Alianza Lima expresa su profunda “preocupación y rechazo” por los polémicos arbitrajes “en el campo de juego y VAR” durante el Torneo Clausura 2026

Federico Girotti ha ganado pista en Alianza Lima, aunque todavía no trasciende en partidos claves. - Crédito: Sergio Vela

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Alianza Lima cuestionó los arbitrajes registrados durante el Torneo Clausura 2026. A través de un comunicado oficial, el club expresó su preocupación y rechazo por decisiones que, según sostuvo, se repiten tanto en el campo de juego como en las revisiones del VAR.

La institución anunció que presentará un segundo reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) en lo que va del campeonato, a raíz de sus polémicas participaciones a lo largo de la segunda parte de la temporada en la Liga 1.

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Alianza Lima vs Juan Pablo II: partido en Chongoyape por Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

El primer pedido había sido elevado después de la segunda jornada del torneo. De acuerdo con el club, esa presentación derivó en una reunión con la Comisión, que reconoció la situación y asumió el compromiso de aplicar medidas para garantizar condiciones justas en la competencia. Seis fechas más tarde, Alianza Lima afirmó que los errores continúan.

El club también solicitará que la CONAR detalle los criterios utilizados para designar a los árbitros en el certamen. Además, pidió conocer qué consecuencias tienen las fallas detectadas en las evaluaciones y futuras programaciones de las ternas involucradas.

Nada más iniciado el Alianza Lima vs. Juan Pablo II, el lateral peruano fue agredido; la acción no trajo consecuencias. | VIDEO: L1MAX

La entidad ‘blanquiazul’, que se encuentra luchando para alcanzar la cúspide del Torneo Clausura 2026, indicó que seguirá atenta al desarrollo de este proceso durante la próxima fecha y en el tramo restante del campeonato local.

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Finalmente, Alianza Lima ha reafirmado su respeto por la institucionalidad del fútbol peruano y su posición a favor de la igualdad de condiciones para todos los participantes del circuito doméstico.

El comunicado de Alianza Lima por los errores arbitrales en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: @ClubALOficial

Claro tropiezo en Chongoyape

La visita de Alianza Lima al hogar de Juan Pablo II College fue esperpéntica; además de afrontar el inclemente calor de la ciudad de Chongoyape, retó a un equipo exigente que, contra todo pronóstico, logró adelantarse en el score por un desajuste defensivo de los visitantes.

Un saque de falta hacia el área de los íntimos generó que Alejandro Duarte saliera de su espacio con la única consigna de alejar el peligro. Al momento que se acercó al esférico, en lugar de ejercer un despeje de puños como demandaba la acción, quiso atenazar y en ese ínterin llegó el testarazo de Matías Almirón.

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El cuadro 'blanquiazules' no pasó del empate 1-1 en Chongoyape - Crédito: L1MAX.

Aquella diana cayó un baldazo como agua fría a los futbolistas, pero sobre todo a un Pablo Guede desquiciado desde la zona técnica. Si bien el golpe encajado fue muy fuerte, los aliancistas reaccionaron antes del cierre de la primera etapa con un soberbio gol de Eryc Castillo.

Ya en la segunda parte llegaron intercambios claros. Por el lado de Juan Pablo II se dio un ataque específico de Juan Pablo Goicochea, desbaratado por una respuesta correcta de ‘Ale’ Duarte; mientras que en Alianza Lima llegó acaso la opción más clara con un intento de Jairo Vélez que se hizo nada tras un resbalón.

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Eryc Castillo se hizo presente en Chongoyape con un golazo para el 1-1 en el marcador. Crédito: ITEA

Declarado el empate a uno, los de Guede se marcharon de Chongoyape desencajados, porque el resultado solo confirma un evidente colapso, reflejado en la caída de posiciones en el Torneo Clausura 2026.

La única manera para que Alianza Lima establezca un repunte es que saque adelante el clásico contra Universitario de Deportes, a desarrollarse en Matute el próximo fin de semana. Todo lo que no sea una victoria significara un desastre total.