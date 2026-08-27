Yiddá Eslava habla desde la experiencia y recomienda silencio a Mario Hart y Korina Rivadeneira: “Que no declaren nada más”

Los exchicos reality Zumba y Yiddá Eslava se pronunciaron sobre la mediática separación de sus amigos Mario Irivarren y Korina Rivadeneira. Ambos les desearon lo mejor y compartieron sabios consejos para sobrellevar este difícil momento. Video: América TV / Más espectáculos

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Yiddá Eslava, amiga cercana de ambos, se pronunció sobre la polémica pública que envuelve la separación de Mario Hart y Korina Rivadeneira y les lanzó un consejo directo: que dejen de declarar. La actriz y productora peruana habló con el programa ‘Más Espectáculos’ y optó por una postura neutral, sin ponerse del lado de ninguno de los dos, pero con un mensaje claro sobre el camino que deberían tomar.

Las declaraciones de Eslava llegan en un momento en que el intercambio público entre la expareja ha escalado de forma sostenida. Rivadeneira publicó la semana pasada una serie de videos en Instagram donde ofreció su versión sobre la ruptura, y Hart respondió este lunes 24 de agosto en su programa de streaming ‘Sin más que decir’.

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“Que se sienten juntos y que no declaren nada más”: el consejo de quien vivió algo similar

Yiddá Eslava fue directa al formular su recomendación. “Que se sienten juntos a conversar y que no declaren nada más es mi mayor consejo. Siempre cualquier cosa que digas, cualquier cosa que creas que estás diciendo que no tendría otra forma de cambiarles el sentido, lo van a cambiar. Porque nunca vas a tener a todas las personas de acuerdo con tu pensar, con tu forma de vivir”, señaló la actriz en declaraciones al programa ‘Más Espectáculos’.

El fundamento del consejo es la experiencia propia. Eslava atravesó una separación pública muy comentada con el actor Julián Zucchi, con quien tiene hijos en común, y conoce de primera mano la dinámica que se genera cuando una ruptura se ventila en medios. Desde ese lugar habló: no como observadora externa, sino como alguien que transitó un proceso similar bajo la misma exposición mediática.

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Yiddá Eslava pidió a Mario Hart y Korina Rivadeneira que dejen de declarar sobre su separación y hablen en privado.

Para la actriz, el problema no es lo que cada uno dice, sino lo que ocurre después de que lo dicen. Cualquier declaración, por más cuidada que sea, puede ser reinterpretada, recortada o usada para alimentar una narrativa que ninguno de los dos controla. Esa es la trampa que, según su lectura, tanto Hart como Rivadeneira están corriendo el riesgo de caer.

Ni del lado de uno ni del otro: una postura de amistad sin tomar partido

A lo largo de su intervención, Yiddá Eslava fue consistente en no favorecer ninguna versión. No cuestionó los videos de Rivadeneira ni la respuesta de Hart, y evitó entrar en los detalles del contenido de las declaraciones de ambos. Su foco estuvo puesto en el formato —hablar en público— y no en el fondo de lo que cada uno dijo.

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Esa neutralidad no le impidió enviarles un mensaje con carga emocional. “Yo les deseo de verdad mucha luz y mucho respeto en esos momentos. Yo sé que lo tienen y sé que esto no va a seguir escalando. Se los deseo de corazón”, afirmó Eslava. La frase combina el deseo con una expresión de confianza en que ambos tienen la madurez para manejar la situación.

El pedido de respeto tiene un destinatario implícito que va más allá de la expareja: también apunta al público y a los medios que han amplificado el intercambio. Eslava no lo dijo de forma explícita, pero su argumento sobre la imposibilidad de controlar cómo se interpreta lo que se dice en público es también una descripción del mecanismo mediático que rodea a ambos.

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Korina Rivadeneira explicó cómo su relación de pareja con Mario Hart se fue deteriorando a lo largo de los años, especialmente después de convertirse en madre. Explora las diferencias de personalidad, las presiones económicas y el sentimiento de agobio que la llevaron a un punto de quiebre. Video: Instagram Korina Rivadeneira

Semanas de declaraciones cruzadas y versiones distintas

La intervención de Yiddá Eslava se produce después de varias semanas en las que Mario Hart y Korina Rivadeneira han ofrecido, en distintos espacios, sus versiones sobre el fin de una relación de nueve años y dos hijos en común.

Rivadeneira reveló en sus videos de Instagram que fue Hart quien tomó la decisión de separarse en dos oportunidades, que la maternidad marcó el inicio del deterioro del vínculo y que el último año del matrimonio la dejó con ataques de pánico y pérdida de cabello.

Hart, por su parte, respondió este lunes sin desmentir punto por punto a su expareja, pero sí matizó algunos de los hechos que ella describió y pidió resolver lo que quede pendiente “a la interna”. Ambos coincidieron, en sus respectivas apariciones, en que sus hijos son la prioridad y en que el intercambio público no debería continuar.

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El piloto Mario Hart agradece el apoyo recibido y se pronuncia sobre el carácter de su esposa, Korina Rivadeneira, a quien describe como 'impulsiva y reactiva' pero defiende asegurando que no tiene malas intenciones. Video: YouTube Q / Sin Más que decir

Eslava llegó a la misma conclusión desde afuera, con la diferencia de que ella lo dijo antes de que cualquiera de los dos lo pusiera en práctica de forma definitiva. La actriz también fue consultada sobre otros aspectos de la polémica que rodea a la expareja, pero mantuvo su postura de no entrar en detalles ni en juicios sobre ninguno de los dos.

Su mensaje, desde el inicio hasta el final de su intervención, apuntó en una sola dirección: que el diálogo entre Hart y Rivadeneira ocurra en privado y que la exposición pública de sus diferencias llegue a su fin.

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