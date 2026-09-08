Bianca Cugno destacó a Brenda Lobatón como “refuerzo” previo al Perú vs Argentina por Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La opuesta argentina se refirió a la selección peruana de vóley, su rival en el debut del Campeonato Sudamericano 2026. Créditos: Daniella Fernández / Instagram.

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Este martes 8 de septiembre comenzará el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Argentina figura entre las selecciones que buscarán uno de los cupos al Mundial y cuenta con Bianca Cugno, elegida como la mejor opuesta de la Superliga de Brasil.

Cugno conversó en exclusiva con Saque y Punto y se refirió a Perú, su rival en el debut del torneo clasificatorio. El encuentro se disputará este martes desde las 15:00 horas en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

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La opuesta argentina destacó la presencia de Brenda Lobatón en la ‘bicolor’. “Sí, la selección peruana, creo que Brenda Lobatón está en este torneo, así que, bueno, están más reforzadas todavía”.

Además, señaló que la ‘albiceleste’ preparó el duelo con atención en las características de su rival. “Es un partido que tenemos que salir. Lo estuvimos practicando y entrenando para salir a ese partido puntualmente, plantearlo tácticamente, porque sabemos que Perú son jugadores que juegan mucho, que defienden, que están ahí en el punto a punto, que no tenemos que dejar ninguna pelota por perdida porque, bueno, también nos puede costar cara al final”.

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Por último, Cugno remarcó que Argentina deberá centrarse en su propuesta para buscar el triunfo en la primera fecha. “Pero es eso: enfocarnos un poco en nuestro juego, en lo que nosotras sabemos hacer, confiar en lo que vinimos entrenando y salir mañana a dar el máximo”.

Bianca Cugno destacó a Brenda Lobatón previo al Perú vs Argentina por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Perú y Argentina se enfrentan en el debut

La selección peruana enfrentará a Argentina en la primera fecha del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. El partido comenzará a las 15:00, hora de Perú, en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

Latina TV transmitirá los encuentros por las señales 2 y 702 en alta definición. También estarán disponibles en la aplicación y el sitio web del canal, con acceso desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

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Los aficionados podrán seguir todos los partidos de Perú sin costo a través de la señal de Latina TV y de las transmisiones en vivo del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Infobae Perú ofrecerá cobertura de la participación de la ‘bicolor’, con la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, los resultados y la tabla de posiciones.

La selección peruana de vóley ya se encuentra en Brasil para su debut ante Argentina. Créditos: Saque y Punto.

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley

Fecha 1: Perú vs Argentina — martes 8 de septiembre, 3:00 p. m.

Fecha 2: Perú vs Brasil — miércoles 9 de septiembre, 6:00 p. m.

Fecha 3: Perú vs Venezuela — jueves 10 de septiembre, 3:00 p. m.

Fecha 4: Perú vs Colombia — sábado 12 de septiembre, 2:30 p. m.

Fecha 5: Perú vs Chile — domingo 13 de septiembre, 1:00 p. m.

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Los cupos que se disputan en el Sudamericano de Vóley

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 definirá plazas para el Mundial de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que tendrá un valor especial para las seis selecciones en competencia.

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El torneo repartirá tres cupos para la Copa del Mundo, que tendrá como sedes a Estados Unidos y Canadá, además de una clasificación olímpica.

Perú necesitará ubicarse entre los tres primeros de la tabla general al término de las cinco jornadas para obtener uno de los boletos mundialistas. El formato será de todos contra todos y las posiciones finales determinarán a los clasificados.