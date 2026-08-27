Entradas de Sport Boys vs Sporting Cristal: precios y venta para el esperado partido en el estadio Miguel Grau del Callao 2026

Entradas de Sport Boys vs Sporting Cristal: precio y venta para el esperado compromiso en el estadio Miguel Grau del Callao. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Las entradas para el Sport Boys vs Sporting Cristal ya están a la venta. El duelo en el estadio Miguel Grau del Callao se disputará en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 y apunta a lucir un marco inmejorable de hinchas ‘rosados’.

El camino para que el partido llegue al Miguel Grau no fue sencillo. El festival de salsa ‘Chimpunazo’ tenía ocupado el recinto, pero la presión de la hinchada de la ‘misilera’ fue determinante: el Gobierno Regional del Callao postergó el evento musical una semana para liberar el estadio y permitir que el dueloentre ‘porteños’ y ‘rimenses’ se desarrolle sin inconvenientes en su escenario natural. El encuentro se jugará únicamente con hinchada local.

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El contexto le añade atractivo al duelo. Sport Boys llega en un auspicioso momento: suma cinco partidos sin perder en el Clausura y acaba de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga 2026 tras eliminar a Atlético Grau por penales. Sporting Cristal, por su parte, también avanzó a semifinales del torneo de copa tras golear 4-1 a Sport Huancayo, y ambos equipos pelean en la parte alta de la tabla de la Liga 1. Tres puntos que podrían definir posiciones en la recta del campeonato están en juego en el primer puerto.

Sport Boys vs Sporting Cristal se muda de estadio: se medirán en el Miguel Grau del Callao. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Entradas de Sport Boys vs Sporting Cristal: precio y venta de entradas

Precios de entradas:

Sur : S/ 35

Norte : S/ 35

Oriente : S/ 80

Occidente : S/ 120

Palco : S/ 180

Hospitality Marathon : S/ 320 (incluye: tour guiado, acceso a sala Hospitality Marathon, recibimiento al equipo, experiencia a ras de cancha, ubicación en Tribuna Palco preferencial, vaso coleccionable y catering)

Tiro al Arco Forli : S/ 305 (incluye: ubicación en Tribuna Palco, experiencia a ras de cancha, acciones lúdicas a ras de cancha y participación por premios ofrecidos por Forli: 06 almohadas, 1 juego de comedor y 3 colchones de 2 plazas)

Experiencia Apuesta Total: S/ 275 (incluye: una camiseta sorteada al ganador de la experiencia, ubicación en Tribuna Palco preferencial, recibimiento al equipo, experiencia a ras de cancha, acciones lúdicas a ras de cancha y acceso al tour)

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Precios de las entradas de los boletos para el duelo entre Sport Boys y Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026. Crédito: X Sport Boys.

¿Cómo llegan Sport Boys y Sporting Cristal?

Sport Boys llega al duelo en su mejor momento de la temporada. La goleada ante Cienciano por 5-1 fue su resultado más abultado del Clausura y los dejó con tres victorias, dos empates y una derrota en seis fechas. A eso se suma la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga 2026, donde los ‘rosados’ eliminaron a Atlético Grau en una definición por penales que terminó 4-3, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario en el Estadio Municipal de La Matanza.

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Sporting Cristal, en cambio, viene de caer 2-1 ante Alianza Atlético en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, resultado que frustró su chance de alcanzar la punta del Clausura. Sin embargo, los ‘celestes’ también tienen motivos para llegar con confianza al Miguel Grau: en la Copa de la Liga, golearon 4-1 a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo y se instalaron en las semifinales del torneo.

En la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, todo marcha muy apretado en la zona alta. Sport Boys es cuarto con 11 puntos, a solo dos unidades de los líderes Deportivo Garcilaso y Universitario. Sporting Cristal marcha sexto con 10 puntos.

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El cuadro 'celeste' aplastó 4-1 a los huancainos en el Estadio Alberto Gallardo y clasificó a semifinales - Crédito: Bicolor.

Sport Boys vs Sporting Cristal: día, hora y dónde ver

El partido está programado para el domingo 30 de agosto a las 15:30 horas peruanas en el Estadio Miguel Grau del Callao. Los horarios según país son los siguientes:

Colombia, Ecuador : 15:30 horas

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay : 16:30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay : 17:30 horas

España: 22:30 horas

La transmisión será exclusiva de L1 MAX, disponible en Movistar TV, DirecTV y las plataformas de streaming DGO y Movistar Play. Infobae Perú llevará desde su página web todos los pormenores del encuentro, con la previa, incidencias, minuto a minuto y las repercusiones del juego.