Perú

Agenda cultural en Lima del 27 de agosto al 2 de setiembre: Black Eyed Peas, Paulo Londra, Animatissimo y el Festival Escape del MALI

La ciudad cambia de mes con conciertos masivos, teatro, danza contemporánea, exposiciones gratuitas y un homenaje sinfónico a Los Caballeros del Zodiaco

Cuatro imágenes que incluyen al grupo Black Eyed Peas, a Paulo Londra, a un coro musical y al elenco de la obra teatral No estoy loca
Artistas internacionales y elencos teatrales encabezan la agenda cultural y de espectáculos en diversos escenarios de Lima.
Guardar

Lima cierra agosto y abre setiembre con una cartelera de gran formato. El Estadio Nacional recibe a Paulo Londra por primera vez, Black Eyed Peas regresa al Perú tras 15 años de ausencia, y el Gran Teatro Nacional acoge en tres funciones “Seinto no Requiem”, el nuevo espectáculo sinfónico de Animatissimo que conmemora los 40 años de Los Caballeros del Zodiaco con orquesta, coro y las voces latinoamericanas originales de Ikki de Fénix y Shun de Andrómeda.

A eso se suman el Festival Escape del Museo de Arte de Lima (MALI), el Encuentro Internacional de Danza PUCP, nuevas exposiciones en el Centro Histórico y Pueblo Libre, teatro en varios distritos y una programación infantil que ocupa los fines de semana.

PUBLICIDAD

BALLET Y DANZA

Encuentro Internacional de Danza PUCP 2026

La Facultad de Artes Escénicas y la Especialidad de Danza de la PUCP presentan la edición 2026 de su Encuentro Internacional de Danza, centrada en la creación colectiva como práctica artística y de comunidad. La Capa Escénica presenta cinco obras en el Teatro de la Universidad del Pacífico y el Cultural Station del Británico Cultural, con funciones de lunes a sábado a las 8:30 p. m. El programa incluye Y si soy un ángel (Lui Vizcarra), Artilugios de la mirada (Cristina Velarde), El poder de la forma (Alex Álvarez), Arde (Cori Cruz y Lucía Meléndez) y la presentación de la Compañía Veracruzana el sábado 5 de setiembre. Los resultados de las residencias pedagógicas se presentarán en la Losa Escénica de la Facultad de Artes Escénicas, y el conversatorio “Prácticas artísticas en la danza latinoamericana: investigación, improvisación y comunidad” será en el Auditorio de la Facultad de Arte y Diseño.

  • Lugar: Teatro de la Universidad del Pacífico / Cultural Station del Británico Cultural
  • Fechas: del 31 de agosto al 5 de setiembre (el 2 de setiembre no hay función)
  • Horarios: Lunes a sábado, 8:30 p. m.
  • Entrada: Libre
Un grupo de bailarines realiza movimientos sobre un escenario iluminado con luces cálidas y humo denso en el centro
La Facultad de Artes Escénicas de la PUCP presenta del 31 de agosto al 5 de setiembre cinco obras de danza contemporánea de creadores peruanos, chilenos, mexicanos y la Compañía de la Universidad Veracruzana, con ingreso libre.

CONCIERTOS

Paulo Londra — Next Round Tour 2026

Paulo Londra llega al Estadio Nacional el sábado 29 de agosto en su primera presentación en ese recinto. El concierto forma parte del Next Round Tour 2026, con el que el artista cordobés repasa los éxitos que lo consolidaron como referente del género urbano a nivel global.

PUBLICIDAD

  • Lugar: Estadio Nacional, Av. José Díaz s/n, Lima
  • Cuándo: Viernes 29 de agosto
  • Entrada: Desde 147 soles en Teleticket
Cartel en blanco y negro con la imagen de Paulo Londra y texto que anuncia un concierto el 29 de agosto en el Estadio Nacional de Lima
Paulo Londra se presenta por primera vez en el Estadio Nacional el 29 de agosto como parte de su gira mundial 2026.

Black Eyed Peas

Black Eyed Peas regresa al Perú el martes 2 de setiembre tras 15 años de ausencia. Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo se presentan en el Arena 1 Park con un repertorio que incluye I Gotta Feeling, Where Is The Love?, Boom Boom Pow, Pump It y Let’s Get It Started, entre otros temas. Lima es la primera parada de la banda en Sudamérica antes de su presentación en el Rock in Rio de Brasil.

  • Lugar: Arena 1 Park, Circuito de Playas s/n, San Miguel
  • Cuándo: Martes 2 de setiembre
  • Entrada: Desde 225 soles en Ticketmaster
Tres hombres con gafas de sol posan frente a un fondo geométrico azul de neón con el texto Black Eyed Peas en la parte inferior
Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo regresan al Perú el 2 de setiembre tras 15 años de ausencia, con Lima como primera parada de su gira por Sudamérica.

Animatissimo — Seinto no Requiem

Animatissimo presenta “Seinto no Requiem”, un nuevo espectáculo sinfónico que conmemora los 40 años de Los Caballeros del Zodiaco con un repertorio completamente distinto al de su anterior homenaje. El programa incluye Pegasus Fantasy, Soldier Dream, The Imperial March y Greatest Eclipse, entre otras piezas. Como invitados especiales participan Marcos Patiño y Pepe Vilchis, voces latinoamericanas de Ikki de Fénix y Shun de Andrómeda respectivamente.

  • Lugar: Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
  • Cuándo: Sábado 29 de agosto, 8:00 p. m. / Domingo 30 de agosto, 4:00 p. m. y 8:00 p. m.
  • Entrada: A la venta en Teleticket
Un coro masculino con túnicas blancas y detalles dorados canta en un escenario iluminado junto a instrumentos de percusión
El Gran Teatro Nacional acoge los días 29 y 30 de agosto un nuevo espectáculo sinfónico que celebra los 40 años de Los Caballeros del Zodiaco con orquesta, coro y las voces latinoamericanas de Ikki de Fénix y Shun de Andrómeda.

The Galactic Orchestra Contraataca: Entre la Fuerza y el Lado Oscuro

Filmusik presenta la segunda edición de su espectáculo sinfónico de Star Wars en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, con 120 artistas en escena. La Orquesta Roraima Phil y el Coro Filarmónico Roraima interpretan los arreglos originales de John Williams, con piezas como Duel of the Fates, The Imperial March, Across the Stars y Battle of the Heroes. El espectáculo dura 120 minutos e incluye, desde las 5:00 p. m., zonas de activaciones, exhibición de coleccionistas, cosplay y propuestas gastronómicas previas al concierto, que inicia a las 8:00 p. m.

  • Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición, Lima
  • Cuándo: Viernes 29 de agosto, 8:00 p. m. (activaciones desde las 5:00 p. m.)
  • Entrada: Desde 137.50 soles en Ticketmaster
Darth Vader al centro con soldados imperiales y tanques caminantes sobre un fondo nevado con texto publicitario del concierto
The Galactic Orchestra Contraataca. Filmusik reúne a 120 artistas en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el 29 de agosto para interpretar los arreglos originales de John Williams de la saga Star Wars.

Adrián Bello en el Gran Teatro Nacional

El cantante peruano Adrián Bello llega por primera vez al Gran Teatro Nacional con un formato gospel sinfónico, nuevos arreglos e invitados sorpresa.

  • Lugar: Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
  • Cuándo: Lunes 1 de setiembre
  • Entrada: Desde 109 soles en Joinnus
Afiche publicitario con el rostro del cantante Adrián Bello y texto que anuncia su presentación en el Gran Teatro Nacional el 1 de septiembre
El cantante peruano Adrián Bello presenta su concierto en formato gospel sinfónico en el Gran Teatro Nacional de Lima el 1 de septiembre.

Tributo a Juan Gabriel — Juan Gabriel vive, a diez años de su partida

Ronald Hidalgo encabeza este homenaje al Divo de Juárez a diez años de su muerte, acompañado de mariachi, orquesta y coros, con más de 15 músicos en escena. La función de gala incluye la participación de imitadores de José Feliciano (a cargo de Sebastián Landa) y Raphael (a cargo de Josué Rivaldo).

  • Lugar: Teatro Plaza Norte, Tomás Valle s/n, cruce con Panamericana Norte, Independencia
  • Cuándo: Viernes 29 de agosto, 7:30 p. m.
  • Entrada: Desde 59 soles en Teleticket
Cartel publicitario con tres cantantes, el título Juan Gabriel vive, la fecha 29 de agosto y el logotipo del Teatro Plaza Norte
Ronald Hidalgo encabeza el homenaje al Divo de Juárez a diez años de su muerte, con mariachi, orquesta, coros y más de 15 músicos en escena en el Teatro Plaza Norte.

Tributos gratuitos en el BRITÁNICO

El Británico Cultural ofrece dos conciertos de ingreso libre el jueves 27 de agosto. Presencia: Tributo a Led Zeppelin, a cargo de Simón Díaz “Tibu”, Renato Var, Óscar Oberti y Ernesto Villar, se presentará a las 7:30 p. m. en el Auditorio San Juan de Lurigancho. En paralelo, Priss Arévalo ofrece un tributo a Mon Laferte junto a Kevin Levano y Ger Vergara, también a las 7:30 p. m., en el Auditorio Los Jardines.

  • Lugar: Británico Cultural — Auditorio San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia 1531) / Auditorio Los Jardines
  • Cuándo: Jueves 27 de agosto, 7:30 p. m.
  • Entrada: Libre
Una mujer con cabello rojo viste ropa negra de pie junto a un micrófono en un escenario con grandes flores rojas en el suelo
La cantante Priss Arévalo interpreta un homenaje a Mon Laferte sobre un escenario decorado con flores rojas en el Británico Cultural.

EXPOSICIONES Y FERIAS

La estructura del instante — Paolo Vigo

El artista trujillano Paolo Vigo (1980) continúa con su exposición en la Galería Índigo de San Isidro, donde 19 obras —siete pinturas, diez impresiones giclée y dos esculturas— exploran la identidad y la memoria a través de personajes con antifaces de los que brotan elementos de la naturaleza. “Mi trabajo muchas veces es una forma de expresar mi preocupación por la contaminación social y ambiental”, afirma el artista.

  • Lugar: Galería Índigo, Av. El Bosque (antes Daniel Hernández) 260, San Isidro
  • Hasta cuándo: 10 de setiembre
  • Horarios: Lunes a sábado, 10:30 a. m. a 8:30 p. m.; domingos y feriados, 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
  • Entrada: Libre
Un hombre en ropa negra sentado en una silla giratoria frente a dos cuadros de gran formato recostados sobre una pared
El artista trujillano Paolo Vigo expone hasta el 10 de setiembre en la Galería Índigo de San Isidro 19 obras que exploran la identidad y la memoria a través de personajes con antifaces de los que brotan elementos de la naturaleza.

“Diagnóstico de un Soñante” — Hugo Salazar Chuquimango

El artista Hugo Salazar Chuquimango (Callao, 1980) mantiene abierta en el Espacio Cultural Casa Rubens de Pueblo Libre su segunda exposición individual del año, con 23 obras que ponen en diálogo sus pinturas surrealistas de juventud con su producción reciente de carácter simbólico y místico.

  • Lugar: Espacio Cultural Casa Rubens, calle Benigno Cornejo 449, Pueblo Libre
  • Hasta cuándo: 20 de setiembre
  • Horarios: Martes a domingo, 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
  • Entrada: Libre
Un hombre con bigote y suéter rojo posa delante de cuadros con figuras humanas y un paisaje al atardecer
Hugo Salazar Chuquimango presenta en Casa Rubens, Pueblo Libre, 23 obras que dialogan entre su etapa surrealista de juventud y su producción reciente de carácter simbólico y místico.

“Magnum Opus” — Luis Miguel Portilla Tuesta

El pintor Luis Miguel Portilla Tuesta, nacido en Chachapoyas y ganador de la convocatoria “Vive Cultural 2026”, presenta en la Sala Tsuchiya del Centro Cultural de Bellas Artes una exposición sobre la exploración de la luz como elemento pictórico y simbólico. La curaduría es de Eleine Rodríguez Castañeda de Yance. “No considero esta exposición como una conclusión. La entiendo como una estación dentro de un viaje”, señala el artista.

  • Lugar: Sala Tsuchiya, Centro Cultural de Bellas Artes, Jr. Huallaga 426, Centro Histórico de Lima
  • Hasta cuándo: 3 de setiembre
  • Horarios: Martes a domingo, 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Entrada: Libre
Un hombre con chaqueta marrón posa de pie junto a un cuadro rectangular que representa figuras enmascaradas sobre tonos rojos
"Magnum Opus" — Luis Miguel Portilla Tuesta El pintor Luis Miguel Portilla Tuesta expone hasta el 3 de setiembre en la Sala Tsuchiya del Centro Cultural de Bellas Artes una investigación pictórica sobre la luz como elemento visual y simbólico.

EVENTOS GRATUITOS

Festival Escape 2026 — MALI

El Vicerrectorado de Investigación de la PUCP organiza la segunda edición del Festival Escape en el Museo de Arte de Lima (MALI), del 27 al 30 de agosto, con programación gratuita de teatro, danza, cine y talleres. La agenda incluye BABELima, espectáculo de danza contemporánea que dialoga entre tradiciones andinas y lenguajes actuales, la lectura dramatizada Voces que retumban, de Ana Correa, la proyección de Satuko, documental sobre el líder campesino Saturnino Huillca, los cortometrajes de Miradas de mi Barrio —realizados por adolescentes de Barrios Altos—, y Artilugios de la mirada, pieza de danza que propone observar una misma coreografía desde tres puntos distintos. El viernes 28, el festival se suma a la Noche MALI con la lectura dramatizada y la presentación de la Latin Perú Big Band de la PUCP.

  • Lugar: Museo de Arte de Lima (MALI), Av. 9 de Diciembre 125, Cercado de Lima
  • Hasta cuándo: 30 de agosto
  • Entrada: Libre. Más información en escape.pucp.edu.pe

VIII Encuentro de Escritoras Peruanas

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) organiza la octava edición de su Encuentro de Escritoras Peruanas, del 1 al 4 de setiembre, de 7:00 a 9:00 p. m., en la Biblioteca del ICPNA de Miraflores. La programación incluye mesas sobre escritoras peruanas en Estados Unidos, narrativa y naturaleza, periodismo e inteligencia artificial, novela gráfica, nueva narrativa del siglo XXI y poesía. La edición 2026 rinde homenaje a la filósofa y docente Pepi Patrón, doctora en Filosofía por la Universidad de Lovaina la Nueva y profesora principal de la PUCP, reconocida con la Orden al Mérito de la Mujer 2010 y la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura en 2015.

  • Lugar: Biblioteca del ICPNA de Miraflores, Av. Angamos Oeste 120, Miraflores
  • Hasta cuándo: 4 de setiembre
  • Horarios: Lunes a jueves, 7:00 p. m. a 9:00 p. m.
  • Entrada: Libre, previa inscripción
Mosaico de seis fotografías dispuestas en dos filas y tres columnas con los retratos individuales de seis mujeres
El ICPNA de Miraflores reúne del 1 al 4 de setiembre a escritoras, académicas y periodistas peruanas en su octava edición, con un homenaje central a la filósofa Pepi Patrón.

Taller Rima que Rima: Versa como jugando — Británico Cultural

El Británico Cultural ofrece un taller de poesía y rima a cargo de Paul Castán (Chile) y María Haydeé Guerra (Perú), dirigido a público familiar desde los 12 años.

  • Lugar: Británico Cultural, Auditorio Miraflores, Jr. Bellavista 531
  • Cuándo: Sábado 29 de agosto, 11:00 a. m.
  • Entrada: Libre, previa inscripción en este formulario
Una mujer de cabello oscuro sostiene un micrófono negro mientras viste una chaqueta roja y un collar con dije
El Británico Cultural ofrece el 29 de agosto un taller gratuito de poesía y rima para público familiar desde los 12 años, a cargo de los poetas Paul Castán y María Haydeé Guerra.

TEATRO

No estoy loca

Anahí De Cárdenas escribe y protagoniza este musical original sobre Ana, una mujer internada en el psiquiátrico Amor y Paz que debe enfrentar terapias absurdas y recuerdos fragmentados mientras se pregunta si está enferma o simplemente ve el mundo con demasiada claridad. El elenco incluye a Trilce Cavero, Juan Carlos Rey De Castro, Miguel Álvarez, Majo Bueno, Junior Baglietto, Vanessa Escudero, Vera Pérez Luna y Raúl Romero.

  • Lugar: Teatro Municipal de Surco, Cl. Sacramento 236, Santiago de Surco
  • Hasta cuándo: 6 de setiembre
  • Horarios: Jueves, viernes y sábados, 8:00 p. m.; domingos, 7:00 p. m.
  • Entrada: Desde 45 soles en Joinnus
Cartel publicitario con el título No estoy loca en letras verdes y varios actores posando en fila sobre un fondo verde
Anahí De Cárdenas encabeza el elenco de la obra musical 'No estoy loca' en la cartelera del Teatro Municipal de Surco en Lima.

El apego

Emanuel Soriano protagoniza en solitario esta obra argentina sobre un hombre que visita a su anciano padre y revisa si esas visitas responden al deber, la culpa o el amor. Dramaturgia de Emiliano Dionisi y dirección de Fito Valles. Producción de La Flecha.

  • Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma, Av. Larco 770, Miraflores
  • Cuándo: Jueves 27 de agosto, 8:00 p. m.
  • Entrada: 60 soles en Joinnus
Afiche promocional con el rostro de un hombre y el título El apego, junto a detalles de funciones en el Centro Cultural Ricardo Palma
Emanuel Soriano protagoniza en solitario esta obra argentina sobre un hombre que revisa si sus visitas al padre anciano responden al deber, la culpa o el amor, el 27 de agosto en el Centro Cultural Ricardo Palma.

¿Quién M!@ organizó la despedida?

Marisol Aguirre, Leslie Stewart, Issa Ringgold y Mónica Torres protagonizan esta comedia sobre una despedida de soltera que se desmorona antes de empezar, con la participación en voz en off de Eva Ayllón. Texto y dirección de Federico Abrill. Apta para mayores de 16 años. Duración aproximada: 60 minutos.

  • Lugar: Centro Cultural CAFAE-SE, Av. Arequipa 2985, San Isidro
  • Hasta cuándo: 19 de setiembre (viernes y sábados, excepto sábado 29 de agosto)
  • Horarios: Viernes y sábados, 8:00 p. m.
  • Entrada: Desde 60 soles (individual) o desde 50 soles por persona en grupo, en Joinnus
Cuatro actrices posan bajo un globo rosa con forma de corazón y el título de una obra sobre un fondo morado con texto informativo
Marisol Aguirre, Leslie Stewart, Issa Ringgold y Mónica Torres protagonizan esta comedia sobre una despedida de soltera que se desmorona antes de comenzar, con funciones hasta el 19 de setiembre en el Centro Cultural CAFAE-SE.

Inmaduros — 2da temporada

Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres continúan en el Nuevo Teatro Julieta con esta comedia sobre dos amigos cuya amistad se pone a prueba cuando un secreto explosivo sale a la luz. Texto de Juan Vera y Daniel Cúparo, dirección de Ximena Arroyo y Marco Paulo Meléndez.

  • Lugar: Nuevo Teatro Julieta, Psj. Porta 132, Miraflores Hasta cuándo: 30 de agosto
  • Horarios: Jueves a domingo, 8:00 p. m.
  • Entrada: Desde 35 soles en Joinnus
Seis personas (cuatro mujeres, dos hombres) posan con gestos exagerados. Se lee "inmaduros", "Nuevo Teatro Julieta", "APDAYC", "Juan Vera y Daniel Cúparo"
Seis actores de la comedia “Inmaduros”, con Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres, posan en la imagen promocional para la segunda temporada de la obra en el Nuevo Teatro Julieta de Lima.

STAND UP Y MONÓLOGOS

Se busca marido cama afuera — Johanna San Miguel

Johanna San Miguel continúa cada jueves en el Centro de Convenciones Bianca con su comedia sobre la reinvención personal, con música en vivo. La función de la semana corresponde al jueves 27 de agosto.

  • Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Av. Almirante Miguel Grau 135, Barranco
  • Hasta cuándo: 24 de setiembre (solo jueves)
  • Horarios: Jueves, 8:00 p. m.
  • Entrada: Desde 51 soles en Teleticket
Una mujer con cabello rubio, chaqueta de cuero negra y aretes de aro, sostiene un cigarrillo encendido en una mano y un ramo de flores en la otra
Johanna San Miguel, artista principal del monólogo "Se busca marido cama afuera", para la promoción de su espectáculo en Lima.

Migajera nunca más — Yiddá Eslava

Yiddá Eslava presenta en La Estación de Barranco su espectáculo de humor sobre la autoestima y las relaciones, todos los martes de setiembre a las 8:00 p. m. El local exige un consumo mínimo de 30 soles por persona.

  • Lugar: La Estación de Barranco
  • Hasta cuándo: 29 de setiembre (solo martes)
  • Horarios: Martes, 8:00 p. m.
  • Entrada: Desde 50 soles en Teleticket

EVENTOS INFANTILES

Los 3 cerditos, Princesas y Rey León — Arlequin Teatro

La productora Arlequin Teatro presenta tres obras simultáneas en el Teatro Auditorio Miraflores todos los sábados y domingos. Los 3 cerditos se presenta a las 2:30 p. m. (hasta el 27 de setiembre); Princesas, a las 4:00 p. m. (hasta el 1 de noviembre); y Rey León, a las 5:30 p. m. (solo 29 y 30 de agosto). Las tres obras duran aproximadamente una hora y son aptas para todo público.

  • Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores
  • Cuándo: Sábados y domingos desde el 29 de agosto
  • Entrada: 25 soles por obra en Teleticket
Afiche dividido en tres partes que muestra ilustraciones de El Rey León, varias princesas junto a Mickey Mouse y los tres cerditos
La productora Arlequin Teatro presenta las obras 'El Rey León', 'Princesas' y 'Los tres cerditos' en el Teatro Auditorio Miraflores de Lima.

El príncipe, el dragón y otras mentiras

Sophie, una joven princesa, desafía el matrimonio impuesto por el reino y emprende una aventura junto al leñador Rocco en esta obra musical familiar sobre la autenticidad y la libertad de elegir. El ingreso es libre, pero las entradas deben separarse previamente en Ticketmaster, con un máximo de dos por persona.

  • Lugar: Sala Alzedo, Teatro Principal Manuel A. Segura, Jr. Huancavelica 265, Cercado de Lima
  • Cuándo: Sábado 30 de agosto, 5:00 p. m.
  • Entrada: Libre, previa separación en Ticketmaster
Cartel con el título El príncipe, el dragón y otras mentiras sobre un paisaje de fantasía con un castillo y cuatro personajes
Una princesa que desafía el matrimonio impuesto y un leñador como compañero de aventura protagonizan esta obra musical familiar de ingreso libre el 30 de agosto en el Teatro Segura.

Jugando con el Lobo Feroz

Lobualdo Ferozino se queda solo en el bosque encantado y necesita la ayuda del público para contar los cuentos. Un espectáculo interactivo para toda la familia en el Teatro Juanita Tarnawiecki de Barranco.

  • Lugar: Teatro Juanita Tarnawiecki (ex Mocha Graña), Sáenz Peña 105, Barranco
  • Cuándo: Viernes 29 de agosto, 4:00 p. m.
  • Entrada: Desde 34 soles en Teleticket
Ilustración con el título Jugando con el Lobo Feroz, el texto De Alexander Pacheco y personajes de cuentos de hadas en un campo verde
Lobualdo Ferozino necesita la ayuda del público para contar sus cuentos en este espectáculo interactivo para toda la familia el 29 de agosto en el Teatro Juanita Tarnawiecki de Barranco.

Saltimbanquis

Gloria María Solari dirige esta adaptación de Los músicos de Bremen de los hermanos Grimm, con Zelma Gálvez y Oriana Cicconi al frente de un elenco que incluye a alumnos del taller de teatro de la propia directora.

  • Lugar: Teatro Mario Vargas Llosa, Biblioteca Nacional del Perú, San Borja
  • Hasta cuándo: 27 de setiembre
  • Entrada: En Teleticket y en la boletería
Cartel promocional de la obra Saltimbanquis con cinco actores caracterizados sobre fondo azul y datos de las funciones en la parte inferior
La obra teatral infantil Saltimbanquis, dirigida por Gloria María Solari, se presenta en el Teatro Mario Vargas Llosa de San Borja a partir del 15 de agosto.

Temas Relacionados

Agenda culturalAgenda cultural en LimaBlack Eyed PeasPaulo LondraMALIConciertos en LimaTeatroDanzaBalletperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partido de Keiko Fujimori recibió más de S/2 millones mediante mecanismo que oculta identidad de aportantes de campaña

Según documentación de la ONPE difundida por Latina, Fuerza Popular captó S/2,13 millones mediante 18 operaciones en las que la identidad de los contribuyentes quedó fuera de los registros entregados por la agrupación

Partido de Keiko Fujimori recibió más de S/2 millones mediante mecanismo que oculta identidad de aportantes de campaña

Sport Boys sufre contratiempo antes de enfrentar a Sporting Cristal: plantel quedó varado en Piura tras cancelación de vuelo

El cuadro ‘rosado’ debía regresar al Callao a primera hora de este jueves, pero un problema con la aeronave obligó a modificar su itinerario, aunque perdió una jornada clave de preparación

Sport Boys sufre contratiempo antes de enfrentar a Sporting Cristal: plantel quedó varado en Piura tras cancelación de vuelo

A palazos, pedradas y hasta objetos punzocortantes: así fue la pelea entre pescadores y paseadores en La Punta

La violenta pelea se registró en la playa Cantolao, en La Punta, luego de que pescadores y paseadores turísticos se enfrentaran porque ambos grupos querían usar la misma zona para trabajar y ofrecer sus servicios

A palazos, pedradas y hasta objetos punzocortantes: así fue la pelea entre pescadores y paseadores en La Punta

Hasta seis nuevas DANA podrían acercarse a Perú: Senamhi advierte que el mar caliente puede intensificar sus efectos meteorológicos

DANA Bertha y DANA Aníbal ya se disiparon, pero el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú prevé nuevas incursiones. Estos sistemas pueden provocar lluvias, nevadas, deslizamientos y vientos intensos

Hasta seis nuevas DANA podrían acercarse a Perú: Senamhi advierte que el mar caliente puede intensificar sus efectos meteorológicos

La dura exigencia de Agustín Lozano para el arbitraje peruano: “Hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones”

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol reclamó que los jueces dejen de ser el centro de atención en los partidos y adelantó cambios drásticos en el cuerpo arbitral para finales de año

La dura exigencia de Agustín Lozano para el arbitraje peruano: “Hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Partido de Keiko Fujimori recibió más de S/2 millones mediante mecanismo que oculta identidad de aportantes de campaña

Partido de Keiko Fujimori recibió más de S/2 millones mediante mecanismo que oculta identidad de aportantes de campaña

María Luisa Carrillo, esposa del premier Luis Galarreta, fue contratada en el Congreso

Defensor del Pueblo insinúa que Keiko Fujimori solo necesita cerrar el Congreso para disparar su “popularidad”

Juan Sheput pide investigar a mano derecha de Acuña por contratar a aportantes de APP en programa de Trabajo

PJ suspende proceso contra los exconsejeros del CNM Iván Noguera y Guido Águila por caso José Luna

ENTRETENIMIENTO

Patricio Parodi revela la exorbitante cifra que gasta en sus fiestas: “Nunca nadie se aburre en mi box”

Patricio Parodi revela la exorbitante cifra que gasta en sus fiestas: “Nunca nadie se aburre en mi box”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

‘La Bella Luz’ regresa a los escenarios con versus frente a ‘Los Caribeños de Guadalupe’

Juliana Oxenford comparte fuertes mensajes tras el nuevo romance de Vanessa Terkes con su exesposo, Milovan Radovic

María Pía Copello contesta a Curwen luego de dudas sobre sus cifras en YouTube: “Nosotros escogemos nuestras batallas”

DEPORTES

Sport Boys sufre contratiempo antes de enfrentar a Sporting Cristal: plantel quedó varado en Piura tras cancelación de vuelo

Sport Boys sufre contratiempo antes de enfrentar a Sporting Cristal: plantel quedó varado en Piura tras cancelación de vuelo

La dura exigencia de Agustín Lozano para el arbitraje peruano: “Hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones”

Kevin Borjas pronostica un KO en su pelea ante el japonés Rei Tsuruya en el UFC Shanghái: “Yo he venido aquí para ganar”

Lo que le falta a Irven Ávila para convertirse en el segundo máximo goleador histórico de Sporting Cristal: desplazaría a Alberto Gallardo

Ignacio Buse y su ruta definida en el US Open 2026: debutará ante el local Marcos Giron, a quien ya venció este año