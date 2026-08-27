Gobierno de Keiko Fujimori aprueba 66 pedidos de facultades legislativas y los enviará este viernes al Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informa que se ha aprobado el pedido de facultades legislativas que será enviado al Congreso para su evaluación. Detalla que la solicitud busca una reestructuración del Estado para hacerlo más eficiente. | Canal N

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El Consejo de Ministros, en una sesión presidida este jueves 27 de agosto por la presidenta Keiko Fujimori, aprobó el proyecto de ley mediante el cual el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades legislativas por un plazo de 120 días. La iniciativa contiene 66 pedidos y será remitida al Parlamento este viernes 28 de agosto.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, confirmó que el documento recibió el visto bueno del gabinete tras una revisión de las propuestas presentadas por los diferentes sectores.

“Se ha aprobado el proyecto de ley de la delegación de facultades. Consta de sesenta y seis pedidos”, señaló Luis Gañarreta tras culminar la sesión del Consejo de Ministros.

Según explicó, las medidas están concentradas principalmente en seguridad ciudadana, modernización y simplificación administrativa del Estado, además de cambios relacionados con la respuesta frente a emergencias y el Fenómeno de El Niño. Los ministros deberán acudir posteriormente al Parlamento para sustentar las propuestas correspondientes a sus sectores.

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Galarreta precisó que el proyecto será enviado este viernes 28, una vez que culmine el trámite formal del acta aprobada por el Consejo de Ministros. “Mañana se enviará al Congreso de la República”, afirmó.

La presidenta Keiko Fujimori encabeza la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el proyecto para solicitar facultades legislativas al Congreso de Perú. (Presidencia del Perú)

Seguridad ciudadana entre las principales prioridades

Uno de los bloques centrales del pedido está relacionado con la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Galarreta indicó que las propuestas involucran principalmente al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia y buscan dar al Gobierno herramientas adicionales para enfrentar la inseguridad.

El premier adelantó que entre los temas que serán puestos a consideración del Parlamento figuran modificaciones relacionadas con sanciones, sistema penitenciario y beneficios penitenciarios.

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“Si todos estos pedidos tienen que ver con tener mejor seguridad, con enfrentar mejor a estos delincuentes, con incluso tener sanciones más drásticas, el sistema penitenciario y los beneficios penitenciarios [...] yo creo que todos los diputados van a estar de acuerdo cuando vean cada pedido”, sostuvo.

El ministro del Interior, César Astudillo, agregó que la participación de las Fuerzas Armadas también tendrá un papel dentro de las medidas planteadas, particularmente en penales y zonas de frontera.

“Han enfocado muchísimo trabajo, y lo van a ver mañana en la declaración de facultades, en los penales y en las fronteras. En esos dos puntos va a ser muy importante su participación”, señaló.

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Ejecutivo plantea acelerar respuesta ante emergencias

Otro de los cambios incluidos apunta a reducir los procedimientos necesarios para atender rápidamente desastres naturales y otras emergencias.

Galarreta explicó que actualmente la declaratoria de emergencia de un distrito puede tardar varios días debido a los pasos administrativos que deben cumplirse antes de activar determinadas acciones del Estado.

Como ejemplo, señaló que uno de los pedidos permitiría que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda intervenir directamente en una primera etapa frente a una emergencia.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, detalló que la propuesta permitiría a Indeci encargarse de la atención inmediata durante los primeros 15 o 20 días, para que posteriormente los gobiernos regionales o locales continúen con las acciones.

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“Eso requiere un cambio de ley, porque eso está en la ley del sistema de atención de emergencias acá en el país. Por eso el pedido de facultades hacia el Congreso de la República”, explicó.

Galarreta descarta fusionar ministerios

El premier también respondió a las interrogantes sobre una eventual fusión o desaparición de ministerios dentro del pedido de facultades.

Galarreta sostuvo que la reorganización planteada por el Ejecutivo no pasa necesariamente por reducir el número de carteras, sino por revisar su funcionamiento, estructura y gasto.

“Uno puede incluso tener menos Estado sin necesidad de acortar ministerios”, afirmó.

Como ejemplo, señaló que encontró en la Presidencia del Consejo de Ministros alrededor de S/260 millones en locaciones de servicios, monto cuya necesidad —indicó— deberá ser evaluada.

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“La reestructuración viene no necesariamente con los temas de fusionar ministerios, sino de poner orden en los ministerios”, agregó.

Dentro de este bloque también se incluirían medidas relacionadas con el saneamiento físico legal de propiedades estatales. Galarreta mencionó el caso de colegios públicos que no pueden acceder a servicios básicos o ejecutar determinadas inversiones debido a que los terrenos que ocupan carecen de títulos de propiedad regularizados.

Ministros acudirán al Congreso para sustentar los 66 pedidos

Una vez presentado el proyecto, el Ejecutivo deberá iniciar el proceso de sustentación ante el Parlamento.

Galarreta adelantó que los ministros están dispuestos a acudir a la Cámara de Diputados para explicar las propuestas de cada sector y responder las observaciones que planteen los legisladores. Posteriormente, el pedido deberá continuar su trámite en el Senado.

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“Nosotros vamos confiados para que los señores diputados lo evalúen”, indicó.

Vinelli agregó que la intención del Gobierno es dialogar con las bancadas y permitir que los ministros expliquen directamente los alcances de cada una de las medidas antes de que el Parlamento tome una decisión.

La aprobación de la solicitud de facultades se produce luego de varias semanas de anuncios y postergaciones. Fujimori adelantó durante su mensaje del 28 de julio que su administración recurriría a este mecanismo, aunque el texto pasó por sucesivas revisiones antes de recibir finalmente el visto bueno del gabinete.

En en caso de recibir autorización del Congreso, el ejecutivo emitir decretos legislativos exclusivamente sobre las materias y dentro del plazo que determine el Parlamento.

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