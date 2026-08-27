Huaca San José I: patrimonio milenario de Lambayeque busca sobrevivir al paso del tiempo y a las amenazas que ponen en riesgo su conservación

La Huaca San José I será escenario este viernes 28 de agosto de una actividad de limpieza y protección denominada “Patrimonio Limpio y Activo: cuidando juntos nuestro legado cultural”.

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La Huaca San José I, en el distrito de San José, provincia de Lambayeque, será escenario este viernes 28 de agosto de una jornada orientada a la limpieza y protección del sitio arqueológico. La actividad busca involucrar a la población en el cuidado de un espacio que forma parte del patrimonio cultural de la zona.

La jornada, denominada “Patrimonio Limpio y Activo: cuidando juntos nuestro legado cultural”, se realizará entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. La convocatoria incluye a la comunidad, instituciones públicas, organizaciones sociales y representantes del sector privado.

La iniciativa se produce en un contexto de vulnerabilidad para el sitio. En noviembre de 2025, el Ministerio de Cultura determinó la protección provisional de la Huaca San José I o Zona Arqueológica de San José por un periodo de dos años, con posibilidad de una prórroga por el mismo plazo.

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La medida respondió a una inspección de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, que identificó diversas afectaciones dentro del área arqueológica. El documento oficial registró invasiones con postes, banderas y esteras, además de la presencia de materiales de construcción destinados a una ampliación de infraestructura.

Ministerio de Cultura estableció protección provisional

La Resolución Directoral N.° 000398-2025-DGPA-VMPCIC/MC, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de noviembre de 2025, determinó la protección provisional de la Huaca San José I.

Según el Ministerio de Cultura, la decisión se sustentó en el Informe de Inspección N.° 016-2025-JRB-DDC LAM-MC y en documentos técnicos de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal y de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble.

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El informe técnico identificó cuatro agentes antrópicos que afectaban el monumento arqueológico. Uno de ellos correspondía a una ocupación delimitada con postes sobre un área aproximada de 1.107,78 metros cuadrados.

Otra zona comprendía cerca de 14.824,44 metros cuadrados y presentaba postes, banderas y esteras. El documento consignó la presencia aproximada de entre 150 y 200 personas dentro de ese sector.

Una tercera afectación comprendía unos 6.221,63 metros cuadrados con postes utilizados para delimitar el espacio. El cuarto caso correspondía a la acumulación de ladrillos, arena y piedra chancada para la ampliación de una estructura de material noble.

Jornada reunirá a instituciones y población local

La convocatoria incluye a vecinos, instituciones públicas, organizaciones sociales y representantes del sector privado.

La actividad programada para el 28 de agosto cuenta con el respaldo de la Municipalidad Distrital de San José y del Museo de Sitio Chotuna-Chornancap. Ambas instituciones participan en una convocatoria que plantea la intervención de distintos sectores en las labores de cuidado del espacio arqueológico.

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La jornada “Patrimonio Limpio y Activo: cuidando juntos nuestro legado cultural” tendrá lugar durante cuatro horas, desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. La convocatoria incorpora a vecinos, entidades públicas, organizaciones sociales y actores privados.

La actividad se enfoca en la limpieza del área y en acciones vinculadas con su protección. Su desarrollo ocurre mientras permanece vigente el régimen de protección provisional establecido por el Ministerio de Cultura.

Huaca San José I forma parte del patrimonio arqueológico de Lambayeque

La Huaca San José I se encuentra en el distrito de San José, provincia y departamento de Lambayeque. Su protección se sustenta en las disposiciones de la Ley N.° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y las normas que regulan la protección provisional de bienes arqueológicos.

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La normativa permite establecer medidas de protección física, defensa, conservación y protección legal frente a una afectación verificada o ante un riesgo probable para bienes que presuntamente forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

En el caso de la Huaca San José I, la resolución señala que la protección provisional inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva dentro del plazo establecido por la normativa. La documentación técnica y el plano perimétrico correspondiente forman parte de los anexos de la resolución emitida por la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble.