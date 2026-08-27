Patricio Parodi revela la exorbitante cifra que gasta en sus fiestas: “Nunca nadie se aburre en mi box”. YouTube: La Manada.

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Patricio Parodi sorprendió a los conductores del streaming ‘La Manada’ al revelar la cifra más alta que recuerda haber gastado en una noche de fiesta en Lima.

El integrante de realities conversó con Gerardo Pe, Mario Irivarren y Laura Spoya, y confesó la exorbitante cifra que llegó a gastar en una juerga, Su declaración dejó atónitos a los conductores, no solo por el monto, sino por la seguridad con la que defendió su estilo de diversión: “Nunca nadie se ha aburrido en mi box”.

El comentario ocurrió en medio de una conversación más amplia sobre su vida nocturna, los boxes en festivales y discotecas, y su manera de “darle energía” a la mesa incluso cuando son pocos hombres. Además, Parodi aprovechó el espacio para explicar por qué, pese a que no le gusta que lo graben, no piensa dejar de salir ni de disfrutar por el escrutinio público.

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Patricio Parodi revela la exorbitante cifra que gasta en sus fiestas: “Nunca nadie se aburre en mi box”. TikTok

La cifra máxima que dice haber gastado en una juerga

Durante la charla, Gerardo Pe le hizo una pregunta directa: “¿Cuánto ha sido lo máximo que te acuerdes que has gastado en una juerga?”.

Parodi respondió sin rodeos: “Habrán sido sus... Ocho quinientos, nueve. Es mucho, sí, sí. Es un montón, de verdad”.

El monto llamó la atención en el set porque no se trató de un gasto excepcional por un grupo enorme: el propio Parodi explicó que generalmente su box se compone de pocos hombres y que, aun así, el ambiente se mantiene “arriba”.

“Máximo siempre somos cuatro o cinco hombres”: cómo arma su box

Luego de hablar del gasto, Patricio explicó cómo se organiza cuando sale. “Es que yo salgo con uno, dos, tres amigos, pero, o sea, máximo siempre somos cuatro o cinco hombres en mi box. Siempre, pero como máximo”, dijo.

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La pregunta inevitable apareció en tono de broma. Gerardo disparó: “¿Y cuántas mujeres?”. Parodi cortó el tema sin entrar en detalles: “Eso no importa”.

Sin embargo, sí explicó cómo se arma el grupo, dejando claro que, según él, no es que vaya “con” ellas, sino que se suman por el circuito social de la fiesta. “Pero siempre, es que siempre, más porque en verdad no es que vaya con ellas. Siempre están las amigas de la fiesta, eh, que están con algún amigo, etcétera, y es como que vengan, ¿no?”, afirmó.

El chico reality aseguró que su gasto más alto fue entre S/ 8.500 y S/ 9.000: “Es un montón”. YouTube: La Manada.

“Nunca nadie se ha aburrido en mi box”: su argumento sobre el ambiente

Más allá del dinero, el integrante de ‘Esto es Guerra’ insistió en que su sello es la diversión y que su box se sostiene por energía y dinámica, incluso si hay pocos hombres.

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“Claro. Igual mi box siempre es bien divertido, en verdad. Nunca nadie se, nunca nadie se ha aburrido en mi box”, aseguró.

Y añadió que, en una mesa donde hay varios grupos, él y sus amigos se “organizan” para mantener a todos conectados. “Te juro que por más que hayan seis, siete grupos, y seamos dos hombres, nos desarrollamos para divertir a todos los grupos”, dijo.

Su descripción apuntó a una especie de rutina interna. “Como que todos los grupos están así como que dispersos en la mesa y nosotros como que tenemos, ok, quince minutos pa aquí, diez pa acá, pero para que todos se diviertan”, explicó.

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Esa narrativa —la del box como un “centro” de fiesta— también ayuda a entender por qué el gasto se eleva: un espacio con consumo, atención de servicio y dinámica constante durante horas.

Patricio Parodi y sus imágenes en Cochinola

La conversación sobre fiestas se dio en un momento en que Parodi ya venía siendo tema por imágenes difundidas desde Cochinola, un festival de reguetón realizado el sábado 22 de agosto, donde fue captado besando a una joven y coqueteando con otra.

El chico reality contó que su llegada al evento fue complicada por la falta de señal, lo que le impidió comunicarse con su grupo y ubicar el box reservado. “Me demoré 20 minutos entre que voy, regreso... Caminé por todo Cochinola buscando la mesa, hasta que al final descubrí que estaba en un pedacito ahí. Uno de seguridad me reconoció y me dijo: ‘Pato, tu box está acá, ahí están tus amigos’”, relató.

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Una vez ubicado, dijo que decidió disfrutar sin quedarse enganchado en el problema. Sin embargo, también dejó una queja clara: no le gusta que lo graben y luego lo expongan en redes.

“No me gusta que me graben, pero no dejo de vivir”

Patricio explicó que la vigilancia constante le incomoda, pero no es algo que vaya a paralizar su vida social. “No me gusta que me graben, pero no dejo de vivir. Si de repente salgo a hacer mis cosas, me voy a un restaurante a comer con una amiga, me voy al cine con otra amiga de repente o lo que sea, trato de tener mucho cuidado en cómo me muevo”, sostuvo.

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Respecto a lo que ocurre en una fiesta, admitió que prefiere vivir el momento antes que calcular cada gesto por temor a una cámara. “De repente pasan estas cosas, que estoy un poquito divertido, en mi vacilón, y si de repente siento una atracción por alguna amiga y me provoca besarla, me provoca”, dijo.

“Me gusta darlo todo”: quedarse hasta el final

Otro detalle que reforzó su estilo de diversión fue su manera de cerrar la noche. Parodi contó que no suele irse a otro lugar si ya está cómodo con su grupo. “Hay veces que tengo un grupo de amigos que me dice: ‘Pato, esta fiesta está media monse, vámonos a seguirla acá’, pero ya en la salida y en ir al after ya fue, ya me aburrí”, explicó.

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Y concluyó: “Si estoy ahí con un grupo y estoy divertido, me quedo hasta las últimas, hasta que salga el sol y ya de verdad esté muy cansado como para irme”.