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Sport Boys sufre contratiempo antes de enfrentar a Sporting Cristal: plantel quedó varado en Piura tras cancelación de vuelo

El cuadro ‘rosado’ debía regresar al Callao a primera hora de este jueves, pero un problema con la aeronave obligó a modificar su itinerario, aunque perdió una jornada clave de preparación

El conjunto chalaco consiguió su clasificación ante Atlético Grau, pero encontró un inesperado obstáculo en su regreso al Callao que afecta su preparación para enfrentar a Sporting Cristal. (Video: Exitosa)
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Sport Boys atraviesa un inesperado problema logístico antes de afrontar uno de sus partidos más importantes del Torneo Clausura 2026. El plantel ‘rosado’ quedó varado en Piura este jueves luego de que el vuelo que tenía previsto tomar para regresar al Callao fuera cancelado, situación que alteró la planificación del equipo de cara a su próximo compromiso ante Sporting Cristal.

El conjunto chalaco se encuentra en la ciudad norteña luego de disputar el miércoles 26 de agosto los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 frente a Atlético Grau. La ‘misilera’ consiguió la clasificación tras empatar 2-2 durante los 90 minutos y posteriormente imponerse por 4-3 en la tanda de penales.

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La idea inicial era retornar al Callao a primera hora del jueves. Sin embargo, el vuelo programado para aproximadamente las 8:00 de la mañana no pudo realizarse debido a un inconveniente con la aeronave. En entrevista con Exitosa, el gerente deportivo de Sport Boys, Mario Flores, explicó que la aerolínea les ofreció inicialmente reprogramar el viaje para el viernes 28 de agosto a las 7:00 de la mañana.

“Después de desayunar temprano, fuimos al aeropuerto para poder irnos, pero finalmente no pasó. Nos explicaron que hubo un problema con el avión, que finalmente no pudo llegar y nos querían reprogramar para mañana a las siete de la mañana, pero complicado”, señaló.

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Plantel de Sport Boys quedó varado en Piura luego del triunfo ante Atlético Grau por Copa de la Liga 2026.
Plantel de Sport Boys quedó varado en Piura luego del triunfo ante Atlético Grau por Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

Ante este escenario, el club realizó diversas gestiones para encontrar una alternativa y evitar que el plantel permaneciera en Piura hasta el viernes. Finalmente, se consiguió que los integrantes de la delegación ‘rosada’ regresaran este mismo jueves, aunque distribuidos en tres vuelos diferentes.

“Es la misma gestión que en Liga 1. Nos han dado igual los pasajes de avión para poder regresarnos. Estamos al final supeditados a este tema que pueda pasar. La semana pasada fue en Tacna, ahora ha sido en Piura. Entonces está muy usual esta situación”, cuestionó Mario Flores al referirse a la recurrencia de estos inconvenientes.

¿Por qué Sport Boys no regresó el mismo día?

El gerente deportivo también explicó por qué el plantel no pudo retornar al Callao inmediatamente después del encuentro ante Atlético Grau. El partido se disputó en el estadio de La Matanza, ubicado aproximadamente a dos horas de Piura.

Según detalló Flores, el encuentro estaba programado para acabar alrededor de las 5:00 de la tarde sin contar los penales y, considerando el tiempo necesario para abandonar el estadio y trasladarse hasta el aeropuerto, el equipo no habría llegado a tiempo para tomar el último vuelo disponible.

“Mientras sales sería casi las 5:45, dos horas más de viaje serían 7:45. Y el último vuelo me parece que sale como a las 8:30 máximo. Entonces no llegas, por eso es el primer vuelo del día siguiente”, explicó.

La 'misilera' se hizo del boleto a semifinales, después de igualar a dos contra los 'albos' y superarlos en ronda de penales. | VIDEO: Bicolor

Un día menos de preparación para enfrentar a Cristal

El contratiempo llega en un momento importante para Sport Boys. El equipo tiene programado enfrentar este domingo 30 de agosto a Sporting Cristal, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. La situación obligó al comando técnico a modificar su planificación, pues el plantel tenía previsto estar de regreso al Callao durante las primeras horas del jueves y aprovechar el día para continuar con sus trabajos de preparación.

Finalmente, la delegación podrá retornar este jueves, aunque el viaje dividido en tres vuelos supone una complicación adicional. En la práctica, el conjunto ‘rosado’ pierde parte de una jornada de entrenamiento debido a un problema ajeno a la planificación deportiva.

Sport Boys buscará dejar atrás el inconveniente y concentrarse en un partido clave frente a Sporting Cristal, luego de haber conseguido su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga tras una extensa jornada en Piura.

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