Perú

ONPE aprueba plan de Franja Electoral para las ERM 2026: se emitirá del 9 de setiembre al 1 de octubre

El mecanismo, gratuito para los partidos, se rige por principios de igualdad, neutralidad y transparencia y está dirigido a ciudadanos peruanos mayores de 18 años habilitados para votar

Una persona observa de espaldas un televisor encendido con el logotipo de la ONPE y las palabras FRANJA ELECTORAL en la pantalla
La ONPE regula la difusión de la franja electoral en televisión, radio y medios digitales para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (ONPE)
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó mediante la Resolución Jefatural n.° 000133-2026-JN/ONPE el Plan de Medios de la Franja Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, con el que se regula la distribución de tiempos y espacios en radio, televisión y plataformas digitales para las organizaciones políticas en las 26 circunscripciones del país. La transmisión se extenderá del 9 de setiembre al 1 de octubre, tres días antes de la jornada electoral del 4 de octubre.

La franja electoral es el mecanismo de financiamiento público indirecto a través del cual los partidos y agrupaciones políticas con candidaturas inscritas acceden de forma gratuita a espacios en medios de comunicación para difundir sus propuestas y propaganda durante el proceso electoral. Su aplicación abarca todas las circunscripciones donde existan candidaturas definitivamente inscritas, incluyendo Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao.

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Edificio moderno de color azul y blanco con el logo y el nombre ONPE repetido en la fachada, y numerosas ventanas de vidrio bajo un cielo claro
La sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) gestiona el espacio no electoral para partidos políticos en Perú. (ONPE)

Igualdad de acceso y criterios técnicos

El plan aprobado por la ONPE se sustenta en principios de igualdad, neutralidad y transparencia, con el objetivo de garantizar condiciones de acceso equitativo para todas las organizaciones políticas participantes. Para la selección y distribución de los espacios, la entidad consideró criterios de cobertura, alcance, audiencia, equilibrio informativo, pertinencia territorial y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La selección y contratación de los medios se realizará conforme a la disponibilidad de tiempos y espacios ofertados por los proveedores autorizados, la inscripción de candidaturas por circunscripción y la disponibilidad de spots presentados por las propias organizaciones. Los criterios técnicos de cobertura territorial y pertinencia también serán determinantes en ese proceso.

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¿A quiénes va dirigida y en qué horarios se transmitirá?

El público objetivo de la franja electoral son los ciudadanos peruanos mayores de 18 años con derecho a sufragio. La difusión se realizará a través de medios radiales, televisivos y digitales con coberturas y alcances debidamente acreditados en cada una de las 26 circunscripciones del país.

El espacio diario de transmisión no superará los 10 minutos y se distribuirá en los siguientes horarios:

  • Radio: 07:00 y 08:00 horas
  • Digital: 13:00 horas
  • Televisión: 20:00 y 21:00 horas

El aspecto financiero del plan registra una reducción considerable respecto a la estimación original. La ONPE había previsto un presupuesto de S/ 60.000.000 para el servicio de transmisión de la franja electoral; no obstante, tras evaluar el periodo efectivo de transmisión, la cantidad real de spots a contratar y el número de organizaciones políticas que accederán al mecanismo, el monto final se fijó en S/ 30.914.972,89, lo que representa una reducción de casi el 50% respecto a la cifra inicial.

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