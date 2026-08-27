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Juliana Oxenford niega indirectas a su exesposo Milovan Radovic y Vanessa Terkes: “Yo no le he respondido nada a nadie”

La periodista negó que sus publicaciones sean indirectas para su exesposo y su actual pareja. Afirmó que comparte esos temas desde hace tiempo.

Juliana Oxenford niega indirectas a Milovan Radovic y Vanessa Terkes: “Yo no le he respondido nada a nadie” . IG
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Juliana Oxenford negó que sus publicaciones en redes sociales sean indirectas dirigidas a su exesposo, Milovan Radovic, y a la actual pareja de él, Vanessa Terkes, luego de que en televisión y redes se interpretara que varios mensajes compartidos en Instagram respondían a la oficialización del romance.

La periodista cuestionó que se le atribuya una intención específica a contenidos que, según aseguró, comparte desde hace tiempo y sobre temas variados, sin relación con un hecho puntual.

“Me parece detestable que estén adjudicando como respuesta mía a un hecho concreto una serie de publicaciones que yo repostié, compartí en Instagram, no ahora, sino hace rato, y que comparto siempre sobre salud mental, sobre relaciones tóxicas, relaciones amorosas, eh, paternidad, maternidad responsable, crianza, con amor, contaminación ambiental, asuntos políticos, lo que me da la gana, en realidad”, dijo en un inicio.

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“Esta cuenta es un poco para eso, no es X, ¿no? Que es más política. Así que por favor, yo no le he respondido nada a nadie, porque yo hay asuntos en los que no me meto porque no me interesan, porque no son parte de mi vida y porque nunca he estado inmersa en un escándalo”, dijo Oxenford.

A ese pronunciamiento sumó otro mensaje, esta vez en su cuenta de X, donde reafirmó su postura y marcó distancia de cualquier lectura “farandulera” sobre sus redes.

Juliana Oxenford niega indirectas a su exesposo Milovan Radovic y Vanessa Terkes:
Juliana Oxenford niega indirectas a su exesposo Milovan Radovic y Vanessa Terkes:

El mensaje en X: “Conmigo no cuenten para el show”

Oxenford escribió en X una aclaración directa sobre el tema y sostuvo que no necesita enviar indirectas para decir lo que piensa.

“Las mentiras, se aclaran. No necesito mandar indirectas cuando quiero decir algo ni compartir publicaciones adrede. No he posteado en IG ningún mensaje vinculado a temas que pueda ser relacionado a asuntos privados y menos, faranduleros. Conmigo no cuenten para el show. Gracias!”, publicó.

Con ese texto, la periodista reforzó dos ideas: que no comparte contenido “adrede” para responder a terceros y que no quiere que sus redes sean usadas como parte del “show” mediático.

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“Yo no le he respondido nada a nadie”, afirmó la periodista en un mensaje difundido en redes sociales. X.
“Yo no le he respondido nada a nadie”, afirmó la periodista en un mensaje difundido en redes sociales. X.

“Yo no le he respondido nada a nadie”: su aclaración sobre Instagram

En su pronunciamiento principal, la periodista insistió en que su cuenta personal en Instagram no tiene un único tema y que la usa para compartir contenidos que le interesan, sin que eso implique estar reaccionando a noticias sobre su expareja.

“Esta cuenta es un poco para eso, no es ex, ¿no? Que es más política. Así que por favor, yo no le he respondido nada a nadie, porque yo hay asuntos en los que no me meto porque no me interesan, porque no son parte de mi vida y porque nunca he estado inmersa en un escándalo", sostuvo.

Su argumento se apoyó en dos puntos: el hábito de compartir temas amplios (salud mental, crianza, política) y el tiempo (“no ahora, sino hace rato”), como respuesta a quienes interpretaron el contenido como reacción al romance Radovic–Terkes.

¿Qué dicen sus mensajes “fuertes” y lecturas de indirectas?

El debate se encendió luego de que se comentara que Oxenford compartió videos con mensajes sobre paternidad, relaciones y valoración social en un momento en el que se conocía la relación sentimental entre Radovic y Terkes. Aunque se indicó que ella no mencionó nombres, el timing de los posteos alimentó interpretaciones.

Entre los contenidos citados como parte de esas publicaciones, se mencionaron frases sobre comportamientos “narcisistas” y una expresión que generó comentarios por el tono: “Y como último acto de amor lo dejo rehacer su vida con alguien de su coeficiente intelectual similar al suyo para que nunca pueda sentirse inferior”.

Oxenford no atribuyó esos mensajes a una persona en particular y, por el contrario, rechazó que se conviertan en “respuestas” a un hecho concreto.

Captura de emisión televisiva con el rostro de Juliana Oxenford junto a un texto en pantalla y un rótulo inferior de un programa de espectáculos
La periodista Juliana Oxenford difunde un mensaje en redes sociales luego de conocerse la relación entre su exesposo Milovan Radovic y la actriz Vanessa Terkes.

Milovan Radovic y Vanessa Terkes: el contexto que detonó la polémica

La aclaración de Juliana se produce mientras Milovan Radovic reapareció en televisión por su romance con Vanessa Terkes y dio declaraciones sobre su vida familiar con la periodista. En entrevistas, él afirmó que están coordinados como padres, que la patria potestad es compartida y elogió el rol de Oxenford como madre.

La aparición pública de Radovic con Terkes —y el ruido mediático alrededor del nuevo vínculo— elevó el interés sobre cualquier gesto en redes de Oxenford, lo que finalmente la llevó a pronunciarse en dos plataformas: Instagram y X.

Vanessa Terkes y Milovan Radovic sonríen uno al lado del otro en un interior iluminado con luz azul
La actriz Vanessa Terkes y el director Milovan Radovic sonríen durante una aparición pública conjunta. (América TV)

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