Elina Rodríguez, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich, Candelaria Herrera y Agostina Pelozo, entre otras jugadoras.

Facundo Morando es el seleccionador de Argentina y tuvo un paso glorioso por Alianza Lima. - créditos: FPV

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley

El DT Antonio Rizola convocó a 14 voleibolistas de la selección peruana para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley en Río de Janeiro. El equipo patrio buscará lograr su clasificación al Mundial y a los próximos Juegos Olímpicos.

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Armadoras: Yadhira Anchante y Lucía Magallanes.

Atacantes: Aixa Vigil, Daniela Muñoz, Alondra Alarcón, Sandra Ostos, Kiara Montes y Brenda Lobatón.

Centrales: Coraima Gómez, Claudia Palza y Saskya Silvano.

Líberos: Mirian Patiño, Rachell Hidalgo y Andrea Villegas.

Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV

Canal TV del Perú vs Argentina por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El duelo entre las selecciones de Perú y Argentina, por la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, se podrá ver en señal abierta por Latina Televisión, en los canales 2 y 702 en HD. La transmisión también estará disponible de forma gratuita en la web oficial y la aplicación móvil de la televisora.

Asimismo, la Confederación Sudamericana de Vóley emitirá el encuentro en vivo a través de su canal oficial de YouTube. En tanto, que Infobae Perú seguirá todas las incidencias del partido, desde la previa hasta el cierre, en su página web.

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La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.