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“Payaso”, la reacción de Hansell Riojas tras insólito penal fallado por Pablo Lavandeira en pase de Sport Boys a semifinales de la Copa de la Liga 2026

El capitán de los ‘rosados’ no jugó el encuentro, pero siguió el encuentro desde casa y estalló de felicidad por la clasificación a la siguiente etapa del torneo nacional

La reacción de Hansell Riojas tras penal fallado por Pablo Lavandeira
La reacción de Hansell Riojas tras penal fallado por Pablo Lavandeira
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El pase a semifinales de la Copa de la Liga se definió con dramatismo en Piura. Sport Boys del Callao consiguió avanzar tras dejar en el camino a Atlético Grau en el estadio La Matanza, en un partido que mantuvo la tensión hasta el último instante.

En la tanda de penales, uno de los momentos más recordados fue protagonizado por Pablo Lavandeira. El jugador intentó ejecutar su disparo con un toque sutil, buscando engañar al arquero, pero el intento terminó en manos del portero y permitió que los ‘Rosados’ sellaran su clasificación.

El extremo del equipo norteño quiso 'pincharla' y terminó perdiendo la oportunidad de poner a su equipo en las semifinales de la Copa de la Liga 2026. (Bicolor )

Así reaccionó Hansell Riojas tras penal fallado de Pablo Lavandeira

El error de Pablo Lavandeira en la definición por penales dejó una reacción inesperada fuera del campo. El mediocampista intentó ejecutar su disparo “picando” el balón, pero la jugada salió mal y facilitó la clasificación de Sport Boys.

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La acción no solo impactó en el estadio, sino también entre los integrantes del plantel rival. Hansell Riojas, defensor de Sport Boys que no viajó al norte con el equipo, siguió el partido a distancia y compartió su sentir en redes sociales.

A través de una historia en Instagram, el capitán de la ‘Misilera’ calificó a Lavandeira de “payaso” tras ver el fallido penal. El zaguero repitió el término en dos ocasiones, manifestando así su asombro y crítica por la decisión que tomó el jugador de Atlético Grau en un momento tan crucial.

Posteriormente, Riojas publicó una disculpa en la misma red social. Según explicó, el comentario fue resultado de la emoción del momento y reconoció que sus palabras no fueron apropiadas.

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El capitán de Sport Boys expuso cómo vivió en duelo entre la 'misilera' y Atlético Grau por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. (Instagram)

Sport Boys vs Sporting Cristal se jugará en el Callao

El Estadio Miguel Grau del Callao volverá a ser escenario de un partido clave. Sport Boys recibirá a Sporting Cristal este domingo 30 de agosto, después de que las gestiones del club permitieran concretar el cambio de sede y reprogramar un evento que amenazaba con impedir el encuentro.

La directiva rosada envió una carta formal al Gobierno Regional del Callao solicitando la cesión del estadio, ya que originalmente la séptima fecha del Clausura estaba prevista para jugarse en Villa El Salvador. La respuesta fue favorable: el gobierno local aceptó reprogramar el concierto ‘Chimpunazo’ para el sábado 5 de setiembre, despejando el calendario.

La decisión de trasladar el partido al Callao se dio tras una ola de comentarios en redes sociales. Los hinchas de Sport Boys manifestaron su deseo de ver al equipo en su estadio, aprovechando el buen momento que atraviesa el plantel. Finalmente, la Liga 1 oficializó la sede y autorizó la venta de entradas.

Actualización del Sport Boys vs Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1
Actualización del Sport Boys vs Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

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