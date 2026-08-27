Perú

Fiscalizador es agredido durante operativo en Chosica: conductora le da bofetadas, lo araña y le rompe el pantalón

La intervención ocurrió luego de que la conductora se negara a retirar su vehículo de una zona donde los inspectores habían advertido que obstaculizaba el tránsito

La intervención ocurrió luego de que la conductora se negara a retirar su vehículo de una zona donde los inspectores habían advertido que obstaculizaba el tránsito
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Un fiscalizador de tránsito fue agredido este jueves durante un operativo en Chosica, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica, después de que una conductora se negara a retirar su vehículo de una zona donde, según el trabajador, estaba prohibido estacionar.

El incidente quedó registrado en imágenes que muestran el forcejeo entre ambos. El fiscalizador, identificado como Osvaldo López, relató a la radio Exitosa que la conductora, que se desplazaba en una moto, reaccionó con violencia cuando los inspectores le pidieron que avanzara porque obstaculizaba el tránsito en una curva.

“Nosotros nos acercamos para pedirle a la señora que avanzara porque estaba obstaculizando el paso. La señora no quería obedecer, se puso prepotente, no quería avanzar”, declaró.

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Explicó que la infracción había sido detectada mediante Lima Reporta, una aplicación móvil de fiscalización electrónica desarrollada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en coordinación con varios municipios distritales.

De acuerdo con su testimonio, la mujer primero le quitó el teléfono móvil a uno de sus compañeros y luego se dirigió hacia él cuando empezó a grabar lo ocurrido. “Me comienza a abofetear, a arañar la cara”, relató mientras mostraba las lesiones que, según afirmó, le causó la agresión.

Chosica
La conductora reaccionó con violencia luego de que los inspectores le pidieran retirar su moto por obstaculizar el tránsito en una curva

También aseguró que, durante el forcejeo, la infractora lo sujetó y tiró de su pantalón hasta romperlo. “Me destrozó todo el pantalón. De ahí comenzó a abofetearme igual con insultos”, afirmó.

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Luego del incidente, la Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial de la municipalidad distrital presentó una denuncia ante la Policía Nacional (PNP) y señaló que el alcalde Oswaldo Vargas dispuso el seguimiento del estado de salud del fiscalizador.

Un funcionario de esa dependencia informó, además, que la municipalidad busca recuperar el orden en la carretera Central, donde, según indicó, existen puntos de congestión y ocupación irregular que persisten desde hace años.

De acuerdo con información de la MML, los inspectores utilizan Lima Reporta para grabar videos y tomar fotografías que documentan presuntas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito (RNT). Las evidencias se cargan en la plataforma, donde técnicos de la Gerencia de Movilidad Urbana validan los casos antes de notificar la sanción al conductor.

Vista superior de automóviles y camiones transitando en una carretera de varios carriles junto a un puente y letreros de señalización vial
Vehículos transitan por una vía de Lima, donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones prevé establecer un régimen para reducir las multas de tránsito. (Agencia Andina)

Cada papeleta incluye un código QR que permite consultar el material probatorio. El aplicativo, que comenzó a operar en 2023 tras la firma de convenios entre la comuna y 18 municipios distritales, fue diseñado para fiscalizar avenidas de alto flujo vehicular, como Javier Prado, Benavides, Arequipa y Abancay, donde el incumplimiento de las normas afecta la circulación y la seguridad vial.

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