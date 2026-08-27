ONPE aprueba plan de Franja Electoral para las ERM 2026: se emitirá del 9 de setiembre al 1 de octubre

La ONPE regula la difusión de la franja electoral en televisión, radio y medios digitales para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (ONPE)

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó mediante la Resolución Jefatural n.° 000133-2026-JN/ONPE el Plan de Medios de la Franja Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, con el que se regula la distribución de tiempos y espacios en radio, televisión y plataformas digitales para las organizaciones políticas en las 26 circunscripciones del país. La transmisión se extenderá del 9 de setiembre al 1 de octubre, tres días antes de la jornada electoral del 4 de octubre.

La franja electoral es el mecanismo de financiamiento público indirecto a través del cual los partidos y agrupaciones políticas con candidaturas inscritas acceden de forma gratuita a espacios en medios de comunicación para difundir sus propuestas y propaganda durante el proceso electoral. Su aplicación abarca todas las circunscripciones donde existan candidaturas definitivamente inscritas, incluyendo Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao.

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La sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) gestiona el espacio no electoral para partidos políticos en Perú. (ONPE)

Igualdad de acceso y criterios técnicos

El plan aprobado por la ONPE se sustenta en principios de igualdad, neutralidad y transparencia, con el objetivo de garantizar condiciones de acceso equitativo para todas las organizaciones políticas participantes. Para la selección y distribución de los espacios, la entidad consideró criterios de cobertura, alcance, audiencia, equilibrio informativo, pertinencia territorial y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La selección y contratación de los medios se realizará conforme a la disponibilidad de tiempos y espacios ofertados por los proveedores autorizados, la inscripción de candidaturas por circunscripción y la disponibilidad de spots presentados por las propias organizaciones. Los criterios técnicos de cobertura territorial y pertinencia también serán determinantes en ese proceso.

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¿A quiénes va dirigida y en qué horarios se transmitirá?

El público objetivo de la franja electoral son los ciudadanos peruanos mayores de 18 años con derecho a sufragio. La difusión se realizará a través de medios radiales, televisivos y digitales con coberturas y alcances debidamente acreditados en cada una de las 26 circunscripciones del país.

El espacio diario de transmisión no superará los 10 minutos y se distribuirá en los siguientes horarios:

Radio: 07:00 y 08:00 horas

Digital: 13:00 horas

Televisión: 20:00 y 21:00 horas

El aspecto financiero del plan registra una reducción considerable respecto a la estimación original. La ONPE había previsto un presupuesto de S/ 60.000.000 para el servicio de transmisión de la franja electoral; no obstante, tras evaluar el periodo efectivo de transmisión, la cantidad real de spots a contratar y el número de organizaciones políticas que accederán al mecanismo, el monto final se fijó en S/ 30.914.972,89, lo que representa una reducción de casi el 50% respecto a la cifra inicial.

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