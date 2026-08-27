Paola Rivera fue premiada por su histórico servicio con México y San Martín lo celebra: “Te esperamos pronto”

Paola Rivera fue elegida como Mejor Servicio del Campeonato Continental NORCECA 2026. Crédito: Norceca

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Paola Rivera cerró su participación con México en el Campeonato Continental NORCECA Femenino 2026 con un reconocimiento individual que premió una de sus principales fortalezas: el servicio. Si bien la selección azteca terminó en el sexto lugar del certamen y no consiguió el boleto al Mundial, la armadora destacó como una de las grandes especialistas desde la línea de saque.

La jugadora de Universidad San Martín fue elegida como Mejor Servicio de la competencia, luego de liderar las estadísticas de este apartado durante la competencia. Su actuación también fue celebrada por el club peruano, que destacó el logro de su jugadora a través de sus redes sociales y le dedicó un afectuoso mensaje.

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“Orgullosos de ti, ‘Pao’. Nuestra santa fue reconocida como el mejor servicio del Campeonato Continental NORCECA 2026 con su selección nacional. ¡Te esperamos pronto!”, se lee en la publicación de la USMP.

Los números respaldan la distinción. Rivera terminó el torneo con 18 aces, una cifra que la colocó por encima del resto de participantes en este rubro. Además, apenas cometió tres faltas desde la línea de saque, demostrando la precisión y regularidad que caracterizaron su desempeño.

La mejor muestra de su eficacia se produjo en el duelo frente a Trinidad y Tobago, en el que México protagonizó uno de los momentos más llamativos del campeonato. La armadora mexicana fue clave en un histórico tercer set que terminó con un contundente 25-0.

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San Martín celebró premio de Paola Rivera. Crédito: Captura IG

El histórico 25-0 ante Trinidad y Tobago

México se impuso por 3-0 a Trinidad y Tobago, pero el tercer set quedó marcado por un resultado poco habitual: 25-0.

Rivera tuvo un papel protagónico en ese parcial. La armadora permaneció en la línea de saque durante los 25 puntos consecutivos que consiguió México y no cometió ninguna falta. De esta manera, fue una pieza fundamental para que su selección completara un set perfecto.

La actuación desde el servicio ayudó a explicar por qué Rivera terminó recibiendo el reconocimiento individual de la organización. Sus 18 aces en el torneo, sumados a la precisión mostrada durante el certamen, la colocaron como la mejor sacadora de la competencia.

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Paola Rivera vuelve al Perú para una nueva temporada con San Martín

Al finalizar su participación con la selección mexicana en la presente campaña internacional, Paola Rivera regresará al Perú para reincorporarse a los entrenamientos de Universidad San Martín. La armadora se pondrá nuevamente a disposición del comando técnico para iniciar la preparación de las ‘santas’ de cara a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Paola Rivera lideró el categórico parcial de su selección, complicando desde la línea de servicio. (Video: Reinas del Caribe)

Rivera volverá al club después de una campaña en la que la USMP alcanzó el subcampeonato y quedó a un paso de conquistar el título. Ahora, el objetivo será volver a competir por los primeros lugares y buscar revancha en la nueva edición del campeonato.

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La mexicana llegará a los trabajos del conjunto ‘santo’ después de una destacada experiencia internacional, en la que no solo consiguió un reconocimiento individual, sino que también protagonizó uno de los momentos más particulares del torneo con aquel histórico 25-0 ante Trinidad y Tobago.

Su regreso será una buena noticia para las ‘santas’, que volverán a contar con una de sus principales piezas para afrontar la nueva campaña. Rivera buscará trasladar al torneo local el buen momento mostrado con México y convertirse nuevamente en una de las referentes de San Martín en su intento por alcanzar el título nacional.

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