Ignacio Buse y una insólita escena con la jueza: tardó 15 minutos en el baño durante su duelo con Juan Manuel Cerúndolo

Esto antes del inicio del segundo set frente a Juan Manuel Cerúndolo - Crédito: ESPN.

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Ignacio Buse protagonizó una de las escenas más curiosas de su participación en el ATP 250 de Winston-Salem. Este jueves 27 de agosto, el tenista peruano se encontraba disputando los cuartos de final del campeonato ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo cuando, después de ganar el primer set, se retiró al baño y permaneció fuera de la cancha durante alrededor de 15 minutos.

a prolongada espera generó evidente molestia en Cerúndolo, quien aguardó en la pista mientras su rival se preparaba para regresar. El argentino primero permaneció sentado y, ante el paso de los minutos, comenzó a realizar ejercicios de estiramiento y calentamiento para no perder ritmo antes del inicio del segundo parcial.

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El episodio ocurrió después de un primer set muy disputado. Buse arrancó el encuentro en desventaja y llegó a estar 0-3 abajo, pero reaccionó a tiempo para equilibrar el marcador y llevar la definición al tie-break. Allí, el peruano fue más efectivo y se impuso por 7-4, tomando la ventaja en el partido.

Después de asegurar la primera manga, ‘Nacho’ se dirigió a los servicios higiénicos. Lo que parecía una pausa habitual terminó prolongándose mucho más de lo esperado, hasta que el peruano regresó a la pista casi 15 minutos después.

Ignacio Buse protagonizó insólita escena con la jueza tras tardar 15 minutos en el baño ante Juan Manuel Cerúndolo. Crédito: Captura

Buse tuvo un intercambio con la jueza

Apenas regresó a la cancha, Ignacio Buse recibió el llamado de la jueza, quien desde su silla le hizo una observación por el tiempo que había permanecido fuera. El peruano respondió y mantuvo un breve diálogo con la autoridad mientras se preparaba para continuar con el segundo set.

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Durante la conversación, ‘Nacho’ explicó lo sucedido y expresó su molestia por una situación que, según señaló, se había presentado desde su ingreso a los vestuarios. “Esto es muy gracioso. O sea, no se le da. Es increíble. Desde que entramos, piden foto y otras cosas. No puede ser que sea un baño público”, manifestó el tenista nacional.

Luego de aclarar el incidente, Buse regresó a su posición para retomar el partido frente a Cerúndolo, quien había permanecido en la pista esperando su regreso. Pero la situación tuvo un curioso segundo capítulo.

Tras finalizar el segundo set, fue el tenista argentino quien se dirigió a los servicios, por lo que esta vez ‘Nacho’ tuvo que quedarse en la cancha a la espera de su contendiente. La coincidencia provocó risas entre los espectadores y también en la transmisión de ESPN, que no dejó pasar el particular momento.

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La escena ocurrió en un momento importante para el peruano, que buscaba alcanzar las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem y cerrar de la mejor manera su preparación para el US Open 2026.

Ignacio Buse protagonista en el ATP 250 de Winston-Salem. Crédito: ATP Tour

Buse ya conoce a su rival en el US Open

Más allá de su participación en Winston-Salem, Ignacio Buse ya tiene definido su estreno en el US Open 2026. El peruano fue confirmado como cabeza de serie número 32, la última siembra del torneo, y el sorteo determinó que enfrentará al estadounidense Marcos Giron en la primera ronda.

El duelo tendrá un antecedente favorable para ‘Nacho’. Ambos se enfrentaron una sola vez en el circuito, en junio pasado durante el ATP 500 de Queen’s, sobre césped, y el peruano consiguió imponerse en un partidazo por 3-6, 7-5 y 7-6(8).

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Su condición de preclasificado también le permitirá evitar a los otros 31 cabezas de serie durante las dos primeras rondas. De esta manera, Buse tendrá un inicio de torneo con un cuadro que, al menos en sus primeros partidos, no contempla enfrentamientos ante los principales favoritos.