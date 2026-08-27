María Luisa Carrillo, esposa del premier Luis Galarreta, fue contratada en el Congreso

María Luisa Carrillo, esposa del premier Luis Galarreta, fue contratada por el Congreso de la República y actualmente figura en el directorio institucional

Guardar

La consultora María Luisa Carrillo, esposa del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, fue contratada para trabajar en el Congreso de la República, confirmó este jueves el portal periodístico La Encerrona.

Carrillo cuenta actualmente con un correo electrónico institucional del Parlamento, figura en el directorio de la institución y se encuentra bajo la jefatura de Ana Patiño, diputada de Fuerza Popular por la región Junín.

De acuerdo con el informe, ambas trabajaron recientemente en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), durante la Administración de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Patiño ocupó en esa cartera la jefatura del gabinete de asesores del entonces ministro Ángel Manero, mientras que Carrillo trabajó como consultora en el ministerio hasta junio de este año.

PUBLICIDAD

El programa indicó que intentó obtener la versión de la diputada sobre la contratación, pero no recibió respuesta. También afirmó que buscó declaraciones de Galarreta y de representantes de Fuerza Popular, igualmente sin éxito.

Carrillo está bajo la jefatura de Ana Patiño, diputada de Fuerza Popular, con quien coincidió previamente en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)

Según el despacho, el jefe de Gabinete y mano derecha de la presidenta Keiko Fujimori consignó a comienzos de año, en su declaración jurada como parlamentario andino, que su cónyuge no tenía trabajo.

No obstante, en la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas correspondiente al ejercicio presupuestal de 2026, presentada como trabajadora del Parlamento, Carrillo reportó ingresos mensuales por 23.800,11 soles y un patrimonio superior a 1,14 millones de soles.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento, también difundido por el medio, la esposa del premier registra 16.900,11 soles mensuales provenientes del sector público y otros 6.900 soles del sector privado, lo que eleva sus ingresos mensuales declarados a 23.800,11 soles.

En el apartado patrimonial, Carrillo consignó bienes por un valor total de 747.594,49 soles. A esta cifra se suman 393.577,47 soles correspondientes al rubro de “otros”, con lo que el valor conjunto de ambos conceptos asciende a 1.141.171,96 soles.

Además de ser asesora congresal en 2020 (año en que Galarreta era consejero de Fuerza Popular), y candidata de ese partido a regidora de Surco en 2018, su LinkedIn señala que fue coordinadora parlamentaria de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

PUBLICIDAD

La Encerrona señaló que intentó obtener las versiones de Patiño, Galarreta y Fuerza Popular sobre la contratación, pero no obtuvo respuesta

Galarreta se presentó la semana pasada ante el Congreso para exponer la política general del Gobierno y afirmó que la nueva administración busca “ordenar el Estado, recuperar la seguridad y destrabar el crecimiento”.

Enfatizó que implementar esas medidas es “muy distinto del populismo fácil, no se trata de prometer más, sino de construir un Estado que funcione y genere oportunidades”.

“Fuera de este hemiciclo, el país espera respuestas. Espera seguridad, protección frente a los fenómenos naturales, atención en salud, empleo, inversión y servicios públicos que funcionen. Espera un Estado que esté presente, que llegue a tiempo y que cumpla con su deber”, señaló.

PUBLICIDAD

El primer ministro dijo que “ese es el mandato” que ha recibido el gobierno de Fujimori “y es el compromiso que hoy venimos a asumir ante la representación nacional”.

“Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país. Un Estado entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y a las necesidades de las familias”, remarcó.