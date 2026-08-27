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La asistencia de Marcos López para dar una mano a la clasificación del FC Copenhague a la fase de liga de la Conference League

El peruano disputó los 90 minutos como titular en el estadio danés y fue determinante en una noche en que su equipo no dio margen de reacción al rival finlandés

Marcos López – FC Copenhague – Conference League – Superliga Danesa – Perú – deportes – 27 agosto
El lateral izquierdo peruano jugó los 90 minutos y participó de manera directa en la apertura del marcador. El conjunto danés no tuvo dificultades como local y cerró una serie que había comenzado con un empate sin goles en Finlandia. (FC Kobenhavn)
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Marcos López fue titular y completó el partido completo en la victoria del FC Copenhague por 4-1 sobre Inter Turku de Finlandia, en el duelo de vuelta de los play-offs de la UEFA Conference League.

El lateral izquierdo peruano entregó una asistencia que derivó en el primer gol del encuentro y fue pieza clave en la construcción de una goleada que le permitió al conjunto danés asegurar su boleto para la fase liga del torneo europeo.

La serie había arrancado con un empate sin goles en el estadio finlandés, por lo que Copenhague necesitaba una respuesta contundente en casa.

El primer tiempo: López habilitó a Pereira para abrir el juego

Marcos López – FC Copenhague – Conference League – Superliga Danesa – Perú – deportes – 27 agosto
Marcos López apareció en el momento clave para el FC Copenhague: el lateral peruano asistió a Gabriel Pereira y participó en el 1-0 que empezó a encaminar la clasificación ante Inter Turku. (FC Kobenhavn)

El elenco de la capital danesa salió con una propuesta ofensiva clara desde el pitazo inicial. La apertura del marcador llegó a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Gabriel Pereira aprovechó una habilitación precisa de Marcos López para convertir el 1-0.

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El defensor peruano, ubicado en el sector izquierdo de la zaga, encontró al compañero en posición de anotar y definió la jugada que encaminó al equipo hacia la siguiente instancia del certamen continental.

Con esa diferencia mínima en el tablero, ambos equipos se fueron al descanso, aunque la dinámica del partido anticipaba que Copenhague tenía margen para ampliar la ventaja en el complemento.

El segundo tiempo: tres goles para sentenciar la eliminatoria

Marcos López – FC Copenhague – Conference League – Superliga Danesa – Perú – deportes – 27 agosto
El equipo de Marcos López no dio espacio para la sorpresa en el segundo tiempo: Copenhague amplió la ventaja ante Inter Turku y encaminó definitivamente su clasificación europea. (FC Kobenhavn)

El regreso de los vestuarios trajo más claridad para el conjunto local. A los cuatro minutos del segundo tiempo, Mads Emil Madsen convirtió el 2-0 y amplió la distancia en el marcador. Inter Turku intentó reaccionar y encontró su descuento a los 69 minutos a través de Jasse Tuominen, lo que generó una cuota de incertidumbre en el estadio.

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Sin embargo, la respuesta danesa fue inmediata: William Clem anotó el 3-1 a los 78 minutos y disipó cualquier duda sobre el resultado final. El tanto de Clem prácticamente cerró la discusión sobre quién avanzaría a la fase siguiente del torneo.

El cierre: autogol y clasificación confirmada

Marcos López – FC Copenhague – Conference League – Superliga Danesa – Perú – deportes – 27 agosto
El FC Copenhague goleó 4-1 a Inter Turku y selló su boleto a la fase liga de la Conference League. Marcos López completó todo el partido y sumó una asistencia en la clasificación. (FC Kobenhavn)

En el tiempo adicional, Prosper Ahiabu convirtió en contra para establecer el definitivo 4-1 y rubricar la clasificación del Copenhague. El tanto de descuento del conjunto finlandés no alcanzó para poner en riesgo una ventaja que fue contundente a lo largo de los 90 minutos más el tiempo añadido.

Con este resultado, el equipo danés superó la ronda de play-offs y obtuvo su lugar en la fase liga de la UEFA Conference League, instancia en la que se medirá con otros clubes del continente en el formato de liguilla que caracteriza al torneo en su etapa inicial. Marcos López, por su parte, sumó otro partido completo en su cuenta con la camiseta del Copenhague y acumuló una nueva participación directa en gol que refuerza su rol dentro del esquema del equipo.

Y mientras espera el inicio del torneo continental, ahora la mira del equipo de la capital danesa se encuentra en la Superliga ya que este lunes 31 de agosto recibirá en casa al Sonderjyske por la sexta fecha de las 12 horas (hora peruana).

Este duelo llega a ser de vital importancia ya que su rival marcha último en la tabla de posiciones con tan solo un punto y una victoria, lanzaría al Copenhague al segundo lugar, solo detrás del

Brondby. Además, el equipo de Marco López necesita lavarse la cara en el campeonato doméstico ya que la fecha pasada fue vapuleado por el Viborg que lo goleó por 4-0.

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