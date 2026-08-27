Cienciano vs Montevideo City Torque: fechas y horarios confirmados de la llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: REUTERS/Ricardo Moraes.

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó las fechas y horarios de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, y Cienciano ya conoce su hoja de ruta hacia las semifinales. El ‘papá’ recibirá al Montevideo City Torque en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco en la ida, y una semana después viajará a Montevideo para disputar la vuelta. El ganador de la serie avanzará a las semifinales del torneo, cuya final se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La expectativa en la ’Ciudad Imperial’ es total y la ilusión de conseguir la segunda Copa Sudamericana se acrecenta conforme pasan las fases.

Fechas y horarios confirmados de los duelos entre Cienciano y Montevideo City Torque

Ida: 10 de septiembre | 19:30 horas (Perú) – 21:30 horas (Uruguay) | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Vuelta: 17 de septiembre | 21:30 horas (Uruguay) – 19:30 horas (Perú) | Montevideo

Cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana

De acuerdo con el cuadro oficial publicado por la Conmebol, los cuatro enfrentamientos de esta fase son los siguientes:

Santa Fe vs. Vasco da Gama | Ida: 8/9 – 17:00 COL / 19:00 BRA – Bogotá | Vuelta: 15/9 – 19:00 BRA / 17:00 COL – Río de Janeiro

Boca Juniors vs. São Paulo | Ida: 8/9 – 21:30 ARG/BRA – Buenos Aires | Vuelta: 15/9 – 21:30 BRA/ARG – São Paulo

Santos vs. Atlético Mineiro | Ida: 9/9 – 19:00 BRA – Santos | Vuelta: 16/9 – 19:00 BRA – Belo Horizonte

Cienciano vs. Montevideo City Torque | Ida: 10/9 – 19:30 PER / 21:30 URU – Cusco | Vuelta: 17/9 – 21:30 URU / 19:30 PER – Montevideo

Programación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: X Conmebol Sudamericana.

Cienciano y Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana 2026

Cienciano llegó a los cuartos de final tras protagonizar dos series de ida y vuelta con autoridad. Primero remontó una derrota ante Lanús con una goleada de 4-0 en Cusco. Luego, en octavos, aplastó 6-1 a Botafogo en el Garcilaso de la Vega —con triplete de Matías Succar, doblete de Neri Bandiera y tanto de Marcos Martinich— y administró esa ventaja en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, donde cayó 1-0 pero avanzó con un global de 6-2. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo regresa a los cuartos de final del torneo después de 23 años, la última vez que lo hizo fue en 2003, cuando conquistó el título continental.

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Montevideo City Torque, por su parte, escribió su propia página en la historia del fútbol uruguayo. El equipo de Marcelo Méndez eliminó a Tigre con un global de 3-1 —triunfo 1-0 en Argentina y 2-1 en el Estadio Centenario— y se convirtió en el primer club uruguayo fuera de Peñarol y Nacional en alcanzar los cuartos de final de una competición Conmebol desde que Defensor Sporting lo lograra en 2015. En toda la campaña, el City Torque ganó siete de sus nueve partidos, con victorias ante Gremio, Palestino y Tigre.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

Cienciano solo registra una victoria en el Torneo Clausura 2026

Cienciano atraviesa una situación difícil de explicar. El equipo cusqueño vive dos realidades completamente distintas en la temporada: mientras en la Copa Sudamericana 2026 recibe elogios por su buen fútbol, sus goleadas y su clasificación a los cuartos de final, en el campeonato peruano no consigue encontrar regularidad y apenas ha ganado uno de sus seis partidos disputados en el Torneo Clausura de la Liga 1.

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La diferencia entre ambas campañas se hizo todavía más evidente en la última jornada del torneo local. Cienciano fue ampliamente superado por Sport Boys y terminó goleado 5-1, un resultado que profundizó las dudas alrededor de un equipo que, pocos días antes, había conseguido una histórica clasificación internacional.

El conjunto cusqueño ha demostrado en la Sudamericana que tiene argumentos para competir y protagonizar partidos de alto nivel, pero esos mismos recursos no aparecen con la misma frecuencia cuando enfrenta a sus rivales en la Liga 1.

Una tarde soñada para Sport Boys en el Callao. El equipo rosado remontó un marcador adverso y aplastó a Cienciano con un 5-1 inolvidable. Jesús Erustes fue la figura indiscutible del partido al anotar un póker de goles. ¡No te pierdas el resumen completo! | L1MAX