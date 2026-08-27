Agenda cultural en Lima del 27 de agosto al 2 de setiembre: Black Eyed Peas, Paulo Londra, Animatissimo y el Festival Escape del MALI

Lima cierra agosto y abre setiembre con una cartelera de gran formato. El Estadio Nacional recibe a Paulo Londra por primera vez, Black Eyed Peas regresa al Perú tras 15 años de ausencia, y el Gran Teatro Nacional acoge en tres funciones “Seinto no Requiem”, el nuevo espectáculo sinfónico de Animatissimo que conmemora los 40 años de Los Caballeros del Zodiaco con orquesta, coro y las voces latinoamericanas originales de Ikki de Fénix y Shun de Andrómeda.
A eso se suman el Festival Escape del Museo de Arte de Lima (MALI), el Encuentro Internacional de Danza PUCP, nuevas exposiciones en el Centro Histórico y Pueblo Libre, teatro en varios distritos y una programación infantil que ocupa los fines de semana.
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BALLET Y DANZA
Encuentro Internacional de Danza PUCP 2026
La Facultad de Artes Escénicas y la Especialidad de Danza de la PUCP presentan la edición 2026 de su Encuentro Internacional de Danza, centrada en la creación colectiva como práctica artística y de comunidad. La Capa Escénica presenta cinco obras en el Teatro de la Universidad del Pacífico y el Cultural Station del Británico Cultural, con funciones de lunes a sábado a las 8:30 p. m. El programa incluye Y si soy un ángel (Lui Vizcarra), Artilugios de la mirada (Cristina Velarde), El poder de la forma (Alex Álvarez), Arde (Cori Cruz y Lucía Meléndez) y la presentación de la Compañía Veracruzana el sábado 5 de setiembre. Los resultados de las residencias pedagógicas se presentarán en la Losa Escénica de la Facultad de Artes Escénicas, y el conversatorio “Prácticas artísticas en la danza latinoamericana: investigación, improvisación y comunidad” será en el Auditorio de la Facultad de Arte y Diseño.
- Lugar: Teatro de la Universidad del Pacífico / Cultural Station del Británico Cultural
- Fechas: del 31 de agosto al 5 de setiembre (el 2 de setiembre no hay función)
- Horarios: Lunes a sábado, 8:30 p. m.
- Entrada: Libre
CONCIERTOS
Paulo Londra — Next Round Tour 2026
Paulo Londra llega al Estadio Nacional el sábado 29 de agosto en su primera presentación en ese recinto. El concierto forma parte del Next Round Tour 2026, con el que el artista cordobés repasa los éxitos que lo consolidaron como referente del género urbano a nivel global.
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- Lugar: Estadio Nacional, Av. José Díaz s/n, Lima
- Cuándo: Viernes 29 de agosto
- Entrada: Desde 147 soles en Teleticket
Black Eyed Peas
Black Eyed Peas regresa al Perú el martes 2 de setiembre tras 15 años de ausencia. Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo se presentan en el Arena 1 Park con un repertorio que incluye I Gotta Feeling, Where Is The Love?, Boom Boom Pow, Pump It y Let’s Get It Started, entre otros temas. Lima es la primera parada de la banda en Sudamérica antes de su presentación en el Rock in Rio de Brasil.
- Lugar: Arena 1 Park, Circuito de Playas s/n, San Miguel
- Cuándo: Martes 2 de setiembre
- Entrada: Desde 225 soles en Ticketmaster
Animatissimo — Seinto no Requiem
Animatissimo presenta “Seinto no Requiem”, un nuevo espectáculo sinfónico que conmemora los 40 años de Los Caballeros del Zodiaco con un repertorio completamente distinto al de su anterior homenaje. El programa incluye Pegasus Fantasy, Soldier Dream, The Imperial March y Greatest Eclipse, entre otras piezas. Como invitados especiales participan Marcos Patiño y Pepe Vilchis, voces latinoamericanas de Ikki de Fénix y Shun de Andrómeda respectivamente.
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- Lugar: Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
- Cuándo: Sábado 29 de agosto, 8:00 p. m. / Domingo 30 de agosto, 4:00 p. m. y 8:00 p. m.
- Entrada: A la venta en Teleticket
The Galactic Orchestra Contraataca: Entre la Fuerza y el Lado Oscuro
Filmusik presenta la segunda edición de su espectáculo sinfónico de Star Wars en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, con 120 artistas en escena. La Orquesta Roraima Phil y el Coro Filarmónico Roraima interpretan los arreglos originales de John Williams, con piezas como Duel of the Fates, The Imperial March, Across the Stars y Battle of the Heroes. El espectáculo dura 120 minutos e incluye, desde las 5:00 p. m., zonas de activaciones, exhibición de coleccionistas, cosplay y propuestas gastronómicas previas al concierto, que inicia a las 8:00 p. m.
- Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición, Lima
- Cuándo: Viernes 29 de agosto, 8:00 p. m. (activaciones desde las 5:00 p. m.)
- Entrada: Desde 137.50 soles en Ticketmaster
Adrián Bello en el Gran Teatro Nacional
El cantante peruano Adrián Bello llega por primera vez al Gran Teatro Nacional con un formato gospel sinfónico, nuevos arreglos e invitados sorpresa.
- Lugar: Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
- Cuándo: Lunes 1 de setiembre
- Entrada: Desde 109 soles en Joinnus
Tributo a Juan Gabriel — Juan Gabriel vive, a diez años de su partida
Ronald Hidalgo encabeza este homenaje al Divo de Juárez a diez años de su muerte, acompañado de mariachi, orquesta y coros, con más de 15 músicos en escena. La función de gala incluye la participación de imitadores de José Feliciano (a cargo de Sebastián Landa) y Raphael (a cargo de Josué Rivaldo).
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- Lugar: Teatro Plaza Norte, Tomás Valle s/n, cruce con Panamericana Norte, Independencia
- Cuándo: Viernes 29 de agosto, 7:30 p. m.
- Entrada: Desde 59 soles en Teleticket
Tributos gratuitos en el BRITÁNICO
El Británico Cultural ofrece dos conciertos de ingreso libre el jueves 27 de agosto. Presencia: Tributo a Led Zeppelin, a cargo de Simón Díaz “Tibu”, Renato Var, Óscar Oberti y Ernesto Villar, se presentará a las 7:30 p. m. en el Auditorio San Juan de Lurigancho. En paralelo, Priss Arévalo ofrece un tributo a Mon Laferte junto a Kevin Levano y Ger Vergara, también a las 7:30 p. m., en el Auditorio Los Jardines.
- Lugar: Británico Cultural — Auditorio San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia 1531) / Auditorio Los Jardines
- Cuándo: Jueves 27 de agosto, 7:30 p. m.
- Entrada: Libre
EXPOSICIONES Y FERIAS
La estructura del instante — Paolo Vigo
El artista trujillano Paolo Vigo (1980) continúa con su exposición en la Galería Índigo de San Isidro, donde 19 obras —siete pinturas, diez impresiones giclée y dos esculturas— exploran la identidad y la memoria a través de personajes con antifaces de los que brotan elementos de la naturaleza. “Mi trabajo muchas veces es una forma de expresar mi preocupación por la contaminación social y ambiental”, afirma el artista.
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- Lugar: Galería Índigo, Av. El Bosque (antes Daniel Hernández) 260, San Isidro
- Hasta cuándo: 10 de setiembre
- Horarios: Lunes a sábado, 10:30 a. m. a 8:30 p. m.; domingos y feriados, 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Entrada: Libre
“Diagnóstico de un Soñante” — Hugo Salazar Chuquimango
El artista Hugo Salazar Chuquimango (Callao, 1980) mantiene abierta en el Espacio Cultural Casa Rubens de Pueblo Libre su segunda exposición individual del año, con 23 obras que ponen en diálogo sus pinturas surrealistas de juventud con su producción reciente de carácter simbólico y místico.
- Lugar: Espacio Cultural Casa Rubens, calle Benigno Cornejo 449, Pueblo Libre
- Hasta cuándo: 20 de setiembre
- Horarios: Martes a domingo, 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Entrada: Libre
“Magnum Opus” — Luis Miguel Portilla Tuesta
El pintor Luis Miguel Portilla Tuesta, nacido en Chachapoyas y ganador de la convocatoria “Vive Cultural 2026”, presenta en la Sala Tsuchiya del Centro Cultural de Bellas Artes una exposición sobre la exploración de la luz como elemento pictórico y simbólico. La curaduría es de Eleine Rodríguez Castañeda de Yance. “No considero esta exposición como una conclusión. La entiendo como una estación dentro de un viaje”, señala el artista.
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- Lugar: Sala Tsuchiya, Centro Cultural de Bellas Artes, Jr. Huallaga 426, Centro Histórico de Lima
- Hasta cuándo: 3 de setiembre
- Horarios: Martes a domingo, 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Entrada: Libre
EVENTOS GRATUITOS
Festival Escape 2026 — MALI
El Vicerrectorado de Investigación de la PUCP organiza la segunda edición del Festival Escape en el Museo de Arte de Lima (MALI), del 27 al 30 de agosto, con programación gratuita de teatro, danza, cine y talleres. La agenda incluye BABELima, espectáculo de danza contemporánea que dialoga entre tradiciones andinas y lenguajes actuales, la lectura dramatizada Voces que retumban, de Ana Correa, la proyección de Satuko, documental sobre el líder campesino Saturnino Huillca, los cortometrajes de Miradas de mi Barrio —realizados por adolescentes de Barrios Altos—, y Artilugios de la mirada, pieza de danza que propone observar una misma coreografía desde tres puntos distintos. El viernes 28, el festival se suma a la Noche MALI con la lectura dramatizada y la presentación de la Latin Perú Big Band de la PUCP.
- Lugar: Museo de Arte de Lima (MALI), Av. 9 de Diciembre 125, Cercado de Lima
- Hasta cuándo: 30 de agosto
- Entrada: Libre. Más información en escape.pucp.edu.pe
VIII Encuentro de Escritoras Peruanas
El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) organiza la octava edición de su Encuentro de Escritoras Peruanas, del 1 al 4 de setiembre, de 7:00 a 9:00 p. m., en la Biblioteca del ICPNA de Miraflores. La programación incluye mesas sobre escritoras peruanas en Estados Unidos, narrativa y naturaleza, periodismo e inteligencia artificial, novela gráfica, nueva narrativa del siglo XXI y poesía. La edición 2026 rinde homenaje a la filósofa y docente Pepi Patrón, doctora en Filosofía por la Universidad de Lovaina la Nueva y profesora principal de la PUCP, reconocida con la Orden al Mérito de la Mujer 2010 y la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura en 2015.
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- Lugar: Biblioteca del ICPNA de Miraflores, Av. Angamos Oeste 120, Miraflores
- Hasta cuándo: 4 de setiembre
- Horarios: Lunes a jueves, 7:00 p. m. a 9:00 p. m.
- Entrada: Libre, previa inscripción
Taller Rima que Rima: Versa como jugando — Británico Cultural
El Británico Cultural ofrece un taller de poesía y rima a cargo de Paul Castán (Chile) y María Haydeé Guerra (Perú), dirigido a público familiar desde los 12 años.
- Lugar: Británico Cultural, Auditorio Miraflores, Jr. Bellavista 531
- Cuándo: Sábado 29 de agosto, 11:00 a. m.
- Entrada: Libre, previa inscripción en este formulario
TEATRO
No estoy loca
Anahí De Cárdenas escribe y protagoniza este musical original sobre Ana, una mujer internada en el psiquiátrico Amor y Paz que debe enfrentar terapias absurdas y recuerdos fragmentados mientras se pregunta si está enferma o simplemente ve el mundo con demasiada claridad. El elenco incluye a Trilce Cavero, Juan Carlos Rey De Castro, Miguel Álvarez, Majo Bueno, Junior Baglietto, Vanessa Escudero, Vera Pérez Luna y Raúl Romero.
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- Lugar: Teatro Municipal de Surco, Cl. Sacramento 236, Santiago de Surco
- Hasta cuándo: 6 de setiembre
- Horarios: Jueves, viernes y sábados, 8:00 p. m.; domingos, 7:00 p. m.
- Entrada: Desde 45 soles en Joinnus
El apego
Emanuel Soriano protagoniza en solitario esta obra argentina sobre un hombre que visita a su anciano padre y revisa si esas visitas responden al deber, la culpa o el amor. Dramaturgia de Emiliano Dionisi y dirección de Fito Valles. Producción de La Flecha.
- Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma, Av. Larco 770, Miraflores
- Cuándo: Jueves 27 de agosto, 8:00 p. m.
- Entrada: 60 soles en Joinnus
¿Quién M!@ organizó la despedida?
Marisol Aguirre, Leslie Stewart, Issa Ringgold y Mónica Torres protagonizan esta comedia sobre una despedida de soltera que se desmorona antes de empezar, con la participación en voz en off de Eva Ayllón. Texto y dirección de Federico Abrill. Apta para mayores de 16 años. Duración aproximada: 60 minutos.
- Lugar: Centro Cultural CAFAE-SE, Av. Arequipa 2985, San Isidro
- Hasta cuándo: 19 de setiembre (viernes y sábados, excepto sábado 29 de agosto)
- Horarios: Viernes y sábados, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 60 soles (individual) o desde 50 soles por persona en grupo, en Joinnus
Inmaduros — 2da temporada
Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres continúan en el Nuevo Teatro Julieta con esta comedia sobre dos amigos cuya amistad se pone a prueba cuando un secreto explosivo sale a la luz. Texto de Juan Vera y Daniel Cúparo, dirección de Ximena Arroyo y Marco Paulo Meléndez.
- Lugar: Nuevo Teatro Julieta, Psj. Porta 132, Miraflores Hasta cuándo: 30 de agosto
- Horarios: Jueves a domingo, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 35 soles en Joinnus
STAND UP Y MONÓLOGOS
Se busca marido cama afuera — Johanna San Miguel
Johanna San Miguel continúa cada jueves en el Centro de Convenciones Bianca con su comedia sobre la reinvención personal, con música en vivo. La función de la semana corresponde al jueves 27 de agosto.
- Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Av. Almirante Miguel Grau 135, Barranco
- Hasta cuándo: 24 de setiembre (solo jueves)
- Horarios: Jueves, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 51 soles en Teleticket
Migajera nunca más — Yiddá Eslava
Yiddá Eslava presenta en La Estación de Barranco su espectáculo de humor sobre la autoestima y las relaciones, todos los martes de setiembre a las 8:00 p. m. El local exige un consumo mínimo de 30 soles por persona.
- Lugar: La Estación de Barranco
- Hasta cuándo: 29 de setiembre (solo martes)
- Horarios: Martes, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 50 soles en Teleticket
EVENTOS INFANTILES
Los 3 cerditos, Princesas y Rey León — Arlequin Teatro
La productora Arlequin Teatro presenta tres obras simultáneas en el Teatro Auditorio Miraflores todos los sábados y domingos. Los 3 cerditos se presenta a las 2:30 p. m. (hasta el 27 de setiembre); Princesas, a las 4:00 p. m. (hasta el 1 de noviembre); y Rey León, a las 5:30 p. m. (solo 29 y 30 de agosto). Las tres obras duran aproximadamente una hora y son aptas para todo público.
- Lugar: Teatro Auditorio Miraflores, Av. Larco 1150, Miraflores
- Cuándo: Sábados y domingos desde el 29 de agosto
- Entrada: 25 soles por obra en Teleticket
El príncipe, el dragón y otras mentiras
Sophie, una joven princesa, desafía el matrimonio impuesto por el reino y emprende una aventura junto al leñador Rocco en esta obra musical familiar sobre la autenticidad y la libertad de elegir. El ingreso es libre, pero las entradas deben separarse previamente en Ticketmaster, con un máximo de dos por persona.
- Lugar: Sala Alzedo, Teatro Principal Manuel A. Segura, Jr. Huancavelica 265, Cercado de Lima
- Cuándo: Sábado 30 de agosto, 5:00 p. m.
- Entrada: Libre, previa separación en Ticketmaster
Jugando con el Lobo Feroz
Lobualdo Ferozino se queda solo en el bosque encantado y necesita la ayuda del público para contar los cuentos. Un espectáculo interactivo para toda la familia en el Teatro Juanita Tarnawiecki de Barranco.
- Lugar: Teatro Juanita Tarnawiecki (ex Mocha Graña), Sáenz Peña 105, Barranco
- Cuándo: Viernes 29 de agosto, 4:00 p. m.
- Entrada: Desde 34 soles en Teleticket
Saltimbanquis
Gloria María Solari dirige esta adaptación de Los músicos de Bremen de los hermanos Grimm, con Zelma Gálvez y Oriana Cicconi al frente de un elenco que incluye a alumnos del taller de teatro de la propia directora.
- Lugar: Teatro Mario Vargas Llosa, Biblioteca Nacional del Perú, San Borja
- Hasta cuándo: 27 de setiembre
- Entrada: En Teleticket y en la boletería
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