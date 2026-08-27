Perú Deportes

César ‘Chalaca’ Gonzales reveló su deseo de trabajar en Sporting Cristal: “Conozco chicos acá, allá y más allá”

El exfutbolista confesó que quiere poner toda su experiencia al servicio del club rimense. También apuntó contra la prensa que, según él, “hablan estupideces” sin conocer el funcionamiento interno de una institución

El exfutbolista revela que recorre torneos en Lima para detectar promesas y llevar un registro propio, mientras espera una oportunidad en el club celeste y aclara que su eventual llegada no dependería de su hijo (YouTube / Entre Ceja y Ceja)
Guardar

César ‘Chalaca’ Gonzales tiene un plan claro para su futuro en el fútbol peruano, aunque todavía no se concreta: integrarse al área de captación de talentos de Sporting Cristal.

El exjugador lo dijo sin rodeos en el programa “Entre Ceja y Ceja”, donde también salió al cruce de quienes critican a su amigo y colega Julio César Uribe, actual figura dentro del club celeste.

Entre recuerdos, pasiones y opiniones sin filtro, ‘Chalaca’ trazó un retrato honesto de lo que quiere hacer y de lo que piensa sobre el periodismo deportivo peruano.

Su vocación por el scouting: recorrer Lima en busca de talentos

César Gonzales – Chalaca Gonzales – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 27 agosto
César ‘Chalaca’ Gonzales sorprendió al revelar su próximo objetivo en el fútbol: quiere ser scout de Sporting Cristal y recorrer Lima en busca de jóvenes talentos para el club rimense. (YouTube / Entre Ceja y Ceja)

La idea de dejar el trabajo de campo no es nueva para Gonzales. El exfutbolista reconoció que las exigencias físicas del fútbol activo pesan con los años, y que el rol de observador de jugadores le resulta no solo más accesible, sino también más afín a lo que genuinamente disfruta. “Ser scout de Cristal, chequear jugadores. Yo voy a todos los campeonatos que hay acá en Lima, todas las copas”, afirmó durante la entrevista.

PUBLICIDAD

Esa dedicación, según explicó, ya forma parte de su rutina. Gonzales recorre competencias locales de manera habitual, acumula conocimiento sobre los jóvenes que se destacan en distintos torneos y mantiene un registro propio de prospectos. “Me conozco los chicos de acá, de allá, más allá. Siempre estoy generando jugadores a distintos equipos”, sostuvo, y remarcó que esa labor constituye, en sus propias palabras, su pasión.

La posibilidad de ejercer ese rol en Sporting Cristal aparece además vinculada a su hijo, con quien podría coincidir en el club. Sin embargo, ‘Chalaca’ fue enfático en que la relación laboral no implicaría ningún tipo de dependencia entre ambos. “No tendría dependencia de él ni él dependencia mía”, aclaró, dejando en claro que su eventual incorporación respondería a méritos propios y a un proyecto personal, no a un vínculo familiar.

PUBLICIDAD

La defensa de Julio César Uribe ante las críticas

César Gonzales – Chalaca Gonzales – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 27 agosto
Julio César Uribe recibió un contundente respaldo de César ‘Chalaca’ Gonzales, quien disparó contra sus críticos y cuestionó que algunos periodistas opinen sobre Cristal sin conocer su realidad. (Sporting Cristal)

Uno de los momentos más encendidos de la charla llegó cuando el conductor mencionó a Julio César Uribe, quien ocupa un lugar relevante dentro de la estructura de Sporting Cristal. Para Gonzales, Uribe es algo más que un colega: es un hermano. Y desde ese lugar, no dudó en salir a respaldarlo frente a las voces críticas que lo rodean.

“Tiene que callar a tanto imbécil que hay en los medios”, disparó ‘Chalaca’, sin eufemismos. En su visión, los comunicadores que cuestionan la gestión del club desde la radio y la televisión lo hacen desde una ignorancia profunda sobre cómo funciona una institución deportiva por dentro. “Hablan estupideces que no saben qué es lo que sucede dentro de una institución”, afirmó.

El exjugador fue más lejos y cuestionó la formación y la trayectoria de quienes emiten esos juicios públicos. Describió a ese sector de la prensa como “una sarta de vagos de miércoles” y puso en duda que alguno de ellos haya transitado siquiera por una formación universitaria. El tono fue directo, sin concesiones, fiel al estilo con el que ‘Chalaca’ Gonzales suele expresarse cuando defiende a quienes considera cercanos.

Las equivocaciones en el club y el recambio generacional

César Gonzales – Chalaca Gonzales – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 27 agosto
César ‘Chalaca’ Gonzales admitió que Sporting Cristal cometió algunas equivocaciones en su gestión y explicó que el club atraviesa un recambio generacional en su estructura dirigencial. (Sporting Cristal)

Más allá de la defensa a Uribe, Gonzales no esquivó las críticas internas. Cuando el programa abordó el malestar de los hinchas de Sporting Cristal por la falta de títulos y las señales hacia la dirigencia, el exfutbolista reconoció que hubo errores en la conducción del club.

“Ha habido algunas equivocaciones. Es normal porque son dos jóvenes que recién están entrando a tallar”, dijo, en referencia a Joel Raffo y a su hijo Carlos Gonzáles. Para ‘Chalaca’, el problema no es la voluntad ni la capacidad de esas personas, sino la ausencia de la experiencia que sí tenían quienes los precedieron. “No están los monstruos que habían antes”, sentenció, con una mezcla de nostalgia y diagnóstico.

Para ‘Chalaca’, el proceso tiene lógica, aunque no esté exento de tropiezos. Y en ese contexto, su deseo de sumarse como scout aparece también como una forma de aportar desde adentro lo que, según él, falta: conocimiento acumulado, contacto directo con el territorio y pasión genuina por el fútbol peruano de base.

Temas Relacionados

César GonzalesSporting CristalLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cienciano vs Montevideo City Torque: fechas y horarios confirmados de la llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

La Conmebol anunció la programación oficial de los duelos por los cuatro lugar en las semifinales del torneo, donde el ’papá’ apunta a bordar su tercera estrella continental

Cienciano vs Montevideo City Torque: fechas y horarios confirmados de la llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ignacio Buse y una insólita escena con la jueza: tardó 15 minutos en el baño durante su duelo con Juan Manuel Cerúndolo

El tenista peruano protagonizó un curioso momento durante su duelo de cuartos de final, luego de permanecer cerca de 15 minutos en los vestuarios y posteriormente conversar con la árbitra del partido

Ignacio Buse y una insólita escena con la jueza: tardó 15 minutos en el baño durante su duelo con Juan Manuel Cerúndolo

Paola Rivera fue premiada por su histórico servicio con México y San Martín lo celebra: “Te esperamos pronto”

La armadora mexicana fue reconocida como Mejor Servicio del Campeonato Continental NORCECA 2026 tras liderar las estadísticas con 18 aces y ser protagonista del inédito 25-0 ante Trinidad y Tobago

Paola Rivera fue premiada por su histórico servicio con México y San Martín lo celebra: “Te esperamos pronto”

La selección de Belice contará con un entrenador peruano para clasificar a la siguiente edición de la Copa Oro 2027

La Federación de Fútbol de Belice ha dado inicio a un nuevo periodo con el que busca revolucionar a su equipo a nivel CONCACAF. Para ello, se ha entregado a la experiencia de un reconocido profesional peruano

La selección de Belice contará con un entrenador peruano para clasificar a la siguiente edición de la Copa Oro 2027

Alessandro Rubini jugará la clasificación del US Open Junior: buscará unirse a Nicolás Baena en el cuadro principal

El tenista nacional de 16 años accedió a la ’qualy’ del último Grand Slam juvenil de la temporada. Para hacerse con un lugar en el ’main draw’ deberá superar dos fases

Alessandro Rubini jugará la clasificación del US Open Junior: buscará unirse a Nicolás Baena en el cuadro principal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

María Luisa Carrillo, esposa del premier Luis Galarreta, fue contratada en el Congreso

María Luisa Carrillo, esposa del premier Luis Galarreta, fue contratada en el Congreso

Partido de Keiko Fujimori recibió más de S/2 millones mediante mecanismo que oculta identidad de aportantes de campaña

Defensor del Pueblo insinúa que Keiko Fujimori solo necesita cerrar el Congreso para disparar su “popularidad”

Juan Sheput pide investigar a mano derecha de Acuña por contratar a aportantes de APP en programa de Trabajo

PJ suspende proceso contra los exconsejeros del CNM Iván Noguera y Guido Águila por caso José Luna

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava habla desde la experiencia y recomienda silencio a Mario Hart y Korina Rivadeneira: “Que no declaren nada más”

Yiddá Eslava habla desde la experiencia y recomienda silencio a Mario Hart y Korina Rivadeneira: “Que no declaren nada más”

Agenda cultural en Lima del 27 de agosto al 2 de setiembre: Black Eyed Peas, Paulo Londra, Animatissimo y el Festival Escape del MALI

Patricio Parodi revela la exorbitante cifra que gasta en sus fiestas: “Nunca nadie se aburre en mi box”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

‘La Bella Luz’ regresa a los escenarios con versus frente a ‘Los Caribeños de Guadalupe’

DEPORTES

Cienciano vs Montevideo City Torque: fechas y horarios confirmados de la llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Montevideo City Torque: fechas y horarios confirmados de la llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ignacio Buse y una insólita escena con la jueza: tardó 15 minutos en el baño durante su duelo con Juan Manuel Cerúndolo

Paola Rivera fue premiada por su histórico servicio con México y San Martín lo celebra: “Te esperamos pronto”

La selección de Belice contará con un entrenador peruano para clasificar a la siguiente edición de la Copa Oro 2027

Alessandro Rubini jugará la clasificación del US Open Junior: buscará unirse a Nicolás Baena en el cuadro principal