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Hansell Riojas y su advertencia a Sporting Cristal: “Ellos van a tener más cuidado de lo que nosotros vamos a plantear”

El capitán del Sport Boys ha realizado un puntilloso análisis del siguiente duelo contra los ‘cerveceros’, en el Callao. Bajo su mirada, el oponente presenta armas importantes que no deben ignorarse

Hansell Riojas se ha posicionado como capitán en Sport Boys. - Crédito: Difusión
Hansell Riojas se ha posicionado como capitán en Sport Boys. - Crédito: Difusión
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Hansell Riojas, en su calidad de capitán, ha sido requerido por Radio Programas del Perú para ofrecer una entrevista en la que abordó la actualidad del Sport Boys, actual cuarto mejor clasificado del Torneo Clausura 2026, y analizó lo que supondrá el complicado cruce frente a Sporting Cristal, en el Callao.

Estamos teniendo un torneo muy regular con resultados que alcanzan para soñar. Gracias a Dios vamos a jugar en casa un partido muy importante y eso lo valoramos”, partió diciendo el peruano, de 34 años, en su paso por Fútbol Como Cancha.

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La reacción de Hansell Riojas tras penal fallado por Pablo Lavandeira
La reacción de Hansell Riojas tras penal fallado por Pablo Lavandeira

Preguntado si desearía medirse con uno o dos delanteros el próximo domingo, Riojas respondió que “con el rival de turno nos permite pensar un poco, porque es un equipo directo; sabemos lo que estamos jugando y hay que estar muy atentos para cualquier circunstancia que se presente. Tiene muy buenos delanteros y es un plantel muy rico. Más allá de la cantidad de delanteros, la prioridad es mantener el arco en cero”.

Tras la respuesta ofrecida, Hansell fue inquirido por nombres propios, con precisión los de Hernán Barcos y Michel Hoyos. Para zanjar el asunto, el peruano resumió: “Al que toque. Estamos teniendo un buen torneo con línea de cuatro. Incluso los que no han tenido participación han entrado de la mejor manera. Al que le toque estar lo hará bien”.

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La 'misilera' se hizo del boleto a semifinales, después de igualar a dos contra los 'albos' y superarlos en ronda de penales. | VIDEO: Bicolor

A Barcos se le conoce un poco más, porque tiene algunos años en el torneo peruano. Siempre hay que analizar al delantero. Estamos muy mentalizados en el partido y sabemos la magnitud de lo que nos estamos jugando. Esperamos al final obtener la victoria”, amplió.

Por último, Riojas describió los aspectos fundamentales de Cristal para después emitir una advertencia. “Es un equipo que se mueve muchísimo, no necesariamente los delanteros. Sabemos que tienen jugadores del mediocampo que llegan al área. Nosotros también nos hemos vuelto bien dinámicos. Ellos van a tener más cuidado de lo que nosotros vamos a plantear, porque estamos en buen momento”, apuntó.

Hernán Da Campo recibiendo abrazos por parte de sus compañeros tras convertir el gol que forzó la ronda de penales ante Atlético Grau. - Crédito: Sport Boys
Hernán Da Campo recibiendo abrazos por parte de sus compañeros tras convertir el gol que forzó la ronda de penales ante Atlético Grau. - Crédito: Sport Boys

Sport Boys invita a la ilusión

Sport Boys se ha empeñado en demostrar que no está de paso —como en otras temporadas anteriores— en el Torneo Clausura 2026. Con mayor carácter y agresividad ha sacado adelante distintos partidos hasta estacionarse entre los equipos que visualizan desde arriba de la clasificación al resto de participantes.

No es menos cierto que Carlos Desio, el arquitecto de la remozada ‘misilera’, tiene mucho que ver en la reforma del plantel, pero también existen varios intérpretes que han contribuido para un arranque esplendoroso. Algunos de ellos son Diego Melián, Hansell Riojas, Carlos Zambrano, Oslimg Mora, Hernán Da Campo, Christian Cueva y Pablo Erustes.

El 'Cholito' piensa en grande en el Callao; el título es una obsesión. | VIDEO: L1MAX

Por si fuera poco, el Sport Boys ha trasladado su impresionante momento liguero a la Copa de la Liga 2026, donde acaba de instalarse en las semifinales después de recorrer un largo camino con una oncena diferente, apoyada en jóvenes surgidos de la Liga 3 y experimentados postergados. Su paso a la final dependerá de lo que haga contra Alianza Atlético.

Aunque, definitivamente, la atención del ‘primer campeón’ se encuentra en lo que haga en el Torneo Clausura 2026. Allí, contra todo pronóstico, ha emergido con fuerza y planta cara fecha a fecha sin importarle el poderío del contrario ubicado al frente. Por esa valentía y denuedo, hay confianza en el Callao para conseguir grandes cosas a puertas del Centenario.

Entradas de Sport Boys vs Sporting Cristal: precio y venta para el esperado compromiso en el estadio Miguel Grau del Callao.
Sport Boys buscará batir a Sporting Cristal, en el Callao. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

En el último fin de semana de agosto acaso llegará el test más importante para Sport Boys cuando desafíe a Sporting Cristal, en el Callao. El vencedor del vibrante choque despegará mucho más en la clasificación y confirmará un crecimiento palmario hacia el éxito del torneo peruano.

Consignar que los ‘rosados’ cargan una mochila pesada de 19 años sin superar a los ‘rimenses’. La última vez que los chalacos registraron una victoria fue en septiembre del 2007 por 3-0 con goles de Ángelo Cruzado, Jair Céspedes y Jhonnier Montaño.

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