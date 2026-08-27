Perú

Juan Sheput pide investigar a mano derecha de Acuña por contratar a aportantes de APP en programa de Trabajo

El ministro solicitó al Órgano de Control Institucional revisar posibles irregularidades en la adjudicación de contratos a donantes de APP en el programa Llamkasun, según un documento al que accedió Infobae

Juan Sheput
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, solicitó al Órgano de Control Institucional investigar presuntas irregularidades en la contratación de personal y proveedores vinculados a aportantes de Alianza para el Progreso en el programa Llamkasun Perú
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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, solicitó al jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) investigar posibles irregularidades en la contratación de personal y proveedores vinculados con aportantes de Alianza para el Progreso (APP) en el programa Llamkasun Perú, adscrito a esa cartera.

La solicitud se produce después de la difusión de un reportaje de Cuarto Poder que reveló que más de una decena de aportantes a la campaña electoral de Jessica Tumi, excandidata de APP a la primera vicepresidencia y a la Cámara de Diputados, figuran también como trabajadores o proveedores de ese programa.

Según el documento al que tuvo acceso Infobae este jueves, Sheput pidió evaluar los hechos denunciados y exhortó al OCI a actuar dentro de sus atribuciones, así como a ejecutar las acciones de control que considere pertinentes.

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“Con el propósito de cautelar el adecuado uso de los recursos públicos y fortalecer la gestión del sector, se considera pertinente solicitar la evaluación del hecho advertido en el referido medio y, de corresponder, tome las acciones de control que resulten aplicables en el marco de sus competencias e informar a este Despacho sobre lo actuado”, se lee en la comunicación dirigida a Javier Toribio, jefe del OCI del portafolio.

Juan Sheput
Juan Sheput exhortó al órgano de control a tomar las acciones correspondientes para cautelar el uso de los recursos públicos y fortalecer la gestión del sector, solicitando además que se le informe sobre las medidas adoptadas

Tumi, quien asumió la dirección de Llamkasun Perú en septiembre de 2023 y permanece en el cargo durante la actual administración de la presidenta Keiko Fujimori, es considerada la mano derecha del excandidato presidencial y líder de APP, César Acuña.

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Uno de los casos expuestos por el dominical corresponde a Jean Pierre Ampudia, militante de esa formación y participante en actividades de la campaña de Tumi. De acuerdo con el informe, realizó dos aportes en especie por un valor total de 8.000 soles: uno de 3.000 soles el 3 de febrero y otro de 5.000 soles el 5 de febrero.

El 7 de febrero, dos días después de su último aporte, Ampudia tramitó su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y, ese mismo mes, obtuvo una orden de servicio del Ministerio de Trabajo, actualmente dirigido por el ministro Juan Sheput, por 12.000 soles.

Ampudia confirmó que trabajó en el ministerio entre febrero y agosto, periodo en el que obtuvo dos órdenes de servicio. También reconoció que apoyó la campaña de Tumi, aunque negó que el aporte estuviera relacionado con su contratación.

“Jessica es mi amiga, entonces a Jessica sí la he apoyado, pero ese apoyo ha sido como Jean Pierre. Eso no tiene nada que ver que por eso me han dado una orden de servicio”, declaró.

El aportante aseguró que nunca antes había trabajado para el Estado como persona natural y sostuvo que consiguió la contratación después de presentar su currículum en distintos ministerios.

Juan Sheput exhortó al órgano de control a tomar las acciones correspondientes para cautelar el uso de los recursos públicos y fortalecer la gestión del sector, solicitando además que se le informe sobre las medidas adoptadas
Juan Sheput exhortó al órgano de control a tomar las acciones correspondientes para cautelar el uso de los recursos públicos y fortalecer la gestión del sector, solicitando además que se le informe sobre las medidas adoptadas

Otro de los casos identificados es el de Tania Canchapoma, quien aparece como trabajadora de Tumi y figura entre los aportantes de su campaña con una contribución valorizada en 5.000 soles.

También aparece Sergio Gutiérrez, quien ingresó a trabajar en el programa en 2024 y obtuvo seis órdenes de servicio. Este año figura como aportante de la campaña de Tumi con una contribución de 4.500 soles.

Jorge Campo, por su parte, figura como aportante de Tumi mediante la elaboración de agendas para su campaña, con contribuciones valorizadas en 9.000 y 1.000 soles. En 2024 ingresó al Ministerio de Trabajo y obtuvo once órdenes de servicio.

Asimismo, Álvaro Pérez García, analista de información y procesamiento de datos vinculado al programa, registra once órdenes de servicio y dos aportes a la campaña de Tumi, por 5.000 y 3.000 soles.

José Lizano, quien ingresó al programa en 2024, registra trece órdenes de servicio para labores de asistencia, servicios generales y operatividad. En los registros electorales también aparece como aportante de Tumi, con una contribución de 4.500 soles.

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