Mujer se niega a pagar un taxi, se enfrenta a policías y termina detenida tras presunta agresión a un agente en La Libertad

Una mujer protagonizó un tenso momento durante una intervención policial en Florencia de Mora, Trujillo. Según las autoridades, se habría negado a pagar un servicio de taxi y luego discutió con los agentes. Durante el incidente, afirmó que llamaría a su hija porque, según dijo, trabajaba en la Fiscalía. La mujer quedó detenida por la presunta agresión a un efectivo y resistencia a la autoridad. Fuente: TV Perú Noticias

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Una mujer abordó un taxi en Florencia de Mora, en Trujillo, pero el viaje terminó en una fuerte discusión cuando llegó el momento de pagar por el servicio. La pasajera se habría negado a cancelar el monto correspondiente y tampoco quiso bajar del vehículo, por lo que el conductor decidió pedir apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según informó TV Perú Noticias, cuando los agentes llegaron al lugar para intervenir, la situación se volvió más tensa. La mujer comenzó a discutir con los policías y lanzó insultos durante el procedimiento, mientras insistía en que llamaría a su hija, a quien señaló como trabajadora de la Fiscalía.

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La intervenida fue identificada como Erika Jacqueline Ruiz Loyola. El altercado terminó con una presunta agresión física contra uno de los efectivos policiales, por lo que la mujer fue detenida e investigada por la presunta comisión de los delitos de resistencia a la autoridad y agresión. El caso quedó en manos del Ministerio Público.

Una mujer discute con el conductor de un taxi amarillo en la vía pública y posteriormente es custodiada por agentes policiales en una comisaría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viaje en taxi terminó en una discusión por el pago

Todo comenzó cuando Erika Jacqueline Ruiz Loyola abordó un taxi en el distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo. El recorrido llegó a su fin y, al momento de pagar por el servicio, se habría negado a cancelar el monto correspondiente.

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La situación generó una discusión con el conductor, quien le habría pedido que cumpliera con el pago y descendiera del vehículo una vez terminado el servicio. Sin embargo, la mujer tampoco habría querido bajar del taxi.

Ante la negativa, el conductor decidió solicitar la presencia de la Policía Nacional. El pedido de auxilio llevó a los agentes hasta el lugar para intervenir en la disputa y controlar el incidente.

La presencia policial, lejos de poner fin al altercado de inmediato, dio paso a una nueva discusión. La mujer comenzó a enfrentarse verbalmente con los efectivos que acudieron para atender el llamado del taxista.

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Efectivos de la Policía Nacional del Perú intervienen a una mujer tras negarse a pagar un taxi en el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo. (Composición: Infobae Perú)

La intervención policial elevó la tensión

Durante la intervención, Erika Jacqueline Ruiz Loyola continuó discutiendo con los policías. En medio del intercambio, aseguró que llamaría a su hija porque, según afirmó, trabajaba en la Fiscalía.

“Yo voy a llamar a mi hija, porque mi hija trabaja en la Fiscalía”, se escucha decir a la mujer en las imágenes difundidas sobre el incidente.

Uno de los agentes respondió que podía realizar la llamada y, al mismo tiempo, pidió que se grabara todo lo que estaba ocurriendo. La mujer insistió en que se comunicaría con la Fiscalía mientras los policías continuaban con el procedimiento.

El intercambio se mantuvo durante varios momentos y los insultos continuaron. Los efectivos intentaban avanzar con la intervención mientras la mujer reclamaba y hacía referencia nuevamente a su hija.

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La situación terminó escalando, ya que, de acuerdo con las autoridades, la mujer habría pasado de los insultos a una agresión física contra uno de los policías. Los agentes procedieron entonces a detenerla.

Agentes de la Policía Nacional del Perú intervienen a Erika Jacqueline Ruiz Loyola tras negarse a pagar un taxi y discutir con las autoridades en Trujillo. (Composición: Infobae Perú)

Mujer quedó detenida y el caso pasó al Ministerio Público

Tras la intervención, Erika Jacqueline Ruiz Loyola quedó detenida y pasó a ser investigada por la presunta comisión de los delitos de resistencia a la autoridad y agresión.

El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar con las diligencias para esclarecer lo ocurrido durante la intervención y determinar las responsabilidades que correspondan.

Las imágenes difundidas permiten observar parte del momento en que la mujer discute con los efectivos policiales y afirma que se comunicará con su hija. El registro forma parte de los elementos que podrían ser considerados durante las diligencias.

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Por ahora, la investigación se centra en las circunstancias que rodearon el incidente, desde la disputa por el pago del taxi hasta la presunta agresión contra el efectivo policial. Las autoridades deberán determinar la responsabilidad de la intervenida por los hechos registrados en Florencia de Mora, Trujillo.