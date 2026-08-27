César ‘Chalaca’ Gonzales reveló su deseo de trabajar en Sporting Cristal: “Conozco chicos acá, allá y más allá”

El exfutbolista revela que recorre torneos en Lima para detectar promesas y llevar un registro propio, mientras espera una oportunidad en el club celeste y aclara que su eventual llegada no dependería de su hijo (YouTube / Entre Ceja y Ceja)

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César ‘Chalaca’ Gonzales tiene un plan claro para su futuro en el fútbol peruano, aunque todavía no se concreta: integrarse al área de captación de talentos de Sporting Cristal.

El exjugador lo dijo sin rodeos en el programa “Entre Ceja y Ceja”, donde también salió al cruce de quienes critican a su amigo y colega Julio César Uribe, actual figura dentro del club celeste.

Entre recuerdos, pasiones y opiniones sin filtro, ‘Chalaca’ trazó un retrato honesto de lo que quiere hacer y de lo que piensa sobre el periodismo deportivo peruano.

Su vocación por el scouting: recorrer Lima en busca de talentos

César ‘Chalaca’ Gonzales sorprendió al revelar su próximo objetivo en el fútbol: quiere ser scout de Sporting Cristal y recorrer Lima en busca de jóvenes talentos para el club rimense. (YouTube / Entre Ceja y Ceja)

La idea de dejar el trabajo de campo no es nueva para Gonzales. El exfutbolista reconoció que las exigencias físicas del fútbol activo pesan con los años, y que el rol de observador de jugadores le resulta no solo más accesible, sino también más afín a lo que genuinamente disfruta. “Ser scout de Cristal, chequear jugadores. Yo voy a todos los campeonatos que hay acá en Lima, todas las copas”, afirmó durante la entrevista.

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Esa dedicación, según explicó, ya forma parte de su rutina. Gonzales recorre competencias locales de manera habitual, acumula conocimiento sobre los jóvenes que se destacan en distintos torneos y mantiene un registro propio de prospectos. “Me conozco los chicos de acá, de allá, más allá. Siempre estoy generando jugadores a distintos equipos”, sostuvo, y remarcó que esa labor constituye, en sus propias palabras, su pasión.

La posibilidad de ejercer ese rol en Sporting Cristal aparece además vinculada a su hijo, con quien podría coincidir en el club. Sin embargo, ‘Chalaca’ fue enfático en que la relación laboral no implicaría ningún tipo de dependencia entre ambos. “No tendría dependencia de él ni él dependencia mía”, aclaró, dejando en claro que su eventual incorporación respondería a méritos propios y a un proyecto personal, no a un vínculo familiar.

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La defensa de Julio César Uribe ante las críticas

Julio César Uribe recibió un contundente respaldo de César ‘Chalaca’ Gonzales, quien disparó contra sus críticos y cuestionó que algunos periodistas opinen sobre Cristal sin conocer su realidad. (Sporting Cristal)

Uno de los momentos más encendidos de la charla llegó cuando el conductor mencionó a Julio César Uribe, quien ocupa un lugar relevante dentro de la estructura de Sporting Cristal. Para Gonzales, Uribe es algo más que un colega: es un hermano. Y desde ese lugar, no dudó en salir a respaldarlo frente a las voces críticas que lo rodean.

“Tiene que callar a tanto imbécil que hay en los medios”, disparó ‘Chalaca’, sin eufemismos. En su visión, los comunicadores que cuestionan la gestión del club desde la radio y la televisión lo hacen desde una ignorancia profunda sobre cómo funciona una institución deportiva por dentro. “Hablan estupideces que no saben qué es lo que sucede dentro de una institución”, afirmó.

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El exjugador fue más lejos y cuestionó la formación y la trayectoria de quienes emiten esos juicios públicos. Describió a ese sector de la prensa como “una sarta de vagos de miércoles” y puso en duda que alguno de ellos haya transitado siquiera por una formación universitaria. El tono fue directo, sin concesiones, fiel al estilo con el que ‘Chalaca’ Gonzales suele expresarse cuando defiende a quienes considera cercanos.

Las equivocaciones en el club y el recambio generacional

César ‘Chalaca’ Gonzales admitió que Sporting Cristal cometió algunas equivocaciones en su gestión y explicó que el club atraviesa un recambio generacional en su estructura dirigencial. (Sporting Cristal)

Más allá de la defensa a Uribe, Gonzales no esquivó las críticas internas. Cuando el programa abordó el malestar de los hinchas de Sporting Cristal por la falta de títulos y las señales hacia la dirigencia, el exfutbolista reconoció que hubo errores en la conducción del club.

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“Ha habido algunas equivocaciones. Es normal porque son dos jóvenes que recién están entrando a tallar”, dijo, en referencia a Joel Raffo y a su hijo Carlos Gonzáles. Para ‘Chalaca’, el problema no es la voluntad ni la capacidad de esas personas, sino la ausencia de la experiencia que sí tenían quienes los precedieron. “No están los monstruos que habían antes”, sentenció, con una mezcla de nostalgia y diagnóstico.

Para ‘Chalaca’, el proceso tiene lógica, aunque no esté exento de tropiezos. Y en ese contexto, su deseo de sumarse como scout aparece también como una forma de aportar desde adentro lo que, según él, falta: conocimiento acumulado, contacto directo con el territorio y pasión genuina por el fútbol peruano de base.

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